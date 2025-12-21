Nhà Trắng đạt thỏa thuận giảm giá thuốc

Động thái này nằm trong mục tiêu của chính quyền ông Trump trong việc giảm gánh nặng chi phí y tế cho người dân. Theo Reuters, chi phí mua thuốc kê đơn tại Mỹ đang ở mức cao, thường đắt gấp 3 lần so với các nước phát triển khác.

Tổng thống Trump ngày 19.12 công bố giảm giá thuốc ẢNH: REUTERS

Theo thỏa thuận, mỗi hãng dược phẩm trên sẽ giảm giá hầu hết các loại thuốc được bán theo chương trình Medicaid (chương trình bảo hiểm y tế của chính phủ Mỹ dành cho người thu nhập thấp), cam kết đưa thuốc mới ra thị trường Mỹ với mức giá tương đương so với các nước phát triển khác, đồng thời tăng cường đầu tư sản xuất ở Mỹ. Đổi lại, các công ty có thể được miễn áp thuế dược phẩm trong thời hạn 3 năm. Một số công ty dược phẩm trước đây đã ký thỏa thuận với chính phủ Mỹ để giảm giá thuốc, trong đó có các hãng như Pfizer, AstraZeneca. Ông Trump cho biết sẽ đàm phán với một số doanh nghiệp khác vào tuần sau.

Các điều khoản đầy đủ của thỏa thuận giảm giá thuốc chưa được công bố, do đó phạm vi tác động cụ thể vẫn chưa rõ ràng. Các nhà phân tích lưu ý rằng số tiền mua thuốc theo Medicaid chỉ chiếm khoảng 10% tổng chi tiêu cho thuốc men tại Mỹ, đồng thời chương trình này cũng đã trợ giá thuốc đáng kể. Theo CNBC, Mỹ là thị trường quan trọng nhất đối với hầu hết hãng dược phẩm hàng đầu thế giới, do đó nhiều doanh nghiệp đã cân nhắc điều chỉnh chính sách nhằm đáp ứng yêu cầu từ chính phủ Mỹ.