Nhà thờ gỗ 'xuyên thấu' ở TP.HCM có gì đặc biệt?

Một buổi chiều giữa tháng 9.2026, rẽ vào khu cư xá Bắc Hải, phường Hòa Hưng (quận 10 cũ, TP.HCM), chúng tôi ghé thăm nhà thờ Tống Viết Bường (thuộc hạt Phú Thọ, Tổng giáo phận TP.HCM). Giữa nhịp sống ồn ào bên ngoài, ngôi thánh đường đem lại cảm giác ấm áp và tĩnh tại.

Điều gây ấn tượng đầu tiên là kiến trúc khác lạ. Công trình được bao bọc bởi những vách kính trong suốt. Từ bên ngoài, người đi đường vẫn có thể nhìn thấy gần như trọn vẹn không gian nội thất bằng gỗ lim tinh xảo bên trong.

Nhà thờ Tống Viết Bường nằm trong khu cư xá Bắc Hải, gây chú ý với kiến trúc gỗ và vách kính trong suốt ẢNH: HÀ THƯƠNG

Nhà thờ Tống Viết Bường có kiến trúc mở ở TP.HCM

Trao đổi với PV Thanh Niên, linh mục Giuse Nguyễn Hoàng Chương, Chánh xứ giáo xứ Tống Viết Bường, cho biết công trình được làm hoàn toàn từ hệ thống cột, kèo, mè, rui bằng gỗ lim nguyên khối.

"Ngôi nhà thờ được đánh giá là đẹp, lạ và rất khác thường, nhưng lại vô cùng phù hợp với thực tế giáo xứ hiện chỉ có khoảng 450 giáo dân. Thiết kế này được gọi là ngôi nhà thờ có không gian mở", linh mục Giuse Nguyễn Hoàng Chương chia sẻ.

Hệ cột, kèo, mè, rui bằng gỗ lim nguyên khối là điểm nhấn nổi bật của nhà thờ Tống Viết Bường ẢNH: TỔNG GIÁO PHẬN TP.HCM

Khác với nhiều thánh đường sử dụng tường gạch dày, nhà thờ Tống Viết Bường thay thế bằng vách kính. Nhờ vậy, khi bước vào bên trong, người dự lễ vẫn nhìn thấy cây cối, bầu trời, ánh sáng và những sinh hoạt đời thường bên ngoài.

Theo linh mục Giuse Nguyễn Hoàng Chương, nhà thờ được thiết kế theo hướng không gian mở ẢNH: HÀ THƯƠNG

Theo linh mục Giuse Nguyễn Hoàng Chương, kiến trúc "xuyên thấu" này không chỉ tạo sự thông thoáng về không gian mà còn mang ý nghĩa trong đời sống đức tin.

"Thiết kế của các cha xứ ngày trước rất lạ, rất hay. Ngồi trong nhà thờ, cộng đoàn vẫn thấy được mọi sinh hoạt của con người ngoài kia, những vui buồn sướng khổ, giọt mồ hôi, nước mắt, để từ đó cùng nhau ôm trọn cả kiếp sống nhân sinh", linh mục Giuse Nguyễn Hoàng Chương nói.

Từ bên ngoài, không gian nội thất bằng gỗ lim bên trong nhà thờ Tống Viết Bường hiện rõ qua những mảng kính lớn ẢNH: HÀ THƯƠNG

Gắn bó với giáo xứ nhiều năm, bà Phan Thị Thương (77 tuổi) cho biết bà tự hào khi giáo xứ có một ngôi thánh đường độc đáo. "Nhà thờ thoáng mát, kiến trúc rất lạ mà tôi chưa thấy bao giờ. Giáo xứ còn hay có các hoạt động bữa cơm 0 đồng, tình nguyện đi nhiều nơi nên tôi rất thích tham gia", bà Thương bộc bạch.

Giáo xứ Tống Viết Bường hiện có 4 giáo họ, gồm: Kim Thông, Maria, Giuse và Phêrô ẢNH: HÀ THƯƠNG

Từ nhà nguyện nhỏ đến giáo xứ nhiều hoạt động thiện nguyện

Tư liệu từ giáo xứ cho biết, ngày 20.5.1968, nhà thờ được đặt viên đá đầu tiên, ban đầu có dạng một nhà nguyện nhỏ. Đến năm 1995, nơi đây được nâng lên hàng giáo xứ. Giáo xứ hiện có 4 giáo họ gồm: Kim Thông, Maria, Giuse và Phêrô.

Ca đoàn hát trong thánh lễ tại nhà thờ Tống Viết Bường ẢNH: HÀ THƯƠNG

Theo Báo Công giáo và Dân tộc, năm 2014, ngôi nhà thờ mới được khởi công, với các hạng mục chính của thánh đường được làm bằng gỗ lim. Giáo xứ có khoảng 190 gia đình Công giáo.

Giáo dân cầu nguyện ở giáo xứ Tống Viết Bường ẢNH: HÀ THƯƠNG

Không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo, giáo xứ Tống Viết Bường còn thường xuyên tổ chức các hoạt động bác ái như khám bệnh, phát thuốc miễn phí, trao bữa ăn cho người nghèo, người già, người bệnh tật và tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài sinh hoạt tôn giáo, giáo xứ Tống Viết Bường còn tổ chức nhiều hoạt động bác ái, hỗ trợ người khó khăn ẢNH: HÀ THƯƠNG

Trong đợt dịch Covid-19 bùng phát tại TP.HCM, giáo xứ cùng chung tay với chính quyền địa phương cứu trợ, hỗ trợ những người kém may mắn.

Bức tranh chặng Đàng Thánh giá bên trong nhà thờ Tống Viết Bường ẢNH: HÀ THƯƠNG

Thánh lễ nhà thờ Tống Viết Bường được cử hành vào 5 giờ 30 và 17 giờ 30 các ngày thường; 6 giờ, 8 giờ và 17 giờ vào ngày chủ nhật.

Thánh lễ Hôn phối (hay Bí tích hôn phối) ở thánh đường giáo xứ Tống Viết Bường ẢNH: HÀ THƯƠNG

Khu vực cung thánh bên trong nhà thờ Tống Viết Bường ấm cúng và trang nghiêm ẢNH: HÀ THƯƠNG

Tượng Chúa Giêsu chịu nạn trên thánh giá bên trong nhà thờ ẢNH: HÀ THƯƠNG