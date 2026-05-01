Nhân lực dấn thân cho ĐBSCL vươn mình

Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề khác ngăn cản ĐBSCL cất cánh. Từ năm 2015, khi giảng dạy cho các doanh nghiệp SME (nhỏ và vừa), tôi từng chia sẻ: đường đi bên ngoài đã mở, nhưng con đường tri thức trong tâm trí giữa miền Tây và TP.HCM cũng như thế giới mới là hành trình gian nan nhất. Hơn 10 năm trôi qua, điều ấy vẫn nguyên giá trị.

Chị Huỳnh Thị Thúy Hạnh là cầu nối tri thức giữa Việt Nam và Tiểu vùng Mê Kông ẢNH: T.A

ĐBSCL đã phát triển nhưng các kết quả chưa tương xứng với tiềm năng nội tại cũng như kỳ vọng của đất nước. Khi toàn quốc bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh, yếu tố quyết định vẫn là con người. nhân lực khu vực này cần một tinh thần mới: dấn thân hơn, đi xa hơn, nghĩ lớn hơn và quay về đóng góp nhiều hơn. Mảnh đất này đã nuôi dưỡng biết bao ước mơ, và cũng chính mảnh đất này vẫn luôn tiếp tục mong chờ những bàn tay lao động, trí tuệ và lòng nhiệt huyết gieo mầm cho tương lai.

C ÂU CHUYỆN ĐẦU TIÊN - CHỊ Huỳnh Thị Thúy Hạnh

Chị Huỳnh Thị Thúy Hạnh hiện là Quản lý quốc gia Việt Nam - Trung tâm Đa dạng Sinh học ASEAN. Tốt nghiệp ngành công nghệ sinh học tại ĐH Cần Thơ, lớn lên từ vùng sông nước Đồng Tháp, chị mang hình ảnh đặc trưng của miền Tây: nhỏ bé, hiền lành nhưng bền bỉ, như những nhánh lúa dẫu mềm mại vẫn vươn mình lên.

Không chọn "xuôi dòng" ở lại Cần Thơ, chị rời vùng an toàn để học hỏi và trưởng thành. Học bổng đưa chị đến ĐH Khon Kaen (Thái Lan), nơi chị vừa nâng cao chuyên môn vừa mở rộng tư duy, làm việc trong môi trường quốc tế và kết nối tri thức xuyên biên giới.

Từ khởi đầu đó, chị làm việc tại Viện Nghiên cứu Mekong Institute (Thái Lan), nơi quy tụ nhiều chuyên gia phát triển khu vực. Từ một sinh viên tỉnh lẻ, chị trở thành cầu nối tri thức giữa Việt Nam và Tiểu vùng Mê Kông khi kết nối đưa hàng trăm chuyên gia, giảng viên Việt Nam tới học tại Mekong Institute. Điều quan trọng có thể rút tỉa từ câu chuyện của chị không phải là đi xa đến đâu, mà là dám đi, dám thử thách để tích lũy kiến thức và vốn sống. Chị là biểu tượng cho lớp nhân lực mới của miền Tây: dám bước ra, mở rộng tầm nhìn và quay về đóng góp cho quê hương - một "con cá nhỏ" vẫn có thể góp phần nhỏ bé thay đổi dòng chảy sông Mê Kông, như những giọt nước nhỏ tạo thành sóng lớn.

Câu chuyện thứ hai - chị Nguyễn Xuân Mai

Chị Nguyễn Xuân Mai, Giám đốc Công ty TNHH Shinbo Vina, là người con Bến Tre, nay thuộc Vĩnh Long. Chị luôn dấn thân trong các hoạt động xã hội, giúp những hoàn cảnh khó khăn vượt khó. Chị không chọn con đường hào nhoáng, mà âm thầm giữ cho những ước mơ không bị đứt gãy. Trong nhiều năm, chị tổ chức, tham gia và kết nối các chương trình như "Tiếp sức đến trường", "Tiếp bước đến trường", thắp sáng ước mơ cho hàng ngàn học sinh, sinh viên miền Tây. Hàng trăm suất học bổng được trao mỗi năm, huy động nguồn lực từ hàng trăm triệu đến hàng chục tỉ đồng.

