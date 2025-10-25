Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan qua đời

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
25/10/2025 18:34 GMT+7

Tin nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan (bút danh Hoàng Thiếu Phủ) đã theo anh trai ông là Hoàng Phủ Ngọc Tường rời xa cõi tạm khiến giới văn nghệ tiếc thương. Nền văn chương Việt mất đi một tên tuổi và cây bút trào phúng duyên dáng.

"Bao năm góp nhặt nụ cười/Mua vui cũng được một 'vười' trống canh". Ấy là lời "tự bạch" hài hước của nhà văn Hoàng Thiếu Phủ trong Tuyển tập Thuyện cười (NXB Trẻ) - một "lão tướng" có "máu mặt" của làng cười Việt Nam. 

Từ năm 1984, ông xuất hiện trên trường văn trận bút thì lập tức đã tạo được tiếng vang nhất định bởi kiến thức uyên bác của ông. Cũng là một vấn đề thời sự cần phê phán với cái nhìn "lệch pha", hài hước như nhiều người khác, thì ông còn hấp dẫn với sự am hiểu tường tận của vấn đề đang đặt ra.

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan đã theo anh trai rời cõi tạm - Ảnh 1.

Họa sĩ LAP vẽ nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan năm Đinh Hợi 2007

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan đã theo anh trai rời cõi tạm - Ảnh 2.

Chân dung nhà văn qua góc nhìn họa sĩ DAD

Ảnh: LÊ MINH QUỐC

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan có gương mặt khắc khổ nhưng rất hài hước

Trước khi bước vào làng cười, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan là sinh viên y khoa, tham gia phong trào đấu tranh sinh viên học sinh tại vùng đô thị bị tạm chiếm, sau đó ông lên chiến khu ở Huế làm Báo Cờ Giải phóng; rồi sau năm 1975, ròng rã mấy chục năm trời ông "chuyên trị" về tiểu phẩm cười. Nhìn gương mặt của ông, vừa khắc khổ vừa "hà tiện" nụ cười khì ấy, độc giả không ngờ con người ấy lại hài hước, vui nhộn đến thế. 

"Thì ra trong trường hợp này không thể 'xem mặt mà bắt hình dong'. Bằng chứng là tiểu phẩm cười anh thật sự hấp dẫn bạn đọc bởi đa dạng đề tài, bút pháp mà khi đọc ắt ta bật lên những tiếng cười thật sảng khoái mà thêm yêu đời" nhà thơ Lê Minh Quốc nhận xét.

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan đã theo anh trai rời cõi tạm - Ảnh 3.

Bìa cuốn Chuyện cười của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan đã theo anh trai rời cõi tạm - Ảnh 4.

Bút tích nhà văn ký tặng sách cho nhà thơ Lê Minh Quốc

Ảnh: Q.TRÂN

Nói về gia đình mình - họ hàng với nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, trong câu chuyện Kỷ niệm một đêm trong rừng núi viết trên trang Vanvn.vn (Hội Nhà văn Việt Nam), nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan có kể lại khi gặp nhạc sĩ Trần Hoàn, lúc này là thủ trưởng, rằng: "Tôi cũng nói thực là cháu kêu nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ bằng ông. Trần Hoàn mừng rỡ hỏi thăm đến nhiều người bà con khác. Từ đó tôi được biết thêm rằng giữa ông và họ Hoàng Bích Khê chúng tôi có mối quan hệ bà con nội ngoại”.

Nhà thơ Lê Minh Quốc cho biết: "Ở Hoàng Thiếu Phủ, theo tôi, hấp dẫn vẫn là mối liên hệ với những chuyện 'thời xửa thời xưa' để liên hệ đến nay rất 'biện chứng'. Nhìn từ tác phẩm của anh như Tuyển tập Truyện cười - Hoàng Thiếu Phủ (NXB Trẻ), ta ngạc nhiên khi biết 'tài sản' của anh mà 'góp nhặt' từ mấy chục năm qua, gồm hai tập với gần 1.000 trang in. Sức viết như thế cũng đáng nể. Tôi thương anh lắm vì thời còn trẻ nhà văn với tôi rất nhiều kỷ niệm".

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan đã theo anh trai rời cõi tạm - Ảnh 5.

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan (1940 - 2025)

Ảnh: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

"Nhớ anh Hoàng Thiếu Phủ, về kỷ niệm riêng tôi luôn nhớ chính anh là người viết tựa tập sách Tiếng cười Việt Nam dân gian hiện đại, từ "bảo chứng" của anh, tôi có dịp rẽ ngang qua lãnh vực viết trào phúng", nhà thơ Lê Minh Quốc bộc bạch.

Vĩnh biệt nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan, tiễn biệt một người con văn chương Quảng Trị tài hoa về với miền mây trắng...

Trước năm 1975, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan công tác tại báo Cờ giải phóng (Huế), rồi Báo Thanh Niên của T.Ư Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng miền Nam Việt Nam ở R. Sau 1975, ông công tác tại Xí nghiệp phim Tổng hợp TP.HCM (Hãng phim Giải phóng). Từ năm 1986, ông công tác tại NXB Trẻ.

Các tác phẩm:

Tuyển tập Truyện cười (NXB Trẻ, 1993)

Ông được tặng Huân chương Quyết thắng hạng 1, Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng nhì. Huy chương Vì thế hệ trẻ, Huy chương Vì sự nghiệp VH -NT.

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan (hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn TP.HCM) sinh ngày 25.11.1940 tại Quảng Trị, mất 15 giờ 40 ngày 25.10, thọ: 85 tuổi. Lễ nhập quan vào 22 giờ ngày 25.10; lễ động quan lúc 13 giờ ngày 27.10 tại địa chỉ 96 Khổng Tử P.Tăng Nhơn Phú), TP.HCM.

Khám phá thêm chủ đề

TƯ Đoàn Thanh niên Báo Thanh Niên nhà thơ Lê Minh Quốc Hoàng Thiếu Phủ nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
