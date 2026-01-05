Nhà văn Việt Nam đoạt giải cuộc thi nhiếp ảnh trắng đen thế giới

Monochrome Photography Awards 2025 là một giải thưởng quốc tế thường niên với thí sinh đến từ mọi quốc gia. Các tác phẩm được vinh danh sẽ in trong Monochrome Photography Awards Annual Book.

Trần Phi Long vốn là bác sĩ, nhà văn – cây bút hư cấu ấn tượng, từng xuất bản các tác phẩm như: Thời đại Sodom (tập truyện ngắn), Đối - Hòa - Hỗn - Tận (bộ tiểu thuyết). Trong vài năm nay, anh tạm gác công việc viết lách, chuyển sang vẽ tranh và nhiếp ảnh.

Tầm với – tác phẩm đoạt giải danh dự của Trần Phi Long Ảnh: NVCC





Nhà văn Trần Phi Long: Săn ảnh là săn ý tưởng

Nhà văn jelu.c (Trần Phi Long) chọn sáng tạo tranh ảnh theo dòng ý niệm trừu tượng vì cá nhân rất ấn tượng với quan điểm nghệ thuật của danh họa người Pháp Marcel Duchamp (tác giả của kiệt tác hội họa lập thể Nude Descending A Staircase (Khỏa thân bước xuống cầu thang). Marcel Duchamp cho rằng nghệ thuật không nên dừng lại ở việc hưởng thụ thị giác, mục tiêu của nghệ thuật là phục vụ trí tuệ. "Nghệ thuật phải là một khái niệm, một câu hỏi, chứ không chỉ là một bức tranh đẹp. Người nghệ sĩ chỉ thực hiện một phần quá trình; chính người thưởng lãm, thông qua việc quan sát, giải mã và phản hồi, mới là người đưa tác phẩm tiếp xúc với thế giới bên ngoài và hoàn tất vòng đời sáng tạo của nó", Long chia sẻ thêm.

Xác lập quan niệm, cũng như chọn con đường như vậy, Trần Phi Long cho rằng "săn ảnh" là "săn ý tưởng".

Nhà văn jelu.c (Trần Phi Long) với niềm vui nhận giải thưởng Ảnh: T.N.T

Tác phẩm Tầm với sử dụng độ tương phản cao để mời gọi người xem suy ngẫm về những rào cản vô hình tồn tại trong xã hội. "Phông nền của bức ảnh chỉ là 2 tờ giấy, 1 tờ trắng, một tờ nhuộm đen. Hai bàn tay cũng vậy, một bàn tay của tôi được nhuộm đen bằng mực tàu và một bàn tay của vợ tôi giữ sạch sẽ. Chỉ có vậy, nhưng tư duy và biểu cảm đôi bàn tay là cả một quá trình", Trần Phi Long nói.

Ngoài niềm vui tác phẩm vừa đoạt giải, ngay trong đầu tháng 1.2026, nhà văn jelu.c - Trần Phi Long còn có một bức ảnh trắng đen được chọn làm trang bìa của tạp chí Heart Rhythm thuộc NXB Elsevier, một trong những NXB lớn của thế giới trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và y tế đăng tải.