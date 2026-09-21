    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thời sự

    Nhà thờ gỗ 'xuyên thấu' ở TP.HCM có gì đặc biệt?

    Uyển Nhi
    Uyển Nhi
    Nhà thờ Tống Viết Bường ở TP.HCM gây ấn tượng với vách kính trong suốt, nội thất gỗ lim và không gian mở hiếm thấy giữa khu cư xá Bắc Hải.

    Một buổi chiều giữa tháng 9.2026, rẽ vào khu cư xá Bắc Hải, phường Hòa Hưng (quận 10 cũ, TP.HCM), chúng tôi ghé thăm nhà thờ Tống Viết Bường (thuộc hạt Phú Thọ, Tổng giáo phận TP.HCM). Giữa nhịp sống ồn ào bên ngoài, ngôi thánh đường đem lại cảm giác ấm áp và tĩnh tại.

    Điều gây ấn tượng đầu tiên là kiến trúc khác lạ. Công trình được bao bọc bởi những vách kính trong suốt. Từ bên ngoài, người đi đường vẫn có thể nhìn thấy gần như trọn vẹn không gian nội thất bằng gỗ lim tinh xảo bên trong.

    Nhà thờ gỗ 'xuyên thấu' ở TP.HCM có gì đặc biệt?- Ảnh 1.

    Nhà thờ Tống Viết Bường nằm trong khu cư xá Bắc Hải, gây chú ý với kiến trúc gỗ và vách kính trong suốt

    ẢNH: HÀ THƯƠNG

    Nhà thờ Tống Viết Bường có kiến trúc mở ở TP.HCM

    Trao đổi với PV Thanh Niên, linh mục Giuse Nguyễn Hoàng Chương, Chánh xứ giáo xứ Tống Viết Bường, cho biết công trình được làm hoàn toàn từ hệ thống cột, kèo, mè, rui bằng gỗ lim nguyên khối.

    "Ngôi nhà thờ được đánh giá là đẹp, lạ và rất khác thường, nhưng lại vô cùng phù hợp với thực tế giáo xứ hiện chỉ có khoảng 450 giáo dân. Thiết kế này được gọi là ngôi nhà thờ có không gian mở", linh mục Giuse Nguyễn Hoàng Chương chia sẻ.

    Nhà thờ gỗ 'xuyên thấu' ở TP.HCM có gì đặc biệt?- Ảnh 2.

    Hệ cột, kèo, mè, rui bằng gỗ lim nguyên khối là điểm nhấn nổi bật của nhà thờ Tống Viết Bường

    ẢNH: TỔNG GIÁO PHẬN TP.HCM

    Khác với nhiều thánh đường sử dụng tường gạch dày, nhà thờ Tống Viết Bường thay thế bằng vách kính. Nhờ vậy, khi bước vào bên trong, người dự lễ vẫn nhìn thấy cây cối, bầu trời, ánh sáng và những sinh hoạt đời thường bên ngoài.

    Nhà thờ gỗ 'xuyên thấu' ở TP.HCM có gì đặc biệt?- Ảnh 3.

    Theo linh mục Giuse Nguyễn Hoàng Chương, nhà thờ được thiết kế theo hướng không gian mở

    ẢNH: HÀ THƯƠNG

    Theo linh mục Giuse Nguyễn Hoàng Chương, kiến trúc "xuyên thấu" này không chỉ tạo sự thông thoáng về không gian mà còn mang ý nghĩa trong đời sống đức tin.

    "Thiết kế của các cha xứ ngày trước rất lạ, rất hay. Ngồi trong nhà thờ, cộng đoàn vẫn thấy được mọi sinh hoạt của con người ngoài kia, những vui buồn sướng khổ, giọt mồ hôi, nước mắt, để từ đó cùng nhau ôm trọn cả kiếp sống nhân sinh", linh mục Giuse Nguyễn Hoàng Chương nói.

    Nhà thờ gỗ 'xuyên thấu' ở TP.HCM có gì đặc biệt?- Ảnh 4.

    Từ bên ngoài, không gian nội thất bằng gỗ lim bên trong nhà thờ Tống Viết Bường hiện rõ qua những mảng kính lớn

    ẢNH: HÀ THƯƠNG

    Gắn bó với giáo xứ nhiều năm, bà Phan Thị Thương (77 tuổi) cho biết bà tự hào khi giáo xứ có một ngôi thánh đường độc đáo. "Nhà thờ thoáng mát, kiến trúc rất lạ mà tôi chưa thấy bao giờ. Giáo xứ còn hay có các hoạt động bữa cơm 0 đồng, tình nguyện đi nhiều nơi nên tôi rất thích tham gia", bà Thương bộc bạch.

    Nhà thờ gỗ 'xuyên thấu' ở TP.HCM có gì đặc biệt?- Ảnh 5.

