Nhận diện nội dung do AI tạo ra bằng cách nào?

"Sụp hầm" vì những nội dung y như thật

Cách đây vài ngày, mạng xã hội xôn xao trước video ghi lại hình ảnh một cô gái ăn mặc gợi cảm, thực hiện thử thách "nhảy 1.000 lần ở đám tang". Video này thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, thực tế, đây là sản phẩm do AI tạo ra.

Nhưng "được vạ thì má đã xưng". Cô gái có hình ảnh xuất hiện trong video đã bị dân mạng "ném đá". Và thực tế, cả dân mạng lẫn cô gái ấy đều là nạn nhân trong câu chuyện này. Một bên trở thành mục tiêu công kích của người khác. Một bên là nạn nhân của AI. Quá tin tưởng hình ảnh mà tưởng chừng là "mắt thấy rõ ràng", nhưng không thể phân biệt đó là sản phẩm của AI.

Chuỗi video nhảy ở đám tang là sản phẩm từ AI tạo ra ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cũng mới đây, dân mạng cảm thấy xót xa trước hình ảnh một cô gái khuyết tật, mất hai cánh tay và đang nuôi con nhỏ nên phải lên mạng bán hàng để kiếm tiền. Nhiều người ủng hộ bằng cách mua hàng của cô gái này. Có người xin số tài khoản để chuyển tiền ủng hộ vì thương cảm.

Nhưng rồi, sự thật được phát giác. Từ video của một người bán hàng bình thường, kẻ xấu đã dùng chính video này, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để "hô biến", tạo thành một nhân vật bị khuyết tật, để lấy lòng thương người khác nhằm bán hàng.

Trước những sự việc này, Nguyễn Minh Tâm (28 tuổi, ngụ ở chung cư Opal Garden, P.Hiệp Bình, TP.HCM; trước đây là P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM), nói: "Nhiều kẻ xấu đã lợi dụng AI để làm những việc ảnh hưởng đến người khác, thậm chí là tạo dựng ra hình ảnh, video để lừa người khác. Vấn đề này thật sự nguy hiểm".

Tâm cho rằng: "Nhưng không phải ai cũng biết cách để nhận diện nội dung do AI tạo ra. Bản thân tôi cũng vậy".

Trần Hữu Khang, sinh viên Trường ĐH Văn Hiến, cho biết đã từng nhiều lần "muối mặt" với bạn bè vì nhầm tưởng các hình ảnh, video do AI tạo ra là hình ảnh thực tế ngoài đời. Khang cũng thừa nhận không biết cách để phân biệt đâu là những sản phẩm do AI tạo ra.

Một người khuyết tật bán hàng gây thương cảm cho cộng đồng mạng. Nhiều video thu hút hàng triệu lượt xem. Nhưng thực tế, đây là hình ảnh do AI tạo ra ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nhận diện các sản phẩm tạo ra từ AI bằng cách nào?

Đỗ Huỳnh Việt (28 tuổi), nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành khoa học máy tính, ĐH Wisconsin-Madison (Mỹ), cho biết trong các sản phẩm do AI tạo ra sẽ có nhiều chi tiết bất thường. Và cần nhìn kỹ để nhận dạng.

"Chẳng hạn các dòng chữ sai chính tả, dấu hỏi thành dấu ngã. Biểu như nhân vật khôn tự nhiên, bàn tay, bàn chân có thể dư ngón. Chủ thể nhân vật có làn da mịn màng, trong khi bối cảnh xung quanh mờ mờ ảo ảo. Những khung hình bị méo. Còn về video do AI tạo ra thì nhịp nói đứt quãng, rời rạc, hình ảnh cũng không tự nhiên", Việt hướng dẫn.

Theo Việt, công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra hình ảnh và video ngày càng phổ biến. Đây là bước phát triển của công nghệ. "Tuy nhiên nhiều kẻ xấu đã lợi dụng sự phát triển này để lừa người khác, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác. Vì lẽ đó, mọi người phải biết cách phân biệt đâu là sản phẩm giả", Việt nói.

Một cô gái cầu cứu cộng đồng mạng vì bị nam thanh niên tạo hình ảnh từ AI để quấy rối, gây phiền hà đến cuộc sống ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo anh Huỳnh Hữu Hiệp (31 tuổi, làm việc tại Công ty TNHH kỹ thuật Tiêu Điểm, P.Tây Thạnh, TP.HCM; trước đây là P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, TP.HCM), nên cẩn thận với những video do AI tạo ra. Lý do vì kèm theo những sản phẩm này là những link xấu có mã độc. "Nếu không cẩn thận sẽ phải truy cập vào những trang quảng cáo, có nội dung độc hại", anh Hiệp nói.

Anh Hiệp cho rằng người trẻ nên chủ động cập nhật kiến thức công nghệ, kiến thức về AI để có thể tạo bức tường cản lại việc kẻ xấu tạo video, hình ảnh từ AI để lừa đảo.

"Bên cạnh đó, khi thấy những hình ảnh, video do AI tạo ra với mục đích lừa đảo, cần bấm báo cáo, để các nền tảng như: Facebook, TikTok… gỡ bỏ", anh Hiệp nói.

Vũ Hoàng Thảo (27 tuổi, làm việc tại số 6 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Sài Gòn, TP.HCM; trước là P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM), nói: "Khi là nạn nhân, bị kẻ xấu tạo ra hình ảnh, video từ AI với mục đích quấy rối, hạ uy tín, ảnh hưởng đến cuộc sống... nên trình báo cơ quan công an. Hy vọng có những vụ xử lý để răn đe kẻ xấu".