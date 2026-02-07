Điều trị ca bệnh thận nhân tạo biến dạng tay do giãn tĩnh mạch

Bệnh viện Đại học Y Phenikaa (PhenikkaMec) mới đây tiếp nhận người bệnh lọc máu chu kỳ (thận nhân tạo) hơn 15 năm nhưng có tới 2 thông động - tĩnh mạch (AVF) ở cả hai tay. Các tĩnh mạch hiệu dụng hai bên giãn rất lớn, gây biến dạng hai tay.

Các tĩnh mạch hiệu dụng hai bên giãn rất lớn, gây biến dạng cánh tay ở người bệnh thận nhân tạo ẢNH: VƯƠNG TRANG

Bác sĩ Khoa Thận nhân tạo, PhenikkaMec, cho biết, nguyên nhân của tình trạng nêu trên do AVF có cung lượng cao, làm giãn nhanh các tĩnh mạch, đồng thời khiến tim phải hoạt động quá tải, dẫn đến suy tim tiến triển, người bệnh mệt mỏi kéo dài, sụt cân và suy kiệt thể trạng.

Trong chạy thận nhân tạo, tĩnh mạch hiệu dụng là đoạn tĩnh mạch đã được "động mạch hóa", giãn lớn sau khi phẫu thuật nối thông động - tĩnh mạch (AVF). Đây là nơi có lưu lượng máu cao, cho phép lấy máu và trả máu trong quá trình lọc thận.

Để điều trị tình trạng giãn tĩnh mạch, cải thiện chức năng tim cho người bệnh, các bác sĩ hội chẩn, đánh giá toàn diện "cơ chế" liên quan giữa đường vào mạch máu, chức năng tim và thể trạng người bệnh, đưa ra phác đồ phẫu thuật tạo hình mạch máu.

TS - bác sĩ Hoàng Anh Trung, Trưởng khoa Thận nhân tạo PhenikaaMec, cho biết: "Khi phẫu thuật, chúng tôi phải đóng ngay một cầu nối của người bệnh lại, đồng thời tạo hình cầu nối còn lại cho việc sử dụng trong tương lai và kết hợp với điều trị suy tim, lọc máu tăng dần liều đảm bảo cho người bệnh đạt được các tiêu chí và giảm thiểu các nguy cơ suy tim sau này".

Bệnh nhân được phẫu thuật 2 giai đoạn: giai đoạn một, hủy miệng nối của tay bên trái, tạo hình lại bằng mạch nhân tạo. Sau 1 tháng, hủy hoàn toàn, bóc hết toàn bộ mạch phình ở tay bên phải.

Sau 2 tháng điều trị, hiện bệnh nhân đã có một cầu tay duy nhất hoàn chỉnh, không có tình trạng phình giãn mạch như ban đầu, chức năng tim được cải thiện. Toàn bộ can thiệp về đường vào mạch máu cho người bệnh thận nhân tạo được bảo hiểm y tế chi trả.