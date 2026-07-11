Nhận định bóng đá Na Uy vs Anh: Đá hiệp phụ, Haaland bị Harry Kane đánh bại

Haaland và Harry Kane là tâm điểm giữa 'đại chiến' Na Uy với Anh

Ngôi sao chuẩn bị bước sang tuổi 26 Haaland là chân sút nguy hiểm nhất trên hàng tấn công của đội tuyển Na Uy. Ngôi sao của Man City đã 7 lần ghi bàn cho đội tuyển Na Uy tại World Cup 2026 giúp đội bóng này lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào tứ kết. Hầu hết bàn thắng của Haaland đều mang tính quyết định giúp đội tuyển Na Uy ấn định thắng lợi chung cuộc. Ở cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới, Haaland hiện chỉ kém 2 chân sút xếp trên là Mbappe (Pháp) và Messi (Argentina) đúng 1 bàn. Chắc chắn hàng phòng ngự đội tuyển Anh sẽ "chăm sóc" Haaland rất kỹ nhằm phong tỏa chân sút này.

Ảnh: FPT PLAY

Haaland cùng đội tuyển Na Uy chuẩn bị kỹ càng cho cuộc chạm trán với đội tuyển Anh ở tứ kết World Cup 2026 diễn ra lúc 4 giờ ngày 12.7 ẢNH: REUTERS

Trong khi đó chân sút 32 tuổi Harry Kane hiện đóng góp 6 bàn thắng cho đội tuyển Anh tại World Cup 2026. Kinh nghiệm cùng kỹ năng săn bàn nhạy bén giúp Harry Kane tỏa sáng đúng lúc, tạo sự kết dính trên hàng tấn công của "Tam sư". Khả năng kết nối của Harry Kane với các đồng đội như Jude Bellingham tốt hơn so với Haaland vốn khá đơn độc trên hàng tấn công của đội tuyển Na Uy.

Na Uy mạnh nhưng khó đánh bại đội tuyển Anh

Đội tuyển Na Uy được đánh giá có khả năng tạo bất ngờ cho đội tuyển Anh như cách họ quật ngã đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới là Brazil ở vòng 16 đội. Tuy nhiên xét ở các khía cạnh, đội tuyển Anh vẫn được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ. Tam sư cho thấy được bản lĩnh, kinh nghiệm của đội bóng lớn qua các chiến thắng sít sao ở vòng loại trực tiếp.

Chân sút kỳ cựu Harry Kane là điểm tựa tinh thần cho đội tuyển Anh trước Na Uy ẢNH: REUTERS

Quan trọng hơn HLV Thomas Tuchel có trong tay dàn tuyển thủ chất lượng, có chiều sâu khi đội hình chính với dự bị không quá chênh lệch. Nhờ đó khi cần thiết, đội tuyển Anh có thể làm mới con người lẫn cách chơi nhằm hướng đến mục tiêu cao nhất. Trên hàng tấn công, đội tuyển Anh không quá phụ thuộc vào Harry Kane (6 bàn) mà còn có sự chia lửa từ Jude Bellingham (4 bàn) cùng sự cơ động, triển khai tấn công đa dạng từ các nhân tố khác.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương dự đoán đội tuyển Anh sẵn sàng chơi thực dụng trước Na Uy để chờ cơ hội. "Trận đấu giữa đội tuyển Anh với Na Uy sẽ chặt chẽ, nặng về chiến thuật nên có thể không có nhiều pha bóng đẹp mắt như mong đợi. Đội tuyển Na Uy có lợi thế tâm lý phấn chấn, thoải mái. Tuy nhiên, tôi nghĩ đội tuyển Anh sẽ thể hiện được bản lĩnh để giành vé đi tiếp", ông Đoàn Minh Xương nói.

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, đội tuyển Anh thắng 2, hòa 2, thua 1 trước Na Uy. Ở trận giao hữu gần nhất vào tháng 9.2014, đội tuyển Anh vượt qua Na Uy với tỷ số 1-0. Đáng chú ý, trong cả 5 lần gặp nhau gần đây giữa 2 đội có đến 2 trận hòa không bàn thắng, các trận còn lại đều không quá 2 bàn.

Mikel Merino: 'Siêu dự bị' lợi hại nhất World Cup 2026

Siêu máy tính Opta đánh giá đội tuyển Anh sáng giá hơn Na Uy trong việc giành vé vào bán kết. Theo đó, trong 25.000 lần mô phỏng trước trận đấu, tỷ lệ thắng của đội tuyển Anh là 50,4% còn khả năng thắng của đội tuyển Na Uy là 25,1% và kết quả hòa là 24,6%, tính ở thời gian thi đấu chính thức (90 phút). Nếu tính thêm hiệp phụ và đá luân lưu, siêu máy tính Opta đánh giá cơ hội đi tiếp của đội tuyển Anh lên tới 62,3%.







