Nhà xe Thành Bưởi có trốn thuế?

Bộ Công an tiếp tục phối hợp triển khai điều tra

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết về vụ tai nạn do nhà xe Thành Bưởi gây ra, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo Công an TP.HCM căn cứ chức năng tiếp nhận, phân loại và điều tra xác minh theo tin báo tố giác tội phạm. Bộ Công an vẫn đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai điều tra.