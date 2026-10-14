Nhà thờ hơn 135 năm tuổi ở Gia Lai khoác áo trắng tím, tháp tựa tháp Chăm

Những ngày này, nhà thờ Xuân Phong ở thôn Xuân Phương, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai, nổi bật với 3 ngọn tháp vươn cao trong sắc trắng, tím. Sau đợt trùng tu, các chi tiết trang trí trở nên rõ nét hơn, mang đến diện mạo khang trang cho ngôi thánh đường gắn bó với nhiều thế hệ giáo dân địa phương.

Nhà thờ Xuân Phong sau khi được trùng tu ẢNH: VĂN CHIẾN

Giữ nét kiến trúc xưa

Theo sổ sách lưu tại nhà thờ Xuân Phong, công trình được hình thành khoảng năm 1890, có chiều dài 21 m, rộng 11 m.

Linh mục Đaminh Maria Huỳnh Văn Đức (60 tuổi), quản nhiệm nhà thờ Xuân Phong, cho biết ban đầu, nhà thờ được dựng bằng tranh, vách đất. Sau đó, công trình từng bước được xây dựng kiên cố hơn nhờ sự đóng góp của một vị chánh tổng theo đạo Công giáo.

Điểm nhấn kiến trúc của nhà thờ là 3 ngọn tháp có hình dáng gợi liên tưởng đến các tháp Chăm trong vùng. Dù một số chi tiết có kích thước, tỷ lệ không đồng đều, những ngọn tháp vẫn tạo nên nét riêng cho công trình.

Ba ngọn tháp của nhà thờ mang dáng dấp gợi liên tưởng đến kiến trúc tháp Chăm cổ ẢNH: VĂN CHIẾN

Theo lời kể của các bậc cao niên, trước đây, những mảnh sành trên nhà thờ trở nên nổi bật khi ánh nắng bình minh chiếu vào.

Trải qua thời gian dài, nhiều hạng mục của nhà thờ dần xuống cấp. Tường bong tróc, lớp vữa cũ dễ rơi rụng khi chạm vào. Các ngọn tháp cũng bị thấm nước.

Không gian bên trong nhà thờ Xuân Phong sau khi được tu sửa ẢNH: VĂN CHIẾN

Khi về quản nhiệm nhà thờ cách đây 2 năm, linh mục Đaminh Maria Huỳnh Văn Đức nhận thấy công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Ông cho sửa chữa những mảng tường hư hỏng, gia cố các hạng mục chính, sau đó tiến hành trùng tu tổng thể từ bên ngoài đến bên trong.

Trong lần trùng tu này, linh mục Đaminh Maria Huỳnh Văn Đức chọn 2 màu trắng và tím để làm nổi bật các chi tiết kiến trúc trên tháp. Sự kết hợp về màu sắc này giúp các đường nét trang trí hiện rõ hơn, tạo cảm giác những ngọn tháp thanh thoát.

Sự kết hợp giữa sắc trắng và tím tạo nét riêng cho nhà thờ Xuân Phong ẢNH: VĂN CHIẾN

Dù thay đổi diện mạo bên ngoài của nhà thờ, vị linh mục cho biết ông cố gắng giữ lại kiến trúc, hoa văn và bố cục bên trong nhà thờ. Một số tượng cũ bị hư hỏng được thay mới theo hình dáng ban đầu để duy trì nét quen thuộc của không gian thờ tự.

Gửi gắm niềm hy vọng

"Màu tím trong phụng vụ Công giáo mang ý nghĩa hy vọng. Tôi chọn màu này không chỉ vì đẹp mà mong muốn mang đến cho Xuân Phong một mùa hy vọng mới, tràn đầy hy vọng cho cộng đồng giáo dân nơi đây", linh mục Đaminh Maria Huỳnh Văn Đức chia sẻ.

Tượng thánh Giuse tại nhà thờ Xuân Phong ẢNH: VĂN CHIẾN

Tượng Đức Mẹ Maria tại nhà thờ Xuân Phong ẢNH: VĂN CHIẾN

Các chi tiết kiến trúc sau khi được tu sửa ẢNH: VĂN CHIẾN

Theo anh Phan Văn Hào (60 tuổi), thành viên Ban giúp việc nhà thờ Xuân Phong, trước khi linh mục Đaminh Maria Huỳnh Văn Đức về quản nhiệm, những người sống quanh khu vực đảm nhận việc trông coi công trình.