Nhận định, dự đoán tỷ số Hà Nội thắng Đà Nẵng 2-1: Hoàng Hên 'cứu' HLV Kewell

CLB Hà Nội cần một chiến thắng để giải tỏa

Sau 2 vòng đầu tiên của V-League, CLB Hà Nội vẫn chưa có điểm nào. Đội bóng thủ đô lần lượt thua CLB Công an TP.HCM 1-3 và nhận thất bại nặng nề 1-4 trước SLNA ngay trên sân Hàng Đẫy.

Điều đáng lo nhất với CLB Hà Nội không chỉ nằm ở kết quả mà còn là cách đội bóng nhận những bàn thua. Sau 2 trận, hàng phòng ngự của HLV Kewell đã thủng lưới tới 7 lần. Thất bại 1-4 trước SLNA càng khiến áp lực gia tăng, nhất là khi đội bóng thủ đô được thi đấu trên sân nhà. Trong hoàn cảnh đó, Cúp quốc gia là cơ hội để CLB Hà Nội tạm gác lại những vấn đề tại V-League và tập trung vào một mục tiêu cụ thể: giành quyền đi tiếp.

CLB Đà Nẵng sẵn sàng gây bất ngờ ở Hàng Đẫy ẢNH: VPF

Tuy nhiên, đối thủ của CLB Hà Nội không bước vào trận đấu với tâm lý e ngại. CLB Đà Nẵng vừa tạo dấu ấn ở vòng 2 V-League khi đánh bại Nam Định 3-0. Đội bóng sông Hàn được hưởng lợi từ việc đối thủ phải chơi thiếu người, nhưng chiến thắng này vẫn mang lại sự tự tin đáng kể trước chuyến làm khách tại Hà Nội.

Trước đó, CLB Đà Nẵng cũng chỉ thua sát nút Thanh Hóa 2-3 ở vòng mở màn. Có thể thấy, khác với sự thiếu gắn kết ở mùa trước, đội bóng của HLV Lê Đức Tuấn giờ đây đã là tập thể không dễ bị đánh bại.

Hoàng Hên và bài toán hàng công

Một trong những cái tên được chờ đợi nhất bên phía CLB Hà Nội ở trận sắp tới vẫn là Đỗ Hoàng Hên. Tiền vệ này từng tạo dấu ấn đáng kể trong màu áo CLB Hà Nội ở mùa trước khi ghi 6 bàn và có 4 kiến tạo chỉ sau 10 trận tại V-League. Đồng thời, Hoàng Hên cũng di chuyển rất rộng, liên tục tham gia vào các tình huống tấn công nguy hiểm của Hà Nội.

Tuy nhiên, Hoàng Hên chưa thể tìm thấy bàn thắng trong 2 vòng đầu tiên của V-League 2026 - 2027. Theo thống kê hiện tại, anh đã đá chính 2 trận, thi đấu 165 phút nhưng chưa để lại bất kỳ dấu ấn nào. Đó cũng là lý do Cúp quốc gia có thể trở thành sân khấu để Hoàng Hên tìm lại cảm giác ghi bàn.

CLB Hà Nội cần một cầu thủ có khả năng tạo đột biến trong những trận đấu mà đối thủ chủ động phòng ngự với số đông. Hoàng Hên, với khả năng xử lý bóng và tạo cơ hội ở khu vực 1/3 cuối sân, có thể là một trong những chìa khóa để thầy trò HLV Kewell tìm thấy chiến thắng đầu tiên trong mùa.

Hoàng Hên (phải) được kỳ vọng sẽ tỏa sáng, giúp CLB Hà Nội vượt qua tình cảnh khó khăn ẢNH: VPF

Xét về lịch sử đối đầu, CLB Hà Nội vẫn chiếm ưu thế. Trong 5 lần đụng độ gần nhất, CLB Hà Nội cũng toàn thắng trước Đà Nẵng. Nếu CLB Hà Nội sớm ghi bàn, trận đấu có thể được giải quyết tương đối thuận lợi. Ngược lại, càng kéo dài thế trận không bàn thắng, sức ép lên các cầu thủ chủ nhà càng lớn.

Dự đoán tỷ số: Hoàng Hên ghi bàn, CLB Hà Nội thắng CLB Đà Nẵng 2-1.