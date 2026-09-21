Nhà thờ gỗ 'xuyên thấu' ở TP.HCM có gì đặc biệt?

Một buổi chiều giữa tháng 9.2026, rẽ vào khu cư xá Bắc Hải, phường Hòa Hưng (quận 10 cũ, TP.HCM), chúng tôi ghé thăm nhà thờ Tống Viết Bường (thuộc hạt Phú Thọ, Tổng giáo phận TP.HCM). Giữa nhịp sống ồn ào bên ngoài, ngôi thánh đường đem lại cảm giác ấm áp và tĩnh tại.
Điều gây ấn tượng đầu tiên là kiến trúc khác lạ. Công trình được bao bọc bởi những vách kính trong suốt. Từ bên ngoài, người đi đường vẫn có thể nhìn thấy gần như trọn vẹn không gian nội thất bằng gỗ lim tinh xảo bên trong.
Nhà thờ Tống Viết Bường có kiến trúc mở ở TP.HCM
Trao đổi với PV Thanh Niên, linh mục Giuse Nguyễn Hoàng Chương, Chánh xứ giáo xứ Tống Viết Bường, cho biết công trình được làm hoàn toàn từ hệ thống cột, kèo, mè, rui bằng gỗ lim nguyên khối.
"Ngôi nhà thờ được đánh giá là đẹp, lạ và rất khác thường, nhưng lại vô cùng phù hợp với thực tế giáo xứ hiện chỉ có khoảng 450 giáo dân. Thiết kế này được gọi là ngôi nhà thờ có không gian mở", linh mục Giuse Nguyễn Hoàng Chương chia sẻ.
Khác với nhiều thánh đường sử dụng tường gạch dày, nhà thờ Tống Viết Bường thay thế bằng vách kính. Nhờ vậy, khi bước vào bên trong, người dự lễ vẫn nhìn thấy cây cối, bầu trời, ánh sáng và những sinh hoạt đời thường bên ngoài.
Theo linh mục Giuse Nguyễn Hoàng Chương, kiến trúc "xuyên thấu" này không chỉ tạo sự thông thoáng về không gian mà còn mang ý nghĩa trong đời sống đức tin.
"Thiết kế của các cha xứ ngày trước rất lạ, rất hay. Ngồi trong nhà thờ, cộng đoàn vẫn thấy được mọi sinh hoạt của con người ngoài kia, những vui buồn sướng khổ, giọt mồ hôi, nước mắt, để từ đó cùng nhau ôm trọn cả kiếp sống nhân sinh", linh mục Giuse Nguyễn Hoàng Chương nói.
Gắn bó với giáo xứ nhiều năm, bà Phan Thị Thương (77 tuổi) cho biết bà tự hào khi giáo xứ có một ngôi thánh đường độc đáo. "Nhà thờ thoáng mát, kiến trúc rất lạ mà tôi chưa thấy bao giờ. Giáo xứ còn hay có các hoạt động bữa cơm 0 đồng, tình nguyện đi nhiều nơi nên tôi rất thích tham gia", bà Thương bộc bạch.
Từ nhà nguyện nhỏ đến giáo xứ nhiều hoạt động thiện nguyện
Tư liệu từ giáo xứ cho biết, ngày 20.5.1968, nhà thờ được đặt viên đá đầu tiên, ban đầu có dạng một nhà nguyện nhỏ. Đến năm 1995, nơi đây được nâng lên hàng giáo xứ. Giáo xứ hiện có 4 giáo họ gồm: Kim Thông, Maria, Giuse và Phêrô.
Theo Báo Công giáo và Dân tộc, năm 2014, ngôi nhà thờ mới được khởi công, với các hạng mục chính của thánh đường được làm bằng gỗ lim. Giáo xứ có khoảng 190 gia đình Công giáo.
Không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo, giáo xứ Tống Viết Bường còn thường xuyên tổ chức các hoạt động bác ái như khám bệnh, phát thuốc miễn phí, trao bữa ăn cho người nghèo, người già, người bệnh tật và tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Trong đợt dịch Covid-19 bùng phát tại TP.HCM, giáo xứ cùng chung tay với chính quyền địa phương cứu trợ, hỗ trợ những người kém may mắn.
Thánh lễ nhà thờ Tống Viết Bường được cử hành vào 5 giờ 30 và 17 giờ 30 các ngày thường; 6 giờ, 8 giờ và 17 giờ vào ngày chủ nhật.
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