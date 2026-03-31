Nhà thiết kế 17 tuổi thắng giải tại Miss World Vietnam 2025 là ai?

Vừa qua, tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM), đêm chung khảo toàn quốc Miss World Vietnam 2025 khép lại với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Trong đó, phần trình diễn Dances of Vietnam của Top 47 thí sinh trở thành một trong những điểm nhấn, khi các thiết kế và vũ đạo cùng lúc kể lại những lát cắt văn hóa qua ngôn ngữ… sân khấu.

Tái hiện vũ khúc cung đình bằng ngôn ngữ của người trẻ

Bộ trang phục Lục triệt mã đăng của nhà thiết kế (NTK) Phạm Minh Thuận (17 tuổi) lấy cảm hứng từ vũ khúc cung đình đặc sắc của triều Nguyễn, thường được trình diễn trong những dịp lễ trọng đại và đầu năm mới.

Đương kim Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 - Miss World Vietnam 2025 Phan Phương Oanh trong trang phục Lục triệt mã đăng ẢNH: NVCC

Trải qua thời gian, khi không còn sử dụng ngựa thật, điệu múa được cách điệu đầy sáng tạo với hình ảnh đầu và đuôi ngựa gắn trên trang phục, kết hợp cùng đạo cụ và ánh sáng từ đèn lồng giấy, tạo nên một tổng thể vừa trang nghiêm vừa nghệ thuật.

NTK trẻ cho biết thông qua hệ thống động tác mô phỏng như lên ngựa, phi ngựa hay điều khiển ngựa, hòa quyện cùng lời ca và âm nhạc cung đình, vũ khúc không chỉ tái hiện sinh động hình ảnh mà còn truyền tải trọn vẹn tinh thần và ý nghĩa đến người xem, trở thành một biểu tượng giàu giá trị văn hóa truyền thống.

Bộ trang phục được NTK Phạm Minh Thuận thực hiện vỏn vẹn trong một tháng ẢNH: NVCC

Điểm đặc biệt của thiết kế này là được chính hoa hậu của mùa giải Phan Phương Oanh (Tân Miss World Vietnam 2025) trùng hợp trình diễn trong đêm thi.

Sự trùng hợp giữa giải thưởng và lựa chọn trên sân khấu khiến khoảnh khắc ấy trở nên đáng nhớ hơn. NTK trẻ thừa nhận đó là một cảm xúc khó quên, khi niềm vui chiến thắng đi cùng với việc thiết kế của mình được xuất hiện ở vị trí nổi bật nhất.

"Em thực sự vỡ oà, vừa tự hào vừa cảm thấy vô cùng vinh dự", Minh Thuận chia sẻ.

Nhà thiết kế trẻ Phạm Minh Thuận ẢNH: NVCC

Lưng trời vương nắng và dấu ấn đồng giải nhất

Đáng chú ý, bên cạnh thiết kế giành giải "Best Costume for Dances of Vietnam", hạng mục này còn ghi nhận một thiết kế đồng giải nhất khác mang tên Lưng trời vương nắng của NTK Bùi Thế Bảo (31 tuổi) và Nguyễn Nguyên Bảo (35 tuổi). Kết quả cuối cùng được phân định dựa trên lượt bình chọn từ khán giả, tạo thêm một điểm nhấn cho phần thi năm nay.

Thiết kế Lưng trời vương nắng ẢNH: NVCC

Lấy cảm hứng từ điệu múa khèn của đồng bào H'Mông, hòa cùng sắc anh đào rừng trong không khí lễ hội Gầu Tào, Lưng trời vương nắng được xây dựng với tinh thần bay bổng, giàu chất thơ. Điểm nhấn nằm ở phần váy xòe được xử lý công phu, khi NTK Bùi Thế Bảo và Nguyễn Nguyên Bảo sử dụng hơn 100 mét vải voan để tạo độ bồng bềnh tự nhiên mà không cần đến khung tùng hỗ trợ. Khi chuyển động, lớp vải nhẹ tạo hiệu ứng như một áng mây, mềm mại nhưng vẫn giữ được độ lan tỏa trên sân khấu.

Bên cạnh đó, hai tác giả của Lưng trời vương nắng cho biết phần thân áo được chăm chút trong suốt hơn 7 ngày với kỹ thuật đính kết thủ công, góp phần hoàn thiện tổng thể trang phục. Sự kết hợp giữa chất liệu, chuyển động và cảm hứng văn hóa giúp thiết kế mang lại hiệu quả thị giác rõ nét, đồng thời giữ được tinh thần của nguyên bản.

Nhà thiết kế Bùi Thế Bảo (bên trái) và Nguyễn Nguyên Bảo ẢNH: NVCC

Sau cuộc thi, NTK Bùi Thế Bảo cho biết hành trình với thời trang mang bản sắc Việt vẫn sẽ được theo đuổi một cách bền bỉ: "Mình đã theo đuổi những thiết kế mang yếu tố văn hóa suốt nhiều năm qua, đã có 6 bộ trang phục dân tộc mình mang đến các cuộc thi thiết kế trang phục dân tộc tại Việt Nam và cũng 2 lần được ra quốc tế. Và trong tương lai, mình vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi và cố gắng hoàn thiện nhiều hơn để có thể có được nhiều tác phẩm mang lại dấu ấn văn hóa hơn nữa".