Xúc động lễ thượng cờ 'Vạn dặm Trường Sa - Trong tim Tổ quốc'

Bá Duy
28/03/2026 13:38 GMT+7

Sáng 28.3, tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Lâm, Khánh Hòa), lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma và lễ thượng cờ "Vạn dặm Trường Sa - Trong tim Tổ quốc" diễn ra trang trọng, xúc động.

Tham dự có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa.

Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma tại xã Cam Lâm, Khánh Hòa

ẢNH: T.P

Lễ thượng cờ "Tổ quốc Vạn dặm Trường Sa - Trong tim Tổ quốc" do Đoàn nghi lễ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa thực hiện

ẢNH: T.P

Đúng 7 giờ, lễ tưởng niệm bắt đầu. Trên 88 bậc thềm dẫn lên tượng đài Những người nằm lại phía chân trời, lực lượng tiêu binh của Đoàn nghi lễ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đứng trang nghiêm. Đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh ngày 14.3.1988 để bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Anh Bùi Quang Huy cùng các đại biểu dự lễ thượng cờ tại Khu tưởng niệm Gạc Ma

ẢNH: T.P

Cùng lúc đó, 64 cán bộ, chiến sĩ hải quân đứng vòng tròn quanh tượng đài, hình ảnh tái hiện "Vòng tròn bất tử" năm xưa; 64 đoàn viên, thanh niên đứng quanh 64 bông hoa muống biển tượng trưng cho 64 liệt sĩ.

Ngay sau lễ tưởng niệm, lá cờ Tổ quốc được kéo lên giữa quảng trường Khu tưởng niệm. Khoảnh khắc cờ tung bay, trên màn hình trung tâm chiếu trực tiếp hình ảnh lễ chào cờ của quân và dân tại đặc khu Trường Sa, đất liền và biển đảo cùng chung một nhịp, cùng hướng về lá cờ đỏ sao vàng. Lá cờ Tổ quốc rộng 2.166 m2 được trải ra giữa quảng trường, biểu tượng của lịch sử, lòng yêu nước và biết bao hy sinh qua các thế hệ.

Anh Bùi Quang Huy dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma

ẢNH: P.H

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết việc tổ chức Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong tại Khánh Hòa không chỉ là sự kiện thể thao đơn thuần mà còn mang ý nghĩa giáo dục truyền thống, lan tỏa tinh thần yêu nước và trách nhiệm công dân.

Ông Nguyễn Long Biên cho rằng xuất phát từ điểm thiêng liêng Gạc Ma, mỗi bước chạy của các vận động viên không chỉ là hành trình chinh phục thành tích mà còn mang theo thông điệp về ý chí, nghị lực và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại buổi lễ

ẢNH: T.P

Ban tổ chức giải cho biết lễ thượng cờ không chỉ là nghi thức khai mở cho giải thể thao mang tầm vóc quốc gia, mà còn là khoảnh khắc để mỗi người Việt Nam cảm nhận rõ hơn rằng Tổ quốc luôn hiện diện trong mỗi hành động, khi đất liền và biển đảo cùng hướng về lá cờ đỏ sao vàng trong một nhịp tim.


