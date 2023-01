Nhận biết các triệu chứng ung thư ruột

Ung thư ruột có tỷ lệ tử vong cao, bởi chúng ta khó phát hiện các triệu chứng trong giai đoạn đầu của bệnh. Vì lý do này, hơn 60% ca bệnh được phát hiện khi ung thư đã di căn đến các bộ phận khác, theo The Mirror (Anh).

Điều đáng báo động là trong 10 năm qua, số bệnh nhân ở độ tuổi 20 - 30 mắc căn bệnh nguy hiểm này đã gia tăng đáng kể.

Nhiều người vẫn lơ là khi gặp những thay đổi trong thói quen đi vệ sinh hoặc hình dạng và màu sắc của phân, trong khi những điều này có thể là dấu hiệu ban đầu của bệnh ung thư ruột.

Shutterstock

Các triệu chứng ung thư ruột

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cho hay những thay đổi trong thói quen đại tiện là một trong những triệu chứng cảnh báo chính của bệnh ung thư ruột, bao gồm:

Phân lỏng và đi đại tiện thường xuyên hơn.

Có máu trong phân.

Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Anh Cancer Research UK cho biết: Máu từ phân sẽ không có màu đỏ tươi, mà chuyển sang màu đỏ sẫm hoặc đen, theo The Mirror.

Shutterstock

Phân mảnh như cây bút chì

Theo thông tin từ trang tin Very Well Health, phân mảnh như cây bút chì là một dấu hiệu chính khác, do đường ruột bị thu hẹp do khối u bắt đầu phát triển.

Phòng khám Mayo Clinic (Mỹ) cho biết thêm: Thỉnh thoảng mới bị phân mảnh thì không sao. Nhưng trong một số trường hợp, phân mảnh - đặc biệt nếu phân mảnh như cây bút chì - có thể là dấu hiệu của ruột kết bị hẹp hoặc tắc do ung thư.

Các triệu chứng ung thư ruột khác

Nên nói chuyện với bác sĩ nếu nhận thấy sụt cân, đau bụng hoặc đau lưng, cảm thấy chưa đi xong sau khi đi vệ sinh, mệt mỏi, chóng mặt hoặc khó thở, gặp các triệu chứng thiếu máu.

Những ai có nguy cơ bị ung thư ruột?

NHS cho hay hút thuốc có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư ruột. Ung thư ruột phổ biến hơn ở những người thừa cân hoặc béo phì.

Cơ quan này cho biết thêm: Những người viêm loét đại tràng hoặc viêm ruột (Crohn) dai dẳng trong hơn 10 năm cũng có nguy cơ mắc ung thư ruột cao hơn.

Tiến sĩ Mukta Krane, bác sĩ phẫu thuật đại trực tràng, Trung tâm Y tế Đại học Washington (Mỹ), cảnh báo: Nếu bị chảy máu trực tràng, hoặc nhận thấy sự thay đổi trong thói quen đại tiện hoặc thay đổi kích thước của phân hoặc bị đau bụng mơ hồ, đều cần phải đi khám, theo The Mirror.