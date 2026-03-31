Những nhà thờ độc đáo:

Nhà thờ Cam Ly - Khi Chúa và Yàng cùng chung một mái nhà

Lâm Viên
Nhà thờ gỗ Cam Ly (ở P.Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Đồng) là sự kết hợp hài hòa và đầy ấn tượng giữa kiến trúc truyền thống núi rừng Tây nguyên với phong cách hiện đại phương Tây, có thể xem như một biểu tượng giao hòa tinh tế giữa đạo và đời, giữa Chúa và Yàng.

Ý tưởng xây dựng ngôi nhà thờ độc đáo này bắt nguồn từ linh mục Marius Boutary (người Pháp). Say mê văn hóa bản địa cao nguyên Lâm Viên và đem lòng yêu mến vùng đất Đà Lạt, ông ấp ủ khát vọng tạo dựng một "ngôi nhà chung" cho cộng đồng giáo dân dân tộc bên dòng thác Cam Ly thơ mộng. Đó sẽ là nơi Chúa và Yàng cùng hiện diện, nơi đức tin Kitô giáo được diễn giải bằng ngôn ngữ văn hóa của núi rừng Tây nguyên.

Nhà thờ Cam Ly - Khi Chúa và Yàng cùng chung một mái nhà- Ảnh 1.

Không gian ấm cúng và lung linh sắc màu bên trong nhà thờ Cam Ly

ẢNH: MẠNH THI

Thiết đồ kiến trúc nhà thờ do linh mục Jean Kermarrec phác thảo, đặt nền móng cho một biểu tượng kiến trúc độc đáo của cao nguyên Đà Lạt, vừa hiện đại, vừa thấm đẫm hơi thở bản địa.

LẤY CẢM HỨNG TỪ NHÀ RÔNG TÂY NGUYÊN

Nhà thờ Cam Ly mang dáng dấp kiến trúc được lấy cảm hứng từ những ngôi nhà rông của đồng bào Tây nguyên, với kết cấu vươn cao, khỏe khoắn và gần gũi thiên nhiên. Công trình được xây dựng theo trường phái kiến trúc thô mộc (Brutalism), một xu hướng kiến trúc đề cao sự giản dị, trung thực trong vật liệu và hình khối, tạo nên vẻ đẹp mộc mạc mà mạnh mẽ.

Nhà thờ Cam Ly - Khi Chúa và Yàng cùng chung một mái nhà- Ảnh 2.

Hai bên cửa chính nhà thờ có hình 2 con thú mà người dân tộc tôn sùng, được khắc họa như để “trấn giữ” ngôi nhà chung

ẢNH: MẠNH THI

Thoạt trông từ xa, nhà thờ Cam Ly nhìn giống như lưỡi búa khổng lồ nằm vắt ngang trời. Điều này gợi lên hình ảnh dụng cụ lao động, vũ khí thô sơ gắn liền với đời sống sinh hoạt của đồng bào các dân tộc Tây nguyên.

Theo cuốn Lịch sử Giáo phận Đà Lạt (in năm 1991), nhà thờ Cam Ly do cha Boutary, thuộc Hội thừa sai Paris, cùng với nhà thầu Nguyễn Thanh Hồ xây cất để phục vụ giáo dân dân tộc. Công cuộc xây dựng kéo dài từ năm 1961 - 1968. Ngôi nhà có kiến trúc kiểu nhà rông với 2 mái dốc đứng (cao khoảng 17 m), được lợp bằng 80.000 viên ngói thẳng, nặng trên 90 tấn…

Nhà thờ Cam Ly - Khi Chúa và Yàng cùng chung một mái nhà- Ảnh 3.

Nhà thờ sơn cước Cam Ly giống như lưỡi búa khổng lồ nằm vắt ngang trời

ẢNH: LÂM VIÊN

Để lợp được mái nhà có độ dốc lớn như vậy, những người thợ đã đục lỗ vào gờ móc 80.000 viên ngói phẳng để luồn dây kẽm rồi buộc chặt ngói vào litô. Kết cấu chịu lực chính của nhà thờ là hệ khung cột bê tông cốt thép từ chân móng lên cao để đỡ hệ giàn kèo gỗ được ghép nâng giàn mái ngói rất ấn tượng.

Nhà thờ Cam Ly - Khi Chúa và Yàng cùng chung một mái nhà- Ảnh 4.

