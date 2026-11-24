Ngày 24.11, Đồn biên phòng Phước Chỉ thuộc Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự "vận chuyển trái phép chất ma túy" liên quan đến vụ một người đàn ông Đài Loan.

Đối tượng bị bắt quả tang khi đang vận chuyển ma túy vào nội địa Việt Nam ẢNH: Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 18.11, tổ công tác do Đồn biên phòng Phước Chỉ chủ trì, phối hợp gồm Công an xã Phước Chỉ và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Tây Ninh, đang làm nhiệm vụ trên biên giới tại khu vực cột mốc 173/3 (thuộc ấp Bình Phú, xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh).

Jheng Ren-Jie thừa nhận số hàng hóa mình vận chuyển lậu là ma túy ẢNH: Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh

Tổ công tác phát hiện và bắt quả tang Jheng Ren-Jie (26 tuổi, người Đài Loan) đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Khi bị bắt, Jheng Ren-Jie mang theo một ba lô màu đen, trong ba lô có 6 túi nilon trong suốt. Các túi chứa tinh thể rắn màu trắng, Jheng Ren-Jie khai nhận đó là ma túy.

Jheng Ren-Jie khai được một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) thuê vận chuyển. Theo đó, số ma túy được đưa từ thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng (Campuchia) về Việt Nam. Tiền công cho chuyến hàng là 2.000 USD. Tuy nhiên, khi Jheng Ren-Jie vừa đưa ma túy qua biên giới thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh sau đó có kết luận giám định đối với 6 mẫu vật thu giữ từ hàng hóa của Jheng Ren-Jie là ma túy loại ketamine, với trọng lượng 2kg.

Vụ án đã được Bộ đội biên phòng bàn giao cho Công an tỉnh Tây Ninh tiếp nhận điều tra ẢNH: Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh

Căn cứ kết luận giám định và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Đồn biên phòng Phước Chỉ đã ra quyết định khởi tố vụ án. Đơn vị đã hoàn chỉnh hồ sơ và bàn giao vụ án cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Tây Ninh, để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.