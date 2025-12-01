Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Nhạc sĩ Đynh Trầm Ca - tác giả bài hát nổi tiếng 'Sông quê' qua đời

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
01/12/2025 17:52 GMT+7

Nhạc sĩ Đynh Trầm Ca - người để lại dấu ấn với 'Sông quê' đã trút hơi thở cuối cùng tại Đà Nẵng, thọ 83 tuổi.

Chiều 1.12, ông Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - nghệ thuật TP.Đà Nẵng, xác nhận thông tin nhạc sĩ Đynh Trầm Ca (tên thật: Mạc Phụ) – tác giả của nhiều ca khúc trữ tình quen thuộc, trong đó có Sông quê, đã qua đời sáng 1.12 tại tư gia (P.Điện Bàn, TP.Đà Nẵng).

Theo thông tin từ người nhà, nhạc sĩ ra đi sau thời gian lâm trọng bệnh, thọ 83 tuổi. Chương trình lễ tang được tổ chức ở tư gia tại khối phố 5, P.Điện Bàn, TP.Đà Nẵng. 

Lễ viếng nhạc sĩ Đynh Trầm Ca bắt đầu lúc 22 giờ 30 ngày 1.12. Ngày 3.12, Chi hội Người cao tuổi khu phố sẽ đọc điếu văn lúc 16 giờ; lễ di quan diễn ra lúc 8 giờ ngày 4.12, sau đó là lễ an táng vào 9 giờ 30 cùng ngày; linh cữu sẽ được an táng tại nghĩa trang gia tộc, P.Điện Bàn Đông.

Nhạc sĩ Đynh Trầm Ca - tác giả bài hát nổi tiếng 'Sông quê' qua đời- Ảnh 1.

Nhạc sĩ Đynh Trầm Ca (phải) vừa qua đời tại Điện Bàn, Quảng Nam (cũ)

ẢNH: S.X

Sinh năm 1943 tại Vĩnh Điện, TX.Điện Bàn, Quảng Nam (cũ), nhạc sĩ Đynh Trầm Ca là một trong những gương mặt quen thuộc của làng âm nhạc Việt Nam. Ông sáng tác hàng trăm ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam bộ, mộc mạc mà sâu lắng, ghi dấu ấn qua các bài hát, như: Sông quê, Ru con tình cũ, Phượng buồn, Nỗi buồn chim sáo, Vầng trăng đơn chiếc, Bên cầu nhớ người, Điệu hò phu thê…

Trong đó, Sông quê được ca sĩ Phi Nhung thể hiện là ca khúc đưa tên tuổi Đynh Trầm Ca đến gần hơn với công chúng, trở thành một trong những bài hát gắn liền với hành trình nghệ thuật của nữ ca sĩ.

Cuộc đời nghệ sĩ của ông trải qua nhiều thăng trầm cùng các công việc viết nhạc, làm thơ, rồi đi dạy học và lang bạt khắp miền Nam trước khi trở về quê hương. Ông thuộc lớp nhạc sĩ Quảng Nam tài hoa cùng thời với Vũ Đức Sao Biển, để lại một gia tài âm nhạc phong phú, chan chứa tình quê và nỗi niềm nhân sinh.

Những ngày cuối đời, khi hay tin ông rơi vào hôn mê sâu, nhiều văn nghệ sĩ tại TP.Đà Nẵng đã gửi lời thăm hỏi, bày tỏ sự trân trọng đối với người nhạc sĩ giản dị. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng gia đình, bạn bè cùng người yêu nhạc trong và ngoài nước.

