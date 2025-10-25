Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan qua đời

"Bao năm góp nhặt nụ cười/Mua vui cũng được một 'vười' trống canh". Ấy là lời "tự bạch" hài hước của nhà văn Hoàng Thiếu Phủ trong Tuyển tập Thuyện cười (NXB Trẻ) - một "lão tướng" có "máu mặt" của làng cười Việt Nam.

Từ năm 1984, ông xuất hiện trên trường văn trận bút thì lập tức đã tạo được tiếng vang nhất định bởi kiến thức uyên bác của ông. Cũng là một vấn đề thời sự cần phê phán với cái nhìn "lệch pha", hài hước như nhiều người khác, thì ông còn hấp dẫn với sự am hiểu tường tận của vấn đề đang đặt ra.

Họa sĩ LAP vẽ nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan năm Đinh Hợi 2007

Chân dung nhà văn qua góc nhìn họa sĩ DAD Ảnh: LÊ MINH QUỐC

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan có gương mặt khắc khổ nhưng rất hài hước

Trước khi bước vào làng cười, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan là sinh viên y khoa, tham gia phong trào đấu tranh sinh viên học sinh tại vùng đô thị bị tạm chiếm, sau đó ông lên chiến khu ở Huế làm Báo Cờ Giải phóng; rồi sau năm 1975, ròng rã mấy chục năm trời ông "chuyên trị" về tiểu phẩm cười. Nhìn gương mặt của ông, vừa khắc khổ vừa "hà tiện" nụ cười khì ấy, độc giả không ngờ con người ấy lại hài hước, vui nhộn đến thế.

"Thì ra trong trường hợp này không thể 'xem mặt mà bắt hình dong'. Bằng chứng là tiểu phẩm cười anh thật sự hấp dẫn bạn đọc bởi đa dạng đề tài, bút pháp mà khi đọc ắt ta bật lên những tiếng cười thật sảng khoái mà thêm yêu đời" nhà thơ Lê Minh Quốc nhận xét.

Bìa cuốn Chuyện cười của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan

Bút tích nhà văn ký tặng sách cho nhà thơ Lê Minh Quốc Ảnh: Q.TRÂN

Nói về gia đình mình - họ hàng với nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, trong câu chuyện Kỷ niệm một đêm trong rừng núi viết trên trang Vanvn.vn (Hội Nhà văn Việt Nam), nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan có kể lại khi gặp nhạc sĩ Trần Hoàn, lúc này là thủ trưởng, rằng: "Tôi cũng nói thực là cháu kêu nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ bằng ông. Trần Hoàn mừng rỡ hỏi thăm đến nhiều người bà con khác. Từ đó tôi được biết thêm rằng giữa ông và họ Hoàng Bích Khê chúng tôi có mối quan hệ bà con nội ngoại”.

Nhà thơ Lê Minh Quốc cho biết: "Ở Hoàng Thiếu Phủ, theo tôi, hấp dẫn vẫn là mối liên hệ với những chuyện 'thời xửa thời xưa' để liên hệ đến nay rất 'biện chứng'. Nhìn từ tác phẩm của anh như Tuyển tập Truyện cười - Hoàng Thiếu Phủ (NXB Trẻ), ta ngạc nhiên khi biết 'tài sản' của anh mà 'góp nhặt' từ mấy chục năm qua, gồm hai tập với gần 1.000 trang in. Sức viết như thế cũng đáng nể. Tôi thương anh lắm vì thời còn trẻ nhà văn với tôi rất nhiều kỷ niệm".

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan (1940 - 2025) Ảnh: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

"Nhớ anh Hoàng Thiếu Phủ, về kỷ niệm riêng tôi luôn nhớ chính anh là người viết tựa tập sách Tiếng cười Việt Nam dân gian hiện đại, từ "bảo chứng" của anh, tôi có dịp rẽ ngang qua lãnh vực viết trào phúng", nhà thơ Lê Minh Quốc bộc bạch.

Vĩnh biệt nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan, tiễn biệt một người con văn chương Quảng Trị tài hoa về với miền mây trắng...