Nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương tiết lộ chuyện tình đặc biệt với vợ kém 18 tuổi

Nhạc sĩ Hà Chương và bà xã Thúy An trên sóng Vợ chồng son Ảnh: Chụp màn hình

Nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương sinh năm 1982 tại Quảng Ngãi. Năm 2 tuổi, bất hạnh ập đến với cậu bé nghèo quê miền Trung này khi đôi mắt tự dưng mất hoàn toàn thị lực. Vượt qua nghịch cảnh, Hà Chương vẫn nỗ lực tập chơi guitar, đàn bầu và có thể chơi được hơn 10 loại nhạc cụ. Anh từng đoạt giải thưởng, huy chương vàng các cuộc thi độc tấu đàn bầu. Ngoài tài biểu diễn, nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương còn sáng tác hàng trăm ca khúc.

Tại chương trình Vợ chồng son, nhạc sĩ Hà Chương và vợ đã chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ đến khi trở thành vợ chồng. Thúy An kể năm 2017, nhạc sĩ Hà Chương có chuyến giao lưu tại trường THPT ở Vĩnh Long, khi đó cô đang học lớp 12. Ấn tượng trước nghị lực và những chia sẻ của nam nhạc sĩ, nữ sinh Thúy An âm thầm mến mộ và chủ động kết bạn Facebook, thường xuyên theo dõi các bài viết của anh. Một lần, cô nhắn tin: "Con rất cảm ơn buổi trò chuyện truyền cảm hứng của chú đến với học sinh, cho con thêm động lực". Hà Chương đáp: "Nếu gọi là chú thì không trả lời". Sau lần đó, Thúy An vẫn thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm nhạc sĩ. Về phía mình, nhạc sĩ Hà Chương cho biết chỉ xem Thúy An giống như bao người hâm mộ khác và không quá bận tâm.

Thúy An cho biết ban đầu, cô chỉ dành sự ngưỡng mộ cho người nghệ sĩ không nhìn thấy ánh sáng nhưng lại tỏa sáng bằng tài năng Ảnh: Chụp màn hình

Đến năm 2021, sau khi tốt nghiệp ngành kế toán tại Cần Thơ, Thúy An chuyển lên TP.HCM sinh sống, tình cờ lại gần nơi Hà Chương ở. Từ đó, cả hai mới có cơ hội gặp gỡ trực tiếp. Đúng lúc dịch Covid-19 bùng phát, TP.HCM giãn cách, thương nam nhạc sĩ khiếm thị sống một mình, Thúy An thường mang thức ăn sang hoặc mua thực phẩm về nấu cho anh.

Dịch Covid-19 không thể đi diễn, nhạc sĩ Hà Chương chuyển sang dạy nhạc online và có rất đông học viên. Lúc đó, anh cần một trợ lý và ngỏ lời mời Thúy An hỗ trợ công việc. Dù thừa nhận nhạc sĩ Hà Chương kỹ tính, đôi lúc khó chịu khi cô chưa hiểu công việc nhưng Thúy An vẫn quyết định đồng hành cùng anh trong thời điểm dịch.

Trong khi đó, nhạc sĩ khiếm thị cho biết anh có một cách riêng để cảm nhận và đánh giá về những cô gái mình quen. Đôi khi, anh cảm nhận bằng trái tim, anh còn nhờ bạn bè đánh giá để có cái nhìn khách quan hơn. "Khi dịch Covid-19, Thúy An có cơ hội để về nhà nhưng bạn không về, chọn ở lại để hỗ trợ cho tôi. Mặc dù cách xa về độ tuổi nhưng tính cách của bạn lại hợp, cả hai có tiếng nói chung. Bạn cũng hỗ trợ rất tốt cho công việc của tôi", nhạc sĩ chia sẻ.

Thúy An kể chuyện gặp vợ cũ nhạc sĩ Hà Chương để tìm hiểu quá khứ

Thúy An tiết lộ từng yêu cầu xem giấy tờ xác nhận ly hôn, thậm chí gặp vợ cũ trước khi quyết định gắn bó với nhạc sĩ Hà Chương Ảnh: Chụp màn hình

Khi tình cảm chín muồi, Hà Chương tổ chức màn cầu hôn lãng mạn với hoa và nến, trong sự chứng kiến của bạn bè và học trò. Câu hỏi 'Em có đồng ý làm vợ anh không?' đã nhận được cái gật đầu hạnh phúc của Thúy An. Năm 2023, cặp đôi chính thức về chung một nhà.

Thúy An nói thêm, trước khi đến với nhạc sĩ Hà Chương, cô có tìm hiểu về quá khứ và biết anh từng đổ vỡ hôn nhân, đã có hai con gái. Thậm chí, cô cũng đã gặp vợ cũ của nhạc sĩ để nói chuyện. "Chị có nói với tôi rằng 'anh với chị đơn giản là hết duyên rồi, em thay chị chăm sóc cho ảnh thì chị biết ơn em'. Tôi thấy hai anh chị cư xử với nhau rất văn minh. Bây giờ thì thỉnh thoảng vợ chồng tôi và vợ chồng chị ấy cũng có gặp nhau. Hai bé gái hiện sống với mẹ, và anh cũng gọi điện cho các con mỗi ngày", vợ nhạc sĩ chia sẻ.

Khi Hồng Vân hỏi về cuộc sống hôn nhân, Thúy An vui vẻ "bóc phốt" chồng. Cô cho biết mỗi khi ra ngoài, nhạc sĩ rất chỉn chu, lịch lãm nhưng ở nhà lại xuề xòa, không chăm sóc bản thân. Thúy An chia sẻ chồng tâm lý nhưng đôi khi chưa biết quan tâm, an ủi vợ đúng cách. Chính vì thế, cô mong muốn chồng chỉn chu hơn ngay cả khi ở nhà và quan tâm đến vợ nhiều hơn, bớt khó tính. Với Hà Chương, anh cho biết vợ chỉ có một nhược điểm duy nhất là... nói nhiều. Nhưng trong mắt anh, vợ vẫn là cô gái bé nhỏ khiến anh luôn muốn che chở, bao dung.

Vợ trẻ hứa sẽ làm đôi mắt cho cho nhạc sĩ đến trọn đời Ảnh: Chụp màn hình

Trên sóng truyền hình, Hà Chương gửi lời nhắn nhủ chân tình: "Cho dù cuộc sống có nhiều chông gai, thử thách, vợ chồng mình vẫn sẽ nắm tay nhau đi tiếp để vượt qua tất cả, có được hạnh phúc như mong đợi". Đáp lại, Thúy An xúc động: "Em cảm ơn 'ông chú' đã bên cạnh, yêu thương em. Sau này, em sẽ là đôi mắt của 'ông chú' trong suốt cuộc đời này. Em sẽ sinh cho anh nhiều bé con để anh có thêm thật nhiều đôi mắt hỗ trợ anh trong tương lai".