Nhận diện đúng rối loạn tiền mãn kinh để bảo vệ chất lượng sống

Nhầm lẫn triệu chứng

Thực tế lâm sàng cho thấy nhiều phụ nữ bước vào tuổi tiền mãn kinh thường có xu hướng đi khám các chuyên khoa khác thay vì tìm đến bác sĩ sản phụ khoa. Bà L.T.H (47 tuổi, ở TP.Đà Nẵng) từng có thời gian dài điều trị ở khoa tâm thần do mất ngủ, mệt mỏi, hồi hộp, trống ngực đập liên hồi và lo âu kéo dài. Tuy nhiên, nguyên nhân gốc rễ lại nằm ở tình trạng kinh nguyệt không đều và rối loạn vận mạch do tiền mãn kinh và thiếu hụt estrogen.

Một trường hợp khác, bà N.T.T.H (50 tuổi, ở TP.Đà Nẵng) đối mặt với các triệu chứng dễ nhầm lẫn với bệnh đường tiết niệu. Với biểu hiện tiểu buốt, tiểu nhiều lần và đau tức bụng dưới, bà đã điều trị nhiễm trùng đường tiểu nhiều đợt nhưng không dứt điểm. Kết quả chẩn đoán chuyên sâu tại Phòng khám Mãn kinh (Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng) cho thấy bà mắc hội chứng rối loạn niệu dục mãn kinh, một hệ quả từ việc thiếu hụt estrogen gây ảnh hưởng đến chức năng tiết niệu và sinh dục.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Diệp Thị Phương Thảo, Phó trưởng khoa Khám đa khoa - Cấp cứu, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, phụ nữ VN thường xem giai đoạn mãn kinh là một quy trình tự nhiên và có xu hướng âm thầm chịu đựng. "Tuy nhiên, đây thực chất là sự thiếu hụt nội tiết nghiêm trọng, có thể gây rối loạn kéo dài và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống cũng như sức khỏe của họ hàng chục năm sau đó", bác sĩ Thảo nói.

Tư vấn, điều trị các rối loạn do thiếu hụt estrogen tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng ẢNH: AN DY

Cần can thiệp y tế và tư vấn chuyên khoa

Theo bác sĩ Diệp Thị Phương Thảo, mục tiêu chính của việc thăm khám chuyên khoa là cung cấp một lộ trình chăm sóc toàn diện, giúp tiếp nhận và sàng lọc các bệnh nhân có triệu chứng rối loạn tiền mãn kinh và mãn kinh từ nhẹ đến nặng, thay vì để họ tự tìm kiếm các phương pháp điều trị không chính thống.

Các bác sĩ sẽ tập trung tư vấn chế độ dinh dưỡng như bổ sung canxi, vitamin D, isoflavone, kết hợp các bài tập yoga, đi bộ và hạn chế các chất kích thích. Đối với những trường hợp nặng, bệnh nhân sẽ được áp dụng điều trị theo liệu pháp nội tiết mãn kinh đã được nhiều tổ chức uy tín trên thế giới chấp thuận. Việc sử dụng thuốc nội tiết thay thế ở tuổi mãn kinh phải được các bác sĩ chuyên khoa giám sát chặt chẽ, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Quá trình trị liệu không chỉ tập trung hỗ trợ bệnh nhân giải quyết các triệu chứng tức thời như mất ngủ, bốc hỏa mà còn cải thiện tình trạng trầm cảm, tim đập nhanh hay rối loạn niệu dục… Việc theo dõi định kỳ và cá thể hóa phác đồ điều trị cũng có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa các bệnh lý dài hạn. Thông qua việc thăm khám, bác sĩ có thể tầm soát sớm các bệnh lý ác tính như ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư nội mạc tử cung… hay bệnh lý chuyển hóa như tim mạch, loãng xương, rối loạn thần kinh.

"Chúng tôi mong phụ nữ hiện đại chủ động hơn với việc chăm sóc sức khỏe của mình, đừng ngại chia sẻ những vấn đề thầm kín, những lo lắng tuổi tác… để nhận được hỗ trợ y tế đúng cách. Từ đó, nâng cao tuổi thọ và chất lượng sống trong những năm tháng tiền và hậu mãn kinh", bác sĩ Phương Thảo chia sẻ thêm.