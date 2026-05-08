Nhạc sĩ Lê Tự Minh viết tình ca từ nỗi nhớ Trường Sa

Tổ quốc ơi, ta mãi yêu người là bài hát vừa ra mắt của nhạc sĩ Lê Tự Minh. Ca khúc ra đời từ nỗi nhớ bầu trời xanh nơi biển đảo của ông: "Bầu trời xanh khiến tôi nhớ về những dãy đảo Trường Sa với người lính hải quân ôm súng giữa bao la biển".

Nhạc sĩ Lê Tự Minh (thứ ba từ phải sang) muốn kể về tình yêu biển đảo ẢNH: NVCC

Một trong những kỷ niệm ở Trường Sa đã được Lê Tự Minh đưa vào bài hát chính là câu chuyện giữa ông và người lính ở đây về nỗi nhớ quê nhà. "Người lính rất nhớ vợ đang gặt lúa, và tôi phải quay mặt đi để giấu xúc động. Từ đó, tôi viết câu trong bài hát là Hạnh phúc đơn sơ ta mãi bên người. Đó là sự thủy chung của người lính biển với người vợ nông dân, cũng là tình yêu Tổ quốc giản dị sâu sắc", ông chia sẻ.

Tình yêu Tổ quốc của Lê Tự Minh

Nhạc sĩ cũng cho biết những giây phút ở Trường Sa, những cuộc gặp với người lính đã giúp ông tiếp nối mạch sáng tác về đề tài Tổ quốc. Trước đó, "mẹ" và "Tổ quốc" là hai mảng đề tài ông theo đuổi.

Tuần tra ở Trường Sa ẢNH: THANH NIÊN

Nhạc sĩ Lê Tự Minh bén duyên với âm nhạc từ việc dịch các ca khúc Nga về tình yêu quê hương. Quãng thời gian 9 năm học tập tại Nga giúp ông am hiểu ngôn ngữ và chuyển tải được tinh thần, ý tứ trong lời hát. Được nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân khuyến khích tham gia Hội Nhạc sĩ Việt Nam, ông tiếp tục theo học sáng tác cùng nhạc sĩ Đức Trịnh và Mai Kiên.

Trước Tổ quốc ơi, ta mãi yêu người, tác phẩm nhạc không lời của nhạc sĩ Lê Tự Minh đã được Nhạc viện Tchaikovsky và Dàn nhạc giao hưởng hàn lâm quốc gia Moskva chọn biểu diễn trong các đêm hòa nhạc hữu nghị giữa hai nước. Trong đó có các tác phẩm Hồi sinh, Về bên mẹ và Ơi con sông Vàm Cỏ. Ông cho biết đang dự định ra mắt một tuyển tập giao hưởng về những tác phẩm của mình.