    Giáo xứ Tống Viết Bường hiện có 4 giáo họ, gồm: Kim Thông, Maria, Giuse và Phêrô

    ẢNH: HÀ THƯƠNG

    Từ nhà nguyện nhỏ đến giáo xứ nhiều hoạt động thiện nguyện

    Tư liệu từ giáo xứ cho biết, ngày 20.5.1968, nhà thờ được đặt viên đá đầu tiên, ban đầu có dạng một nhà nguyện nhỏ. Đến năm 1995, nơi đây được nâng lên hàng giáo xứ. Giáo xứ hiện có 4 giáo họ gồm: Kim Thông, Maria, Giuse và Phêrô.

    Nhà thờ gỗ 'xuyên thấu' ở TP.HCM có gì đặc biệt?- Ảnh 6.

    Ca đoàn hát trong thánh lễ tại nhà thờ Tống Viết Bường

    ẢNH: HÀ THƯƠNG

    Theo Báo Công giáo và Dân tộc, năm 2014, ngôi nhà thờ mới được khởi công, với các hạng mục chính của thánh đường được làm bằng gỗ lim. Giáo xứ có khoảng 190 gia đình Công giáo.

    Nhà thờ gỗ 'xuyên thấu' ở TP.HCM có gì đặc biệt?- Ảnh 7.

    Giáo dân cầu nguyện ở giáo xứ Tống Viết Bường

    ẢNH: HÀ THƯƠNG

    Không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo, giáo xứ Tống Viết Bường còn thường xuyên tổ chức các hoạt động bác ái như khám bệnh, phát thuốc miễn phí, trao bữa ăn cho người nghèo, người già, người bệnh tật và tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

    Nhà thờ gỗ 'xuyên thấu' ở TP.HCM có gì đặc biệt?- Ảnh 8.

    Ngoài sinh hoạt tôn giáo, giáo xứ Tống Viết Bường còn tổ chức nhiều hoạt động bác ái, hỗ trợ người khó khăn

    ẢNH: HÀ THƯƠNG

    Trong đợt dịch Covid-19 bùng phát tại TP.HCM, giáo xứ cùng chung tay với chính quyền địa phương cứu trợ, hỗ trợ những người kém may mắn.

    Nhà thờ gỗ 'xuyên thấu' ở TP.HCM có gì đặc biệt?- Ảnh 9.

    Bức tranh chặng Đàng Thánh giá bên trong nhà thờ Tống Viết Bường

    ẢNH: HÀ THƯƠNG

    Thánh lễ nhà thờ Tống Viết Bường được cử hành vào 5 giờ 30 và 17 giờ 30 các ngày thường; 6 giờ, 8 giờ và 17 giờ vào ngày chủ nhật.

    Nhà thờ gỗ 'xuyên thấu' ở TP.HCM có gì đặc biệt?- Ảnh 10.

    Thánh lễ Hôn phối (hay Bí tích hôn phối) ở thánh đường giáo xứ Tống Viết Bường

    ẢNH: HÀ THƯƠNG

    Nhà thờ gỗ 'xuyên thấu' ở TP.HCM có gì đặc biệt?- Ảnh 11.

    Khu vực cung thánh bên trong nhà thờ Tống Viết Bường ấm cúng và trang nghiêm

    ẢNH: HÀ THƯƠNG

    Nhà thờ gỗ 'xuyên thấu' ở TP.HCM có gì đặc biệt?- Ảnh 12.

    Tượng Chúa Giêsu chịu nạn trên thánh giá bên trong nhà thờ

    ẢNH: HÀ THƯƠNG

    Nhà thờ gỗ 'xuyên thấu' ở TP.HCM có gì đặc biệt?- Ảnh 13.

    Thiết kế "xuyên thấu" giúp nhà thờ Tống Viết Bường trở thành một công trình Công giáo có kiến trúc độc đáo ở TP.HCM

    ẢNH: TRẦN MINH TUẤN

    Tin liên quan

    Độc đáo con đường ở TP.HCM có đến 7 nhà thờ

    Độc đáo con đường ở TP.HCM có đến 7 nhà thờ

    Một con đường ở TP.HCM dài chưa tới 3 km nhưng 'sở hữu' đến 7 nhà thờ san sát nhau, lưu giữ dấu ấn cộng đồng Công giáo hơn 70 năm.

    Nhà thờ kiến trúc thuần Việt 'độc nhất' ẩn mình trong hẻm nhỏ ở TP.HCM

    Khám phá thêm chủ đề

    Nhà thờ Tống Viết Bường nhà thờ gỗ ở TP.HCM giáo xứ Tống Viết Bường cư xá bắc hải phường Hòa Hưng kiến trúc nhà thờ TP.HCM tổng giáo phận TP.HCM

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận