Nhà thiết kế hàng đầu Nhật Bản Kobayashi Eiko làm show kimono - áo dài

Trình diễn kimono và áo dài của NTK hàng đầu Nhật Bản Kobayashi Eiko là một trong những chương trình giao lưu văn hóa Nhật - Việt nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Tại đây, NTK Nhật Bản này sẽ giới thiệu hơn 20 bộ kimono cùng 6 bộ áo dài cách tân, được may từ các chất liệu của kimono xưa, kết hợp với âm nhạc và nghệ thuật trang điểm truyền thống Nhật Bản. Khách mời cũng sẽ được tham quan một triển lãm kimono và áo dài đặc sắc trước trình diễn có tên Kimono - Aodai Fashion Show.



Show thời trang giới thiệu trang phục kimono và áo dài là hoạt động kỷ niệm quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam BTC CUNG CẤP

Thông tin từ Đại sứ quán Nhật Bản cho biết, hơn 20 năm qua, những thiết kế của Kobayashi Eiko đã được trưng bày và trình diễn ở hơn 15 quốc gia tại châu Âu, châu Á và châu Mỹ, cùng nhiều thành phố lớn tại Nhật Bản.

Bà Kobayashi Eiko từng được vinh danh là đại diện Nhật Bản và top 5 NTK thời trang cao cấp nhất tại Fashion ASIA 2013. Đặc biệt, Kobayashi Eiko từng là tổng đạo diễn chương trình thời trang kimono tại trụ sở của UNESCO tại Paris (Pháp) năm 2018, trước sự theo dõi của hơn 1.100 khách mời, trong đó có các đại sứ và nguyên thủ của nhiều quốc gia trên thế giới. Tới nay, đây vẫn là một trong những sự kiện văn hóa lớn nhất mà UNESCO từng tổ chức tại Paris.

Nhà thiết kế Kobayashi Eiko chia sẻ: "Chúng tôi đã chuẩn bị nhiều trang phục đa dạng cho show diễn lần này, trong đó có những bộ kimono cổ được may từ cách đây hơn 100 năm. Kimono và áo dài có nhiều điểm tương đồng, vì vậy, tôi hết sức hào hứng và dồn nhiều tâm huyết vào việc may áo dài bằng vải kimono. Tôi coi đây là những tài sản vô cùng to lớn trong sự nghiệp của mình."



Ông Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, đánh giá cao giao lưu văn hóa giữa hai nước BTC CUNG CẤP

NTK Kobayashi Eiko thường xuyên bổ sung những họa tiết vải và tranh vẽ lên các thiết kế kimono, tạo nên những tương phản về bố cục và tông màu sáng, tối cho trang phục.

"Tôi luôn cố gắng tìm tòi và tạo nên những cải tiến trong thiết kế kimono của mình để có thể đi với nhiều phụ kiện hiện đại như vòng cổ to bản, giày cao gót, mũ cách điệu. Ngoài ra, tôi cũng cố gắng tạo ra những đường cắt khác biệt như đuôi cá, eo ôm sát… góp phần giúp kimono phù hợp hơn với thời đại mới", NTK Nhật Bản cho biết.

Áo dài trong chương trình được Kobayashi Eiko làm nên từ những chất liệu lâu đời của Nhật như vải lụa Nhật từ thời Meiji, thời Taisho hay vải dệt dọc Tatero hiếm có, kết hợp với quần vải lụa truyền thống Việt Nam. Trong số này, một vài thiết kế được đặt hàng vẽ tay bởi các nghệ nhân lâu đời từ Nhật Bản, một số khác được chế tác từ chất liệu vải từng được sử dụng để may trang phục kimono furisode hay đai thắt lưng…

Ông Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, cho biết giữa Nhật Bản và Việt Nam không chỉ có quan hệ tin cậy chính trị đặc biệt, mà sự giao lưu giữa các thế hệ hai nước, trong đó có thế hệ trẻ đang ngày càng mở rộng.

Theo ông Yamada Takio, điều ẩn chứa trong nền tảng của sự giao lưu Nhật - Việt đang phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng như hiện nay chính là "sự thấu hiểu và đồng cảm giữa con người với con người".

"Tôi hy vọng sự kiện Kimono - Aodai Fashion Show lần này sẽ giúp người xem có cơ hội tái khám phá những nét tương đồng trong trang phục truyền thống và quan niệm thẩm mỹ của hai nước, cũng như cảm nhận tiềm năng phát triển hơn nữa trong tương lai", ông Yamada Takio nói.

NTK Kobayashi Eiko thường xuyên sử dụng những họa tiết vải và tranh vẽ trong thiết kế BTC CUNG CẤP

Đại diện nhà đồng tài trợ show diễn, bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, cho biết sự kiện này không chỉ đánh dấu 50 năm quan hệ hợp tác giữa hai đất nước mà còn được tổ chức đúng tuần lễ 8.3, khi cả thế giới tôn vinh nữ giới toàn cầu.

"Tôi tin chương trình Kimono - Aodai Fashion Show sẽ góp phần gắn kết bền chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và chia sẻ giữa người dân Việt - Nhật trong 50 năm tiếp theo và những cột mốc xa hơn nữa trong tương lai", bà Nga nói.

Show thời trang kimono - áo dài của NTK hàng đầu Nhật Bản Kobayashi Eiko sẽ diễn ra ngày 4.3, với 2 buổi biểu diễn vào khung giờ 14 giờ và 19 giờ tại khách sạn Intercontinental Hanoi Westlake, Hà Nội.