Để lợp được mái nhà có độ dốc lớn như vậy, những người thợ đã đục lỗ vào gờ móc 80.000 viên ngói phẳng để luồn dây kẽm rồi buộc chặt ngói vào litô

ẢNH: MẠNH THI

Tường quanh nhà thờ được xây bằng đá dày 40 cm, cao 2 m. Phía trên tường đá là những khung kính hình vuông nối tiếp chạy dọc 2 bên được lắp ghép bởi những tấm kính hình tam giác với 4 màu chủ đạo đỏ, vàng, xanh lá cây và xanh dương, tạo nên kiến trúc lạ mắt và độc đáo. Người ta quan niệm hình tam giác tượng trưng cho Yàng - đấng tối cao của đồng bào, cũng là Chúa Giêsu; hình vuông thể hiện trái đất là trung tâm vũ trụ.

BIỂU TƯỢNG GIAO HÒA GIỮA ĐẠO VÀ ĐỜI

Ở nơi tiền đường, hai bên cửa chính nhà thờ Cam Ly nổi bật hình khắc 2 linh thú vốn được đồng bào dân tộc bản địa tôn sùng, như những "vị thần hộ mệnh" lặng lẽ trấn giữ ngôi nhà chung. Theo quan niệm của người dân Tây nguyên, con hổ, biểu tượng của sức mạnh và quyền uy núi rừng, hiện diện để canh giữ, bảo vệ sự bình an; còn phượng hoàng tượng trưng cho sự tinh khôn, khả năng báo tin từ xa, kết nối con người với những điều thiêng liêng.

Nhà thờ Cam Ly - Khi Chúa và Yàng cùng chung một mái nhà- Ảnh 5.

Phía trên với 3 ngôi sao 8 cánh, tượng trưng cho sao Hỏa, sao Kim, sao Mộc và 7 khung hình tứ giác được sắp đặt cách ngẫu nhiên tượng trưng cho các thiên thể trong vũ trụ

ẢNH: MẠNH THI

Bước vào bên trong nhà thờ, có thể cảm nhận một không gian ấm cúng với tông màu sậm. Lòng nhà thờ có diện tích 324 m2. Lối đi giữa nhà thờ từ cửa chính lên cung thánh được lát bằng đá mộc mạc. Mái ngói được nâng giữ bởi hàng ngàn thanh gỗ đan xen chắc chắn.

Cung thánh trang trí đơn giản, phía trên với 3 ngôi sao 8 cánh (hoa văn đặc trưng của đồng bào dân tộc Tây nguyên) tượng trưng cho sao Hỏa, sao Kim, sao Mộc và 7 khung hình tứ giác được sắp đặt ngẫu nhiên tượng trưng cho các thiên thể trong vũ trụ. Bàn thờ tâm điểm của nhà thờ có kích thước (3,9 x 0,9 m) làm bằng gỗ một cây thông nguyên khối lấy từ đỉnh núi Lang Biang và được phơi khô 15 năm trước khi xây dựng công trình.

Nhà thờ Cam Ly - Khi Chúa và Yàng cùng chung một mái nhà- Ảnh 6.

Từ phần tường đá lên tới đỉnh mái ngói là khối kính hình tam giác khổng lồ, được lắp ghép bởi 31 khung vuông, mỗi khung vuông lại được kết nối bằng 4 tấm kính hình tam giác

ẢNH: MẠNH THI

Điểm đặc biệt, dưới chân thánh giá treo 3 đầu trâu, con vật gần gũi với đời sống thường ngày của đồng bào dân tộc Tây nguyên. Con trâu cung cấp sức kéo trong sản xuất và là linh vật tế lễ Yàng khi được mùa hoặc để thể hiện lòng sùng kính của người dân tộc.

Nhà thờ sơn cước Cam Ly đã trải qua gần 60 năm tồn tại nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ cùng kiến trúc độc đáo. Không chỉ là điểm tựa tinh thần của cộng đồng giáo dân, nơi đây còn trở thành điểm đến hấp dẫn giữa cao nguyên Lâm Viên. (còn tiếp)

Những nhà thờ độc đáo: Làng Sông - nơi chữ Quốc ngữ in dấu hơn một thế kỷ

Tiểu chủng viện Làng Sông (xã Tuy Phước, Gia Lai; trước đây thuộc H.Tuy Phước, tỉnh Bình Định) không chỉ mang vẻ đẹp kiến trúc Gothic hiếm có giữa làng quê miền Trung, mà còn ghi dấu hành trình hình thành và lan tỏa chữ Quốc ngữ hơn một thế kỷ.

