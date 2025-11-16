Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Truyền hình

Nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương tiết lộ chuyện tình đặc biệt với vợ kém 18 tuổi

Lạc Xuân
Lạc Xuân
16/11/2025 18:42 GMT+7

Trong tập 637 chương trình 'Vợ chồng son', nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương (43 tuổi) và bà xã Thúy An (25 tuổi) đã mang đến câu chuyện tình yêu và hôn nhân đặc biệt.

Nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương tiết lộ chuyện tình đặc biệt với vợ kém 18 tuổi - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Hà Chương và bà xã Thúy An trên sóng Vợ chồng son

Ảnh: Chụp màn hình

Nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương sinh năm 1982 tại Quảng Ngãi. Năm 2 tuổi, bất hạnh ập đến với cậu bé nghèo quê miền Trung này khi đôi mắt tự dưng mất hoàn toàn thị lực. Vượt qua nghịch cảnh, Hà Chương vẫn nỗ lực tập chơi guitar, đàn bầu và có thể chơi được hơn 10 loại nhạc cụ. Anh từng đoạt giải thưởng, huy chương vàng các cuộc thi độc tấu đàn bầu. Ngoài tài biểu diễn, nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương còn sáng tác hàng trăm ca khúc.

Tại chương trình Vợ chồng son, nhạc sĩ Hà Chương và vợ đã chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ đến khi trở thành vợ chồng. Thúy An kể năm 2017, nhạc sĩ Hà Chương có chuyến giao lưu tại trường THPT ở Vĩnh Long, khi đó cô đang học lớp 12. Ấn tượng trước nghị lực và những chia sẻ của nam nhạc sĩ, nữ sinh Thúy An âm thầm mến mộ và chủ động kết bạn Facebook, thường xuyên theo dõi các bài viết của anh. Một lần, cô nhắn tin: "Con rất cảm ơn buổi trò chuyện truyền cảm hứng của chú đến với học sinh, cho con thêm động lực". Hà Chương đáp: "Nếu gọi là chú thì không trả lời". Sau lần đó, Thúy An vẫn thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm nhạc sĩ. Về phía mình, nhạc sĩ Hà Chương cho biết chỉ xem Thúy An giống như bao người hâm mộ khác và không quá bận tâm.

Nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương tiết lộ chuyện tình đặc biệt với vợ kém 18 tuổi - Ảnh 2.

Thúy An cho biết ban đầu, cô chỉ dành sự ngưỡng mộ cho người nghệ sĩ không nhìn thấy ánh sáng nhưng lại tỏa sáng bằng tài năng

Ảnh: Chụp màn hình

Đến năm 2021, sau khi tốt nghiệp ngành kế toán tại Cần Thơ, Thúy An chuyển lên TP.HCM sinh sống, tình cờ lại gần nơi Hà Chương ở. Từ đó, cả hai mới có cơ hội gặp gỡ trực tiếp. Đúng lúc dịch Covid-19 bùng phát, TP.HCM giãn cách, thương nam nhạc sĩ khiếm thị sống một mình, Thúy An thường mang thức ăn sang hoặc mua thực phẩm về nấu cho anh.

Dịch Covid-19 không thể đi diễn, nhạc sĩ Hà Chương chuyển sang dạy nhạc online và có rất đông học viên. Lúc đó, anh cần một trợ lý và ngỏ lời mời Thúy An hỗ trợ công việc. Dù thừa nhận nhạc sĩ Hà Chương kỹ tính, đôi lúc khó chịu khi cô chưa hiểu công việc nhưng Thúy An vẫn quyết định đồng hành cùng anh trong thời điểm dịch.

Trong khi đó, nhạc sĩ khiếm thị cho biết anh có một cách riêng để cảm nhận và đánh giá về những cô gái mình quen. Đôi khi, anh cảm nhận bằng trái tim, anh còn nhờ bạn bè đánh giá để có cái nhìn khách quan hơn. "Khi dịch Covid-19, Thúy An có cơ hội để về nhà nhưng bạn không về, chọn ở lại để hỗ trợ cho tôi. Mặc dù cách xa về độ tuổi nhưng tính cách của bạn lại hợp, cả hai có tiếng nói chung. Bạn cũng hỗ trợ rất tốt cho công việc của tôi", nhạc sĩ chia sẻ.

