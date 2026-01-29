Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Nhận hối lộ, 3 nhân viên bảo vệ rừng bị phạt tù

Trần Hiếu
Trần Hiếu
29/01/2026 19:59 GMT+7

3 nhân viên bảo vệ rừng thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông Chiêng (Gia Lai) lãnh án tù vì nhận hối lộ trong quá trình công tác.

Ngày 29.1, TAND khu vực 10 (Gia Lai) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án đưa và nhận hối lộ, tham ô tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông Chiêng (ở xã Lơ Pang, Gia Lai).

Theo cáo trạng, từ tháng 9.2023, Công an H.Mang Yang (tỉnh Gia Lai cũ) tiếp nhận điều tra vụ phá rừng tại tiểu khu 583, do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông Chiêng quản lý. Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện 121 cây rừng bị khai thác trái phép với tổng khối lượng gỗ thiệt hại hơn 42 m3.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 3 nhân viên của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông Chiêng", gồm: Lê Văn Nhân (Tổ trưởng quản lý bảo vệ rừng, 48 tuổi, ở xã Lơ Pang), Hồ Sỹ Tiến (43 tuổi, ở P.Hội Phú, Gia Lai) và Ksor Chuit (40 tuổi, ở xã Phú Thiện, Gia Lai), đã 3 lần nhận hối lộ tổng cộng 8,9 triệu đồng từ Phạm Đình Hùng (53 tuổi), Lê Tuấn Anh (42 tuổi), Siu Chiến (30 tuổi) và Kpă Thoen (40 tuổi, cùng ở Gia Lai) khi những người này vào tiểu khu 583 khai thác gỗ trái phép.

Nhận hối lộ, 3 nhân viên bảo vệ rừng bị phạt tù- Ảnh 1.

Các bị cáo bị phạt tù vì tội đưa, nhận hối lộ

ẢNH: TRẦN HIẾU

Tháng 7.2023, Nhân thống nhất với Huỳnh Quốc Trung (44 tuổi, ở xã Pờ Tó, Gia Lai) vào rừng khai thác 2 cây gỗ với khối lượng 1,4 m3 để đem về làm bàn ghế, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nhân 4 năm 6 tháng tù về các tội nhận hối lộ và tham ô tài sản. Tiến và Chuit mỗi bị cáo bị xử phạt 2 năm tù về tội nhận hối lộ. Bị cáo Trung bị phạt 12 tháng tù, cho hưởng án treo, về tội tham ô tài sản. Các bị cáo Tuấn Anh, Hùng, Thoen và Chiến bị tuyên phạt 6 - 8 tháng tù, cho hưởng án treo, về tội đưa hối lộ.

