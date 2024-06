Nhận bưu phẩm chứa 'vật liệu cấm', người đàn ông bị lừa đảo 50 triệu đồng

Ngày 14.6, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đang xác minh tin báo của ông N.A.V (ngụ xã Phú Thịnh, H.Tam Bình, Vĩnh Long) về việc bị lừa đảo 50 triệu đồng từ việc nhận bưu phẩm nước ngoài.

Ông N.A.V trình báo sự việc với cơ quan công an

Theo trình báo của ông V., khoảng 11 giờ 20 ngày 29.5, ông nhận cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Người gọi tự xưng là nhân viên một đơn vị vận chuyển hàng hóa chi nhánh TP.Đà Nẵng, thông báo ông có 1 bưu phẩm gửi từ nước ngoài, trong bưu phẩm có chứa vật liệu cấm.

Sau đó, người này chuyển cuộc gọi đến người tự xưng là cán bộ Công an TP.Đà Nẵng, yêu cầu ông V. cung cấp thông tin để chuyển qua đội điều tra án vì bưu phẩm có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng. Người này tiếp tục yêu cầu ông V. tải ứng dụng bảo mật do "Bộ Công an" cung cấp để bảo mật thông tin và vị trí.

Ứng dụng yêu cầu ông V. khai báo tất cả thông tin cá nhân, bao gồm cả mã OTP ngân hàng. Tiếp đến, người này yêu cầu ông V. chứng minh tiền trong tài khoản mình là "tiền sạch" nên ông V. đã rút 50 triệu đồng rồi chuyển vào tài khoản của mình. Sau khi chuyển tiền, ông V. nhận được thông báo là số tiền đã được chuyển vào 1 tài khoản ngân hàng khác. Biết mình bị lừa đảo, ông V. đến cơ quan công an trình báo.