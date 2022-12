Nhà Trắng và cựu Tổng thống Donald Trump lại bùng phát căng thẳng

Trước đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 3.12, ông Trump đưa ra những cáo buộc cho rằng đã xảy ra gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, và nước Mỹ cần phải sửa sai ngay tức khắc.

Ông Trump cũng đã có phản ứng kịch liệt như trên sau khi tỉ phú Elon Musk, Tổng giám đốc Twitter, ngày 2.12 công bố các tập tin liên quan một quyết định gây tranh cãi trên Twitter cách đây 2 năm. Ba tuần trước ngày bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, ban lãnh đạo lúc đó của Twitter quyết định ngăn chặn người dùng mạng xã hội này truy cập bài viết trên báo New York Post về bê bối liên quan ông Hunter Biden, con trai ứng viên đại diện đảng Dân chủ Biden tranh cử tổng thống. Ông Musk cho rằng sự tồn tại của các tập tin trên là bằng chứng cho thấy Twitter can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020. Vào thời điểm đó, phe Cộng hòa gọi quyết định trên là “sự kiểm duyệt thông tin” trên Twitter, vi phạm quyền tự do ngôn luận.





Trong tuyên bố gửi cho Đài CNN, người phát ngôn Bates kêu gọi dân Mỹ hãy lên án việc ông Trump muốn đình chỉ hiến pháp và lập ông làm tổng thống. “Ông không thể chỉ yêu nước Mỹ trong trường hợp mình thắng cử”, ông Bates nói ông Trump. Chưa thấy phản hồi của ông Trump về phát ngôn chính thức của Nhà Trắng.