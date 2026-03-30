Nhận hối lộ 6,25 tỉ, cựu cục trưởng xuất cảnh sang Canada, đến nay chưa bắt được

Sáng 30.3, TAND TP.Hà Nội xét xử 23 bị cáo trong vụ án đưa hối lộ và nhận hối lộ, xảy ra tại Bộ NN-PTNT (cũ) và Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân).

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 30.3 ẢNH: PHÚC BÌNH

Cựu cục trưởng trốn truy nã, có 2 luật sư bào chữa

Trong danh sách 23 bị cáo, có 5 người bị xét xử về tội nhận hối lộ, đều là cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ NN-PTNT (cũ): Hoàng Văn Thắng, cựu thứ trưởng; Trần Tố Nghị, cựu quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Trần Văn Lăng, cựu Giám đốc Ban 2; Lê Văn Hiến, cựu Giám đốc Ban 8; Nguyễn Hải Thanh, cựu Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình kiêm Giám đốc Ban 4.

Nhóm 18 bị cáo còn lại, trong đó có ông Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, bị xét xử về 3 tội danh: đưa hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại phần thủ tục, thẩm phán Lê Quang Chiều, chủ tọa phiên tòa, cho biết, có 2 bị cáo vắng mặt, gồm cựu Cục trưởng Quản lý xây dựng công trình Nguyễn Hải Thanh và Lê Quang Thế, cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty thủy lợi 4.

Trong đó, ông Thanh đang bị truy nã, hiện chưa có kết quả truy bắt. Còn ông Thế bị truy tố tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, do lý do sức khỏe, đã có đơn xin xét xử vắng mặt.

Dù vắng mặt vì đang bị truy nã, ông Thanh vẫn có 2 luật sư bào chữa. Trong khi đó, luật sư của bị cáo Thế xác nhận tình trạng sức khỏe của thân chủ không đảm bảo để trực tiếp tham dự phiên tòa (mắc bệnh viêm đường mật, rối loạn lo âu, tiểu đường...) nên đề nghị xét xử vắng mặt.

Ngoài ra, theo thông báo, một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng vắng mặt.

Hội đồng xét xử sau đó công bố nhân thân của 2 bị cáo vắng mặt, đồng thời kiểm tra thông tin những người được triệu tập, tiếp tục xét xử.

Ông Nguyễn Hải Thanh, cựu Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, thuộc Bộ NN-PTNT (cũ) ẢNH: NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Xuất cảnh sang Canada trước khi khởi tố vụ án

Hồ sơ vụ án cho thấy, Giám đốc Công ty Hoàng Dân Nguyễn Văn Dân đã chi tới hơn 40 tỉ đồng để hối lộ các cựu quan chức Bộ NN-PTNT, nhằm giúp doanh nghiệp của mình trúng hàng loạt gói thầu tại các dự án hồ thủy lợi.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bị cáo buộc nhận 4,45 tỉ đồng, ông Trần Tố Nghị nhận 13 tỉ đồng, ông Nguyễn Hải Thanh nhận 6,25 tỉ đồng, ông Trần Văn Lăng nhận 13,425 tỉ đồng, ông Lê Văn Hiến nhận 3 tỉ đồng.

Điển hình tại dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An) do Ban Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi 4 (Ban 4) làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 4.455 tỉ đồng, gói thầu số 36 trị giá hơn 1.200 tỉ đồng, do liên danh của Công ty Hoàng Dân thi công.

Ông Dân đã đưa 200.000 USD cho cựu Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Văn Thắng, nhờ tác động giúp công ty trúng thầu.

Ông Thắng nhận lời, giới thiệu ông Dân đến gặp ông Trần Tố Nghị, quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình. Ông Nghị sau đó tiếp tục giới thiệu đến gặp ông Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó cục trưởng (sau này là cục trưởng), kiêm Giám đốc Ban 4.

Theo chỉ đạo của ông Thanh, cán bộ Ban 4 cung cấp cho phía Công ty Hoàng Dân file dự toán đã được phê duyệt.

Cộng thêm việc Công ty Hoàng Dân làm khống một số hồ sơ chứng minh năng lực, liên danh của công ty này trúng thầu đúng như sắp đặt, gây thiệt hại hơn 51 tỉ đồng.

Trúng thầu xong, ông Dân mang 10 tỉ đồng đến nhà riêng, gặp và đưa cho ông Nghị; chi 5 tỉ đồng để cảm ơn tập thể Ban 4, trong đó ông Thanh giữ lại 1,25 tỉ đồng, còn lại chia cho cấp dưới.

Ngoài ra, ông Dân 2 lần đưa cho ông Thanh tổng số 10 tỉ đồng. Sau đó, ông Thanh trả lại 5 tỉ đồng, yêu cầu ông Dân ký vào giấy vay tiền do mình soạn sẵn. Tổng số tiền ông Thanh bị cáo buộc nhận hối lộ là 6,25 tỉ đồng.

Trước khi vụ án bị khởi tố, ông Thanh đã xuất cảnh sang Canada. Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã nhưng chưa bắt được.