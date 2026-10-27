Nhạc sĩ ‘Bậu ơi đừng khóc’ nói về điều trăn trở ở tuổi U.40

Lần đầu đảm nhận vai trò giám khảo tại chương trình mới Ẩn số tỏa sáng, Hamlet Trương không giấu được sự hồi hộp, háo hức. Nam nhạc sĩ mong chờ được trực tiếp thưởng thức những giọng ca tài năng trên sân khấu và khám phá những bất ngờ mà mùa đầu tiên mang lại.

Hamlet Trương nói về thách thức của nghệ sĩ trẻ

Quan sát thế hệ nghệ sĩ trẻ, Hamlet Trương đánh giá cao lợi thế công nghệ cùng khả năng sáng tạo nhanh nhạy. Những điều từng đòi hỏi nhiều thời gian và kỹ năng ở thế hệ trước nay có thể trở nên quen thuộc với người trẻ, từ chơi nhạc cụ đến thử nghiệm nhiều cách thể hiện âm nhạc.

Hamlet Trương ngồi ghế nóng Ẩn số tỏa sáng, lên sóng trên THVL1 Ảnh: NSX

Tuy nhiên, tốc độ phát triển cũng tạo ra áp lực không nhỏ. Một nghệ sĩ có thể nhanh chóng được chú ý, nhưng cũng dễ bị khán giả lãng quên khi những gương mặt mới liên tục xuất hiện. Theo Hamlet Trương, bài toán quan trọng là phải xác định được bản thân là ai và điều gì khiến công chúng muốn nhớ đến mình.

Trong hậu trường, khi nhìn lại hành trình nghệ thuật, khoảng năm 2012, Hamlet Trương tạo dấu ấn riêng khi bắt đầu kết hợp âm nhạc với văn học. Sự giao thoa giữa 2 lĩnh vực đã mở ra hướng sáng tạo khác biệt, giúp khán giả ghi nhớ tên tuổi và phong cách của anh.

Không dừng lại ở dấu ấn ấy, năm 2019, Hamlet Trương tiếp tục thử sức với bolero. Đây là thử thách mới bởi việc chinh phục một dòng nhạc vốn đã không dễ dàng, trong khi nam nhạc sĩ còn đặt mục tiêu phát triển ở nhiều màu sắc và tìm kiếm những ca khúc có sức lan tỏa.

Với Hamlet Trương, biến hóa không có nghĩa là liên tục thay đổi để chạy theo xu hướng. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời, nghệ sĩ có thể mang những khát khao khác nhau: muốn thử nghiệm điều mới mẻ, muốn giữ vững màu sắc đã tạo dựng hoặc muốn kể những câu chuyện cảm xúc khác. Vì vậy, anh cho rằng không có một công thức duy nhất phù hợp với tất cả.

Theo Hamlet Trương, ranh giới giữa sáng tạo và đánh mất bản thân nằm ở cảm giác sau mỗi lựa chọn. Nếu sản phẩm khiến người nghệ sĩ cảm thấy chưa thỏa mãn, còn nhiều điều phải suy nghĩ, đó có thể là dấu hiệu cho thấy hướng đi chưa phù hợp Ảnh: NSX

Bản thân Hamlet Trương vẫn muốn giữ chất trữ tình quen thuộc, đồng thời kết hợp thêm những yếu tố mới để âm nhạc không trở nên lặp lại. Nam nhạc sĩ Bậu ơi đừng khóc chia sẻ về điều bản thân trăn trở ở hiện tại: “Tôi không muốn khán giả chán mình, nhưng tôi phải không chán mình trước”.

Sau nhiều năm làm việc trên nhiều lĩnh vực, Hamlet Trương thừa nhận có những thời điểm anh cảm thấy chững lại và mất phương hướng. Hiện tại, anh đang dành một năm để nghỉ ngơi, nhìn lại những điều bản thân thực sự mong muốn, đồng thời cắt bớt các nhánh công việc không còn phù hợp. “Hiện tại, tôi chỉ muốn làm âm nhạc”, Hamlet Trương chia sẻ về lựa chọn của mình.

Điều giúp Hamlet Trương có thêm động lực chính là sự đón nhận của khán giả. Trong một lần livestream giao lưu, nhạc sĩ Bậu ơi đừng khóc có cơ hội lắng nghe những chia sẻ về các ca khúc từng gắn với tuổi trẻ của người nghe. Khoảnh khắc ấy khiến Hamlet Trương nhìn lại chặng đường đã qua và nhận ra âm nhạc của mình ít nhiều đã trở thành nguồn an ủi, đồng hành cùng mọi người.

Với Hamlet Trương, âm nhạc hiện là nguồn vui gần như bất tận. Nhạc sĩ cũng tự nhắc bản thân phải đầu tư nghiêm túc và xứng đáng với những gì âm nhạc đã mang lại cho mình. Khi được hỏi muốn nhắn nhủ điều gì với bản thân ở những ngày đầu làm nghề, Hamlet Trương mong mình vẫn giữ được sự chân thành ban sơ và không phải hối tiếc vì đã gìn giữ điều ấy suốt hành trình.