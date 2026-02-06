Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh nói về bản quyền nhạc, hát nhép trong làm phim ngắn

Sáng 5.2, buổi họp báo triển khai kế hoạch tổ chức Liên hoan tuyên truyền trên nền tảng số với hình thức sáng tác phim ngắn chào mừng trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm văn hóa và triển lãm TP.HCM.

Chương trình có sự góp mặt của bà Phạm Đắc Mỵ Trân - quyền Trưởng phòng Thông tin điện tử, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, ông Trần Thanh Phương - Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống Gia đình thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, tiến sĩ - đạo diễn Trịnh Đăng Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, nhạc sĩ Lê Đức Pháp - Giám đốc Trung tâm triển lãm và văn hóa TP.HCM và nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh - Chủ tịch Hội âm nhạc TP.HCM.

Theo tiến sĩ - đạo diễn Trịnh Đăng Khoa, các phim ngắn dự thi cần có nội dung hay, hấp dẫn, dễ hiểu và dễ nhớ để người dân dễ dàng tiếp thu. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng chú trọng đến vấn đề hiệu quả lan tỏa của các tác phẩm dự thi ẢNH: MINH HY

Liên hoan tuyên truyền trên nền tảng số với hình thức sáng tác phim ngắn (video clip) nhằm tuyên truyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm chính trị, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tác phẩm dự thi có thời lượng tối đa 15 phút xoay quanh chủ đề Cử tri với ngày hội toàn dân trong kỷ nguyên số. Ban tổ chức bắt đầu tiếp nhận các phim ngắn từ ngày 10-27.2. Cơ cấu giải thưởng bao gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 20 giải khuyến khích và một số giải thưởng phụ khác.

Bên cạnh nội dung phim, nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh cũng đưa ra một số lưu ý về việc sử dụng âm nhạc trong các video clip để các tác phẩm tránh gặp các vấn đề về tác quyền.