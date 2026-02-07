Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Nhận biết sớm ung thư từ vùng da đổi màu ở bàn tay, bàn chân

Liên Châu
Liên Châu
07/02/2026 10:54 GMT+7

Tại Việt Nam, với người bệnh, ung thư tế bào hắc tố hay gặp ở lòng bàn tay, bàn chân, kẽ ngón, dưới móng tay, móng chân. Những vị trí này thường ít được chú ý khiến người bệnh bị chẩn đoán muộn.

Theo thạc sĩ, bác sĩ nội trú Vũ Đình Tâm, Bệnh viện Da liễu T.Ư, tại Việt Nam, ca bệnh ung thư tế bào hắc tố ở hay gặp ở lòng bàn tay, bàn chân, kẽ ngón, dưới móng tay móng chân, da đầu hoặc các vùng da khác. Những vị trí này thường ít được chú ý trong sinh hoạt hằng ngày, khiến tổn thương dễ bị bỏ qua và dẫn đến chẩn đoán muộn.

Nhận biết sớm ung thư từ vùng da đổi màu ở bàn tay, chân - Ảnh 1.

Ung thư tế bào hắc tố ở người bệnh hay gặp ở lòng bàn tay, bàn chân, kẽ ngón

ẢNH: NGUYỄN HƯƠNG

Bác sĩ Tâm cho biết, mới đây, ông tiếp nhận một bệnh nhân nữ 70 tuổi đến khám do có tổn thương tăng sắc tố màu đen ở vùng gan bàn chân phải.

Người bệnh cho hay, tổn thương này đã xuất hiện cách đây khoảng 15 năm. Trong suốt nhiều năm, tổn thương không gây đau, không ngứa, không ảnh hưởng gì tới sinh hoạt hằng ngày và chỉ tăng kích thước chậm nên người bệnh không đi khám. Khoảng 1 năm gần đây, bệnh nhân nhận thấy vùng da màu đen này lớn nhanh hơn và lan rộng ra xung quanh, nhưng hoàn toàn không đau, không ngứa, không loét.

Theo bác sĩ Tâm, trường hợp người bệnh trên cho thấy một tổn thương sắc tố tồn tại nhiều năm mà không gây triệu chứng vẫn có thể là ung thư da hắc tố. Ung thư tế bào hắc tố là bệnh lý nguy hiểm, nhưng nếu được phát hiện sớm, khả năng điều trị khỏi rất cao.

Người dân không nên chủ quan với các đốm sắc tố thay đổi theo thời gian, đặc biệt ở những vị trí như lòng bàn chân, lòng bàn tay.

Khi phát hiện tổn thương da có dấu hiệu bất thường, cần đến khám tại cơ sở chuyên khoa để được khám, chẩn đoán đúng.

Bác sĩ Tâm lưu ý, để phát hiện sớm ung thư tế bào hắc tố cần theo dõi các tổn thương sắc tố trên da. Nếu tổn thương có một trong các đặc điểm dưới đây cần đến khám ngay tại bệnh viện chuyên khoa:

Bất đối xứng: nốt ruồi hoặc vết tăng sắc tố không có hình dạng đối xứng.

Bờ tổn thương: bờ tổn thương không đều, lởm chởm hoặc mờ.

Màu sắc: màu sắc không đều, có thể bao gồm nhiều màu sắc khác nhau như đen, nâu và thậm chí đỏ hoặc xanh. 

Đường kính: Đường kính lớn hơn 6 mm.

Tiến triển: tổn thương thay đổi về kích thước, hình dạng hoặc màu sắc theo thời gian.

Nhận biết sớm ung thư từ vùng da đổi màu ở bàn tay, chân - Ảnh 2.

Nhận biết dấu hiệu ung thư da

ẢNH: BỆNH VIỆN DA LIỄU T.Ư


Khám phá thêm chủ đề

bệnh viện da liễu trung ương ung thư Bác sĩ nội trú
