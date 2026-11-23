Tối 23.11, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức vòng chung kết Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ 2 năm 2026, với chủ đề "Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn". Hội thi có sự tham gia của 36 Bí thư Đoàn xã, phường, đặc khu xuất sắc, đại diện cho 34 tỉnh, thành đoàn.

Tham dự chương trình có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Anh Bùi Quang Huy trao giải nhất cho thí sinh ẢNH: XUÂN TÙNG

Hội thi đã thu hút 3.300 thí sinh

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết công tác cán bộ Đoàn là một trong 5 nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ 2 năm nay là một trong những nội dung để cụ thể hóa nhiệm vụ quan trọng này, góp phần tạo sân chơi bổ ích, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn ở cơ sở.

Hội thi đã thu hút 3.300 thí sinh trên tổng số 3.321 xã, phường, đặc khu tham gia với 16.905 lượt thi thành công. Căn cứ kết quả vòng loại trực tuyến, 34 tỉnh, thành đã tổ chức vòng thi cấp tỉnh bằng nhiều hình thức khác nhau và qua đó đã lựa chọn 36 đại diện xuất sắc để vào vòng chung kết toàn quốc.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại chương trình ẢNH: XUÂN TÙNG

Theo anh Lâm, nhìn lại hành trình vừa qua, có thể thấy hội thi năm nay đã có nhiều điểm mới đáng được ghi nhận. Vòng chung kết được thiết kế với thể lệ mới so với lần thứ nhất, nhằm đánh giá toàn diện năng lực của thí sinh từ kiến thức, kỹ năng đến tư duy, khả năng phân tích, xử lý tình huống, bảo vệ quan điểm.

"Có thể thấy hội thi không chỉ là sự tranh tài của các thủ lĩnh Đoàn cơ sở, mà là sân chơi để giúp đội ngũ Bí thư Đoàn cơ sở được rèn luyện, được nâng cao về nghiệp vụ, về kỹ năng, góp phần quan trọng vào quá trình tự học tập, tự nghiên cứu đối với cán bộ Đoàn", anh Lâm chia sẻ.

Anh Nguyễn Minh Triết và ông Vy Tư Liệu (Trưởng ban Đoàn thể Nhân dân, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các Đoàn thể T.Ư) trao giải nhì cho thí sinh ẢNH: XUÂN TÙNG

Anh Lâm cũng cho biết, ban tổ chức hy vọng từ những kinh nghiệm và bài học quý báu thông qua hội thi này, các Bí thư Đoàn xã, phường sẽ vận dụng, phát huy tốt trong quá trình công tác tại cơ sở; đồng thời các tỉnh, thành đoàn sẽ nghiên cứu, áp dụng để tiếp tục có nhiều sân chơi hơn nữa cho đội ngũ Bí thư Đoàn, cán bộ Đoàn các cấp.

36 thí sinh tranh tài vòng chung kết

Tại vòng chung kết, thí sinh tranh tài ở 3 nội dung "Bí thư Đoàn cơ sở - Sáng tạo", "Bí thư Đoàn cơ sở - Trải nghiệm" và "Bí thư Đoàn cơ sở - Kiến thức". Từ tổng điểm 3 phần thi, 20 thí sinh có kết quả cao nhất bước vào vòng đối kháng trực tiếp trên sân khấu với các nội dung: thông thái, nhạy bén và bản lĩnh.

Ở phần thi bản lĩnh, 6 thí sinh xuất sắc nhất tranh tài theo cặp, đề xuất phương án, xử lý tình huống và bảo vệ quan điểm. Nội dung này đánh giá năng lực tham mưu với cấp ủy, chính quyền, khả năng lãnh đạo, điều hành và giải quyết vấn đề thực tiễn.

Ban tổ chức trao giải Cán bộ Đoàn được yêu thích nhất và giải Video clip được yêu thích nhất cho thí sinh ẢNH: XUÂN TÙNG

Kết thúc hội thi, thí sinh xuất sắc nhận 1 giải nhất trị giá 30 triệu đồng được trao cho Bí thư Đoàn cơ sở Nguyễn Quý Nhật Linh (ở Quảng Trị).

Ban tổ chức cũng trao 2 giải nhì (10 triệu đồng/giải), 3 giải ba (5 triệu đồng/giải) và 4 giải khuyến khích (2 triệu đồng/giải), kèm bằng khen của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn.

Hội thi còn trao giải "Cán bộ Đoàn được yêu thích nhất" cho chị Võ Như Ngọc (Bí thư đoàn xã Phú Hữu, TP.Cần Thơ). Chị Ngọc cũng là một trong 2 thí sinh đoạt giải nhì cuộc thi.