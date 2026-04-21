Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong lên chức giám đốc

Thạch Anh
21/04/2026 05:56 GMT+7

Trở thành giám đốc sáng tạo âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong được kỳ vọng sẽ góp phần định hình một tầm nhìn âm nhạc mới cho SYE.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong được bổ nhiệm vị trí giám đốc sáng tạo âm nhạc của SYE Holdings. Với vai trò này, anh sẽ phụ trách định hình chiến lược âm nhạc tổng thể, kết nối các nguồn lực sẵn có trong hệ sinh thái và góp phần xây dựng hướng phát triển dài hạn cho SYE trong giai đoạn tiếp theo.

Chia sẻ về vai trò mới, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cho biết: “Âm nhạc Việt không thiếu những thành công, nhưng các thành công đó vẫn còn rời rạc. Điều chúng ta cần là một chuẩn chung - không chỉ về kỹ thuật mà còn là khả năng đối thoại với thế giới. SYE có tầm nhìn và có các nền tảng để xây dựng điều đó một cách bài bản, hệ thống. Vì thế với tôi, đây là một bài toán đáng để giải”.

Chân dung nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong

Với vai trò mới, Nguyễn Hải Phong được kỳ vọng sẽ góp phần định hình một tầm nhìn âm nhạc mới cho SYE - nơi các sản phẩm không chỉ dừng lại ở yếu tố giải trí mà còn được đầu tư bài bản, có chiến lược dài hạn và khả năng cạnh tranh quốc tế.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong trước khi 'lên chức'

Trước khi đảm nhận vai trò mới, Nguyễn Hải Phong từng là nhạc sĩ sở hữu loạt hit như Dòng thời gian, Ba kể con nghe, Bay, Đường cong… Không chỉ thành công trong vai trò sáng tác, anh còn là nhà sản xuất, giám đốc âm nhạc và giám khảo của nhiều chương trình. Đồng thời, nam nhạc sĩ cũng tham gia sản xuất âm nhạc cho nhiều dự án điện ảnh nổi bật như Em là bà nội của anh, Cô gái đến từ hôm qua, Anh trai yêu quái…

Bên cạnh đó, anh còn được biết đến như một người thầy đã đào tạo nhiều nghệ sĩ trẻ thành danh như Bùi Công Nam, DTAP hay Phan Mạnh Quỳnh. Điểm chung trong các sáng tác của Nguyễn Hải Phong là sự kết hợp giữa tinh thần hiện đại và yếu tố bản sắc Việt - điều được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành trục định hướng tại SYE.

Nguyễn Hải Phong tiết lộ đến tận nhà Lam Trường để gửi bài hát

Trong đêm nhạc kỉ niệm 20 năm, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong gửi lời tri ân đến ca sĩ Lam Trường vì đã giúp anh 'bước ra ánh sáng'.

