Nhận hối lộ, cựu Phó chi cục trưởng kiểm ngư Cà Mau lãnh án tù

Ngày 20.7, TAND tỉnh Cà Mau tuyên án vụ án đưa, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác xảy ra trong lĩnh vực đăng ký, đăng kiểm tàu cá và chứng thực hợp đồng mua bán tàu cá trên địa bàn.

Sáu bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Nguyễn Việt Triều (44 tuổi), cựu Phó chi cục trưởng Chi cục Biển, hải đảo và Kiểm ngư tỉnh Cà Mau; Phạm Đăng Chiến (40 tuổi), chuyên viên Phòng Quản lý tàu cá và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá; Huỳnh Văn Đẳng (45 tuổi), cựu Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm tàu cá; Nguyễn Trường Ơn (43 tuổi), đăng kiểm viên Trung tâm Đăng kiểm tàu cá thuộc Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau (cũ); Huỳnh Thanh Trung (40 tuổi), nguyên chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Ngọc Hiển (cũ) và Nguyễn Minh Đương (50 tuổi), chủ cơ sở đóng tàu, ngụ xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau.

Hơn 2 tỉ đồng hối lộ, 136 giấy tờ giả

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Cà Mau, từ năm 2018 đến năm 2023, Nguyễn Việt Triều, Phạm Đăng Chiến và Huỳnh Văn Đẳng nhiều lần lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao ký giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm tàu cá, giấy chứng nhận đăng kiểm... để nhận hối lộ từ Đỗ Hữu Nhân cùng Nguyễn Minh Đương với tổng số tiền hơn 2,09 tỉ đồng.

Các bị cáo nghe tuyên án vào chiều ngày 20.7 ẢNH: G.B

Đối với Nguyễn Trường Ơn, cơ quan tố tụng xác định bị cáo đã lợi dụng nhiệm vụ đăng kiểm viên để làm nhanh bản vẽ thiết kế đóng mới, cải hoán tàu cá, thẩm định và tham mưu cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế. Theo cáo trạng, bị cáo nhiều lần nhận hối lộ với số tiền hơn 46 triệu đồng.

Huỳnh Thanh Trung bị xác định đã lợi dụng chức năng, nhiệm vụ được giao, làm giả lời chứng thực của 40 hợp đồng mua bán tàu cá để nhận hối lộ của Nguyễn Minh Đương 37,9 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Đương đã đưa hối lộ cho Chiến, Đẳng, Triều, Trung và Ơn tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng để dễ dàng được cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, đăng ký cải hoán, đóng mới, lập hồ sơ sang tên không đúng quy định.

Ngoài ra, Đẳng và Ơn còn bị cáo buộc lợi dụng chức vụ được giao làm, cấp 136 giấy tờ giả; trong đó, Đẳng ký cấp giả 71 biên bản, còn Ơn ký cấp giả 65 biên bản.

Người tố giác được đình chỉ vụ án, 6 bị cáo nhận án

Theo cáo trạng, trước khi vụ việc bị phát hiện Đỗ Hữu Nhân (46 tuổi, ngụ An Giang; có cơ sở đóng tàu - PV) đã chủ động làm đơn tố giác, khai báo toàn bộ quá trình đưa, nhận hối lộ của các bị can trong vụ án.

Ngoài ra, Nhân còn chủ động cung cấp tài liệu, chứng cứ quan trọng giúp đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án. Trên cơ sở đó, Viện KSND tỉnh Cà Mau đã ra quyết định đình chỉ vụ án đối với Đỗ Hữu Nhân và không xem xét xử lý.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước; là một trong những nguyên nhân làm suy yếu uy tín, sự minh bạch của bộ máy nhà nước, làm mất lòng tin của nhân dân và gây dư luận xấu trong xã hội. Vì vậy, HĐXX cho rằng cần xử lý nghiêm nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Phạm Đăng Chiến 15 năm tù và Nguyễn Việt Triều 7 năm tù cùng về tội nhận hối lộ. Ngoài hình phạt tù, Chiến bị phạt bổ sung 40 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ trong 2 năm; Triều bị phạt bổ sung 30 triệu đồng và cấm đảm nhiệm chức vụ trong 1 năm 6 tháng.

Đối với nhóm bị cáo phạm tội nhận hối lộ và giả mạo trong công tác, HĐXX tuyên phạt Huỳnh Văn Đẳng 14 năm tù, Nguyễn Trường Ơn 5 năm tù và Huỳnh Thanh Trung 9 năm tù. Riêng Nguyễn Minh Đương bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội đưa hối lộ, đồng thời bị phạt bổ sung 10 triệu đồng.