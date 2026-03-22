Nhà văn Nguyễn Thu Hà ra mắt tiểu thuyết về lực lượng an ninh T4

Sau 2 tác phẩm Quang phổ và Mê khúc được độc giả đón nhận, nhà văn Nguyễn Thu Hà (ảnh) vừa có buổi ra mắt cuốn tiểu thuyết Vọng âm, viết về lực lượng an ninh T4 (tiền thân của Công an TP.HCM ngày nay) vào những năm tháng kháng chiến ác liệt, với nhân vật Tám Thu dựa trên người thật, việc thật là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Văn Em.

Nhà văn chia sẻ: "Do gia đình có nhiều người thân mất mát, hy sinh trong chiến tranh nên tôi viết cuốn sách để tri ân thế hệ đi trước và chuyển tải những vọng âm xưa, nối kết từ quá khứ đến với bạn đọc hôm nay. Tôi chọn cách dựng chân dung một anh hùng như một con người bình thường, không hô hào giáo điều, để phẩm chất anh hùng tự tỏa sáng ngay trong khoảnh khắc họ quyết định dấn thân".

Nhận xét về tác phẩm, nhà văn An Bình Minh cho rằng cuốn tiểu thuyết của Nguyễn Thu Hà được kết tinh từ công sức của hệ hình tư duy hiện tại và lao động quá khứ một cách công phu và kỹ lưỡng, một "nền tư liệu" dày dặn của đô thị miền Nam những năm 1960 để người viết như cùng sống và bước đi như trên nền gạch của sân nhà mình. Không chỉ kể một câu chuyện cá nhân, cuốn sách tái hiện cả một giai đoạn lịch sử trong sự nghiệp thống nhất đất nước.

Nhà văn Nguyễn Thu Hà quê Hà Nội, hiện sống tại TP.HCM. Sau Vọng âm, chị vừa hoàn thành thêm một tiểu thuyết là Bồ câu đỏ và một tập truyện ngắn. Hiện vẫn còn 2 bản thảo tiểu thuyết đang viết, và theo tác giả Nguyễn Thu Hà thì đề tài chiến tranh vẫn luôn đau đáu trong tâm trí của nhà văn và có thể xuất hiện trong những sáng tác mới.