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Văn hóa

Nhạc kịch Broadway diễn ở ga Metro Bến Thành

Thạch Anh
Thạch Anh
Giữa dòng người tấp nập tại ga Metro Bến Thành (TP.HCM), hàng trăm hành khách dừng chân theo dõi màn trình diễn Broadway at the Metro do các nghệ sĩ của Impact Theatre Saigon thực hiện.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ như Jay - Thiện Nguyễn, Timmy (Anh Tuấn nhóm Ve Sầu), Uy Lê (Sài Gòn Tếu), Tào Nhân... mang đến các ca khúc nổi tiếng của sân khấu Broadway như Circle of Life (The Lion King), Think of Me (The Phantom of the Opera), Under the Sea (The Little Mermaid), This Is Me (The Greatest Showman), trước khi khép lại bằng We Dance trong vở nhạc kịch Once on This Island.

Nhạc kịch Broadway diễn ở ga Metro Bến Thành - Ảnh 1.

Đây là hoạt động đưa nghệ thuật ra khỏi không gian nhà hát, từ đó tiếp cận gần hơn với công chúng

ẢNH: BTC

Đặc biệt, We Dance - ca khúc ca ngợi sức mạnh cộng đồng, tinh thần lạc quan và niềm tin vượt lên số phận - đã tạo nên khoảnh khắc giàu cảm xúc khi vang lên giữa ga metro.

Theo đại diện Impact Theatre Saigon, Broadway at the Metro không chỉ là hoạt động biểu diễn mà còn là lời mời khán giả khám phá thế giới nhạc kịch. Sau màn "chào sân" tại ga Metro Bến Thành, nhóm sẽ giới thiệu trọn vẹn vở Once on This Island vào trung tuần tháng 8.2026. Đây là tác phẩm từng đoạt giải Tony Awards và đã được dàn dựng tại hơn 60 quốc gia. Vở diễn kể câu chuyện về Ti Moune, cô gái mồ côi trên hòn đảo dấn thân vượt qua ranh giới giai cấp, định kiến và sự thử thách của các vị thần để theo đuổi tình yêu và số phận của mình.

Phiên bản VN được dàn dựng với sân khấu 360 độ, sẽ có ba suất diễn từ 14 - 16.8 tại sân khấu C30 Hòa Bình (P.Diên Hồng, TP.HCM). Impact Theatre Saigon cũng cho biết sau dự án này, đơn vị sẽ tiếp tục phát triển các vở nhạc kịch thuần Việt. Chương trình Broadway at the Metro được thực hiện với sự hỗ trợ của Học viện Nghệ thuật đa lĩnh vực Soul và Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1, hướng tới mục tiêu đưa nghệ thuật đến gần hơn với cộng đồng thông qua các không gian công cộng.

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