Nhà thiết kế Nguyễn Minh Công lần thứ hai nhận kỷ lục Việt Nam

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc - Tổng thư ký Hội đồng Xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Phó viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam - đã công bố quyết định xác lập kỷ lục Việt Nam cho Triển lãm thời trang kết hợp trình diễn nghệ thuật tái hiện không gian ẩm thực và văn hóa dân gian Nam bộ đầu tiên tại Việt Nam. Đây là sự ghi nhận dành cho dự án Miệt Cù Lao, một dấu ấn sáng tạo đặc biệt của Nguyễn Minh Công trong việc đưa các giá trị văn hóa truyền thống Nam bộ bước vào không gian thời trang và nghệ thuật đương đại.

Nhà thiết kế Nguyễn Minh Công nhận bằng xác lập kỷ lục Việt Nam từ đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VietKings ẢNH: BTC

Đại diện Hội đồng Xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đánh giá Nguyễn Minh Công là nhà thiết kế tiên phong trong việc khai thác chất liệu văn hóa Tây Nam bộ một cách bền bỉ và nhất quán. Những sáng tạo của anh không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn tạo nên sự đồng cảm sâu sắc với công chúng, đặc biệt là những người con Nam bộ xa quê, khi nhìn thấy ký ức tuổi thơ, hương vị và không gian quen thuộc được kể lại bằng ngôn ngữ thời trang.

Trước đó, triển lãm văn hóa - nghệ thuật - thời trang Miệt Cù Lao của nhà thiết kế Nguyễn Minh Công đã tổ chức tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ, tái hiện sinh động không gian văn hóa Nam bộ thông qua việc trưng bày các thiết kế thời trang lấy cảm hứng từ bánh mứt, ẩm thực dân gian. Trong hơn 3 tuần diễn ra, triển lãm thu hút trên 10.000 lượt khách tham quan, thưởng thức bánh mứt truyền thống, trà sen, trà thảo mộc... cũng như tham gia các hoạt động workshop gói bánh, làm thiệp, nặn bột nghệ thuật...

Đông đảo nghệ sĩ, khách mời tham dự sự kiện kỷ niệm 10 năm sáng tạo của Nguyễn Minh Công ẢNH: BTC

Đáng chú ý, đây là kỷ lục Việt Nam thứ hai mà Nguyễn Minh Công đạt được. Trước đó, vào năm 2022, anh từng được VietKings vinh danh là Người đầu tiên tại Việt Nam sáng tạo bộ sưu tập thời trang mini lấy cảm hứng từ ẩm thực miền Tây Nam bộ. Hai kỷ lục liên tiếp cho thấy hành trình sáng tạo bền bỉ, nhất quán và giàu bản sắc của nhà thiết kế sinh năm 1995.

Chia sẻ tại sự kiện, Nguyễn Minh Công bày tỏ: “Tôi rất bất ngờ vì bản thân không dám tin sẽ được nhận kỷ lục lần thứ hai ở tuổi 30. Cá nhân tôi hiểu rằng tình yêu quê hương dành cho nơi sinh ra đã chạm đến cảm xúc của mọi người. Trong thời gian tới, tôi mong muốn quảng bá nhiều hơn những vùng đất khác - nơi những tinh hoa văn hóa có thể bị thất truyền hoặc thất lạc ở đâu đó - bằng chính tình yêu thời trang của mình".

Nhà thiết kế Nguyễn Minh Công cùng Phương Mỹ Chi ẢNH: BTC

Sự kiện có sự tham dự của đại diện các tổ chức, đơn vị cùng nhiều khách mời nổi bật trong lĩnh vực văn hóa - giải trí như ca sĩ Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy, Miss Grand Vietnam 2025 Yến Nhi, hoa hậu Kiều Duy, các á hậu Phương Anh, Quỳnh Anh, Quỳnh Châu, Thanh Ngân, người mẫu Nam Anh…