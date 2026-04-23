Khởi công Bảo tàng Trường Sa

Công trình được xây dựng trên khu đất rộng hơn 17.100 m², phía đông giáp biển, phía tây tiếp giáp Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, hai phía còn lại giáp các khu du lịch. Thiết kế do Công ty TNHH HUNI Việt Nam thực hiện, là phương án đoạt giải nhất trong cuộc thi tuyển kiến trúc do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức.

Phối cảnh Bảo tàng Trường Sa ẢNH: HUNI ARCHITECTES

Bảo tàng có diện tích xây dựng khoảng 3.873 m², gồm 3 tầng nổi và 1 tầng hầm. Tổng thể công trình tạo hình 3 nhánh vươn từ đất liền hướng ra Trường Sa và Biển Đông, gợi liên tưởng mạnh mẽ về hành trình giữ biển. Hệ thống rèm che nắng bằng bê tông cốt sợi thủy tinh được tạo hình hoa văn san hô đỏ cách điệu, mang lại hiệu ứng thị giác nổi bật. Vật liệu gạch bê tông đỏ kết hợp các mảng bê tông mô phỏng tấm gỗ uốn lượn, tái hiện kỹ thuật đóng tàu gỗ thế kỷ 17 và dáng vóc uy nghi của thuyền chiến Hải quân nhà Nguyễn.

Không gian kiến trúc - cảnh quan được tổ chức theo nguyên tắc mở, kết nối hài hòa giữa công trình, cây xanh và mặt nước, phù hợp định hướng phát triển bền vững. Tổng kinh phí xây dựng gần 299,7 tỉ đồng do Công ty CP Vinhomes tài trợ 100%. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ được bàn giao cho UBND tỉnh Khánh Hòa quản lý, vận hành.

Bảo tàng Trường Sa sẽ được xây tiếp giáp với Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tại xã Cam Lâm, Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Để chuẩn bị nội dung trưng bày, Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành khảo sát và lập danh mục sưu tầm đợt 1 với 1.154 hình ảnh, tài liệu và hiện vật, gồm: 426 file ảnh, 206 danh mục tài liệu hiện vật, 114 danh mục tư liệu, 28 danh mục hiện vật, 40 phim tài liệu và 340 hình ảnh chưa có file.

Theo Sở VH-TT-DL Khánh Hòa, công trình sẽ bổ sung một thiết chế văn hóa quan trọng, phục vụ trưng bày, nghiên cứu và giới thiệu hệ thống tư liệu, hiện vật về lịch sử đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo VN.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt nhằm trưng bày, giới thiệu các hiện vật và tư liệu quý về Trường Sa, đồng thời là biểu tượng khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, hun đúc lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Theo kế hoạch, bảo tàng sẽ hoàn thành vào quý 1/2028.



