Nhạc sĩ Zack Hemsey kháng cáo trong vụ kiện Noo Phước Thịnh

Ngày 23.2, TAND TP.HCM cho biết đã nhận đơn kháng cáo của nguyên đơn là nhạc sĩ Zack Hemsey (43 tuổi, quốc tịch Mỹ) trong vụ án"tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ" với bị đơn là ông Nguyễn Phước Thịnh (38 tuổi, ca sĩ Noo Phước Thịnh).

Ca sĩ Noo Phước Thịnh ẢNH: TƯ LIỆU

Lý do kháng cáo theo nguyên đơn là "bản án sơ thẩm nhận định, đánh giá vụ việc chưa phù hợp với quy định của pháp luật, chưa đánh giá toàn diện các tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án”.

Theo bản án sơ thẩm, ông Hemsey là tác giả và là chủ sở hữu bản ghi âm tác phẩm âm nhạc The Way, một tác phẩm đã được đăng ký bảo hộ quyền tác giả tại Mỹ và được bảo hộ quốc tế theo Công ước Berne.

Tháng 10.2017, khi phía ông Zack Hemsey phát hiện ca sĩ Noo Phước Thịnh phát hành Video Music (MV) mang tên Chạm khẽ tim anh một chút thôi trên kênh YouTube cá nhân.

Trong MV này, tại phân cảnh từ phút thứ 06:05 đến 07:30 (phân cảnh tai nạn xe hơi của các nhân vật), một đoạn nhạc nền đã được sử dụng mà phía nguyên đơn khẳng định là được cắt xén, trích dẫn từ bản ghi âm The Way.

Nguyên đơn cho rằng hành vi này của ca sĩ Noo Phước Thịnh là xâm phạm nghiêm trọng quyền tác giả và quyền liên quan, gây thiệt hại về uy tín, danh tiếng và lợi ích kinh tế.

Từ đó, ông Zack Hemsey đã ủy quyền cho người đại diện tại Việt Nam khởi kiện ca sĩ Noo Phước Thịnh ra TAND TP.HCM, yêu cầu ca sĩ Noo Phước Thịnh chấm dứt hành vi xâm phạm và xóa vĩnh viễn MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi khỏi tất cả các nền tảng lưu trữ; bồi thường thiệt hại về vật chất 500 triệu đồng, bồi thường tổn thất tinh thần 50 triệu đồng; thanh toán phí luật sư 300 triệu đồng mà nguyên đơn đã bỏ ra…

Bản án sơ thẩm nhận định, mặc dù có việc sử dụng trái phép bản ghi âm The Way trong MV, nhưng nguyên đơn đã xác định sai đối tượng chịu trách nhiệm.

Căn cứ vào các hợp đồng hợp tác và lời khai của các bên, tòa xác định nhạc sĩ Lê Tuấn Khanh mới là chủ sở hữu MV và là người trực tiếp khai thác, quản lý kênh YouTube phát hành tác phẩm vi phạm. Song nguyên đơn vẫn khẳng định chỉ kiện ca sĩ Noo Phước Thịnh.

Từ những nhận định trên, TAND TP.HCM tuyên không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Zack Hemsey đối với ca sĩ Noo Phước Thịnh.

Phiên tòa phúc thẩm sẽ do Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM xét xử.