Thúy An kể chuyện gặp vợ cũ nhạc sĩ Hà Chương để tìm hiểu quá khứ

Nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương tiết lộ chuyện tình đặc biệt với vợ kém 18 tuổi - Ảnh 3.

Thúy An tiết lộ từng yêu cầu xem giấy tờ xác nhận ly hôn, thậm chí gặp vợ cũ trước khi quyết định gắn bó với nhạc sĩ Hà Chương

Ảnh: Chụp màn hình

Khi tình cảm chín muồi, Hà Chương tổ chức màn cầu hôn lãng mạn với hoa và nến, trong sự chứng kiến của bạn bè và học trò. Câu hỏi 'Em có đồng ý làm vợ anh không?' đã nhận được cái gật đầu hạnh phúc của Thúy An. Năm 2023, cặp đôi chính thức về chung một nhà.

Thúy An nói thêm, trước khi đến với nhạc sĩ Hà Chương, cô có tìm hiểu về quá khứ và biết anh từng đổ vỡ hôn nhân, đã có hai con gái. Thậm chí, cô cũng đã gặp vợ cũ của nhạc sĩ để nói chuyện. "Chị có nói với tôi rằng 'anh với chị đơn giản là hết duyên rồi, em thay chị chăm sóc cho ảnh thì chị biết ơn em'. Tôi thấy hai anh chị cư xử với nhau rất văn minh. Bây giờ thì thỉnh thoảng vợ chồng tôi và vợ chồng chị ấy cũng có gặp nhau. Hai bé gái hiện sống với mẹ, và anh cũng gọi điện cho các con mỗi ngày", vợ nhạc sĩ chia sẻ.

Khi Hồng Vân hỏi về cuộc sống hôn nhân, Thúy An vui vẻ "bóc phốt" chồng. Cô cho biết mỗi khi ra ngoài, nhạc sĩ rất chỉn chu, lịch lãm nhưng ở nhà lại xuề xòa, không chăm sóc bản thân. Thúy An chia sẻ chồng tâm lý nhưng đôi khi chưa biết quan tâm, an ủi vợ đúng cách. Chính vì thế, cô mong muốn chồng chỉn chu hơn ngay cả khi ở nhà và quan tâm đến vợ nhiều hơn, bớt khó tính. Với Hà Chương, anh cho biết vợ chỉ có một nhược điểm duy nhất là... nói nhiều. Nhưng trong mắt anh, vợ vẫn là cô gái bé nhỏ khiến anh luôn muốn che chở, bao dung.

Nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương tiết lộ chuyện tình đặc biệt với vợ kém 18 tuổi - Ảnh 4.

Vợ trẻ hứa sẽ làm đôi mắt cho cho nhạc sĩ đến trọn đời

Ảnh: Chụp màn hình

Trên sóng truyền hình, Hà Chương gửi lời nhắn nhủ chân tình: "Cho dù cuộc sống có nhiều chông gai, thử thách, vợ chồng mình vẫn sẽ nắm tay nhau đi tiếp để vượt qua tất cả, có được hạnh phúc như mong đợi". Đáp lại, Thúy An xúc động: "Em cảm ơn 'ông chú' đã bên cạnh, yêu thương em. Sau này, em sẽ là đôi mắt của 'ông chú' trong suốt cuộc đời này. Em sẽ sinh cho anh nhiều bé con để anh có thêm thật nhiều đôi mắt hỗ trợ anh trong tương lai".

Tin liên quan

Hồng Vân mừng cho đàn em khi được hạnh phúc bên chồng kém tuổi sau đổ vỡ

Hồng Vân mừng cho đàn em khi được hạnh phúc bên chồng kém tuổi sau đổ vỡ

Tại chương trình 'Vợ chồng son', NSND Hồng Vân xúc động khi nghe diễn viên Thùy Dương trải lòng về hành trình yêu đầy thử thách bên bạn đời hiện tại. Chứng kiến đàn em tìm được hạnh phúc sau đổ vỡ, nữ nghệ sĩ dành lời khuyên chân tình, mong Thùy Dương tránh lặp lại những sai lầm cũ.

Khám phá thêm chủ đề

Hà Chương nhạc sĩ Hà Chương Vợ chồng son hôn nhân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận