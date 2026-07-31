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Thế giới

Nhà Trắng dự kiến chi hơn 22 tỉ USD cải tạo sân bay thủ đô

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
AP hôm qua (30.7) đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố kế hoạch cải tạo toàn diện sân bay quốc tế Washington Dulles (bang Virginia), với tổng chi phí lên đến 22,5 tỉ USD.

Dự án này nhằm hiện đại hóa cửa ngõ hàng không lớn nhất ở khu vực gần thủ đô Washington D.C.

Nhà Trắng dự kiến chi hơn 22 tỉ USD cải tạo sân bay thủ đô- Ảnh 1.

Khu vực sân bay quốc tế Washington Dulles ở bang Virginia, Mỹ

Ảnh: AP

Dự án mới sẽ mở rộng các tuyến tàu điện ngầm, qua đó thay thế hệ thống xe đưa đón khách từ nhà ga ra máy bay vốn bị than phiền đã lỗi thời. Ngoài ra, công trình sẽ cải tạo sân bay thành 5 nhà ga mới (hiện nay là 4), xây thêm đường hầm dành cho người đi bộ và xây bãi đỗ xe có sức chứa lên đến 32.000 ô tô. 

Theo báo The Guardian, những người nắm thông tin về thiết kế sơ bộ cho biết sân bay mới sẽ sử dụng nhiều vật liệu kính và các chi tiết mạ vàng, bao gồm cả trần nhà được ốp gương vàng. Tổng thống Trump cho biết ông đã tham khảo thiết kế từ 30 kiến trúc sư trước khi công bố dự án vào ngày 29.7. Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy kỳ vọng diện mạo mới sẽ đưa sân bay Dulles - khánh thành từ năm 1962 - trở thành sân bay hàng đầu thế giới.

Về bài toán tài chính, giới chức Mỹ khẳng định dự án được chi trả thông qua trái phiếu chính quyền địa phương và sự đóng góp từ các hãng hàng không, chủ lực là United Airlines - hãng đang chiếm 70% lưu lượng khách tại Dulles. Tuy nhiên, AP dẫn lời các chuyên gia lưu ý rằng chi phí xây dựng vẫn có khả năng đổ lên hành khách thông qua việc tăng giá vé hoặc áp thêm phụ phí sân bay. Theo kế hoạch, dự án cải tạo quy mô lớn này có thể được khởi công vào đầu năm sau.

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Tổng thống Trump hàng không sân bay quốc tế Washington Dulles Bang Virginia sân bay Dulles

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