Chị Nguyễn Xuân Mai tích cực làm thiện nguyện, góp phần tạo “hạ tầng mềm” cho ĐBSCL phát triển bền vững ẢNH: T.A

Giá trị lớn nhất không phải tiền bạc, mà là niềm tin. Chị kết nối nhà hảo tâm, doanh nghiệp, báo chí và cộng đồng, theo sát từng hoàn cảnh, từng sinh viên đến ngày tốt nghiệp. Một sự tiếp sức đúng lúc có thể đổi hướng cả một cuộc đời. Chị không tỏa sáng, nhưng giữ cho nhiều cá nhân khác sáng mãi không tắt trên sân khấu cuộc đời đầy thử thách. Những con người như chị chính là "hạ tầng mềm" cho phát triển bền vững ở ĐBSCL, như những cọc tre cắm sâu trong đất lặng lẽ nâng đỡ cả khu vườn xanh tươi.

C ÂU CHUYỆN THỨ BA - THẾ HỆ TRẺ KIẾN TẠO GIÁ TRỊ TỪ TRI THỨC

Giữa lòng ĐBSCL - vùng đất gắn liền với lúa gạo và tôm cá - một "mỏ neo" giá trị mới đang hình thành. Không phải tài nguyên thô, mà là trí tuệ của những sinh viên mang khát vọng khởi nghiệp.

Tại Trường ĐH Y Dược Cần Thơ, tinh thần dấn thân được hiện thực hóa qua 2 dự án: SaCoHy và SayBye Film tham gia SV Startup - Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp của Bộ GD-ĐT. Những sinh viên góp phần kiến tạo giá trị ngay trên mảnh đất quê hương, để mỗi bước đi là một bước gieo hạt tri thức. Nỗ lực của các bạn trẻ đều hướng tới dòng sông tri thức không ngừng chảy nuôi dưỡng vùng đất ĐBSCL.

Trong đó, SaCoHy là dự án giao thoa giữa lòng thấu cảm và tri thức y dược, đội ngũ nghiên cứu "Muối thực vật" - giải pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Còn SayBye Film là minh chứng cho tư duy nhạy bén với sản phẩm film ngậm hòa tan nhanh giúp giải rượu, khẳng định sinh viên miền Tây đủ năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc gia.

Giá trị lớn nhất không nằm ở doanh thu, mà là sự hình thành "hạ tầng mềm" - thế hệ trí thức trẻ dám nghĩ, dám làm. Thế hệ trẻ chọn Cần Thơ để khởi nghiệp là tuyên ngôn đóng góp chất xám và xây dựng hệ sinh thái tri thức địa phương để chứng minh miền Tây không thiếu cơ hội. Miền Tây luôn cần hơn nữa người dám dấn thân.

PGS-TS Huỳnh Thị Duyên (Trường ĐH Y Dược Cần Thơ) chia sẻ: "Hành trình của SaCoHy và SayBye Film là động lực thúc đẩy thế hệ trẻ miền Tây dám hành động dựa trên nền tảng tri thức vững chắc. Đây chính là sức mạnh cốt lõi để tương lai đồng bằng vươn mình, biến giá trị bản địa thành lợi thế cạnh tranh quốc tế".

Hành trình cống hiến của nhân lực ĐBSCL không chỉ nằm trên hạ tầng cứng như những tuyến đường cao tốc mà còn từ sự chuyển dịch tư duy: ra đi để mở mang tri thức, trở về để cho đi giá trị. Triết lý ấy hiện hữu qua sự bền bỉ của chị Thúy Hạnh, trái tim kết nối của chị Xuân Mai, và khát khao của các sinh viên, giảng viên trẻ. Mỗi câu chuyện là một hành động cùng nhau tạo thành dòng sông tri thức vô hình chảy mạnh bên cạnh dòng sông Mê Kông hữu hình nuôi dưỡng khát vọng của vùng đất miền Tây.

Ba câu chuyện, một thông điệp: mỗi cá nhân bình dị đều có thể trở thành "hạt lúa vàng" kiến tạo giá trị. ĐBSCL không đòi hỏi điều kỳ vĩ. Mảnh đất này khát khao sự dấn thân bắt đầu từ việc dám bước ra khỏi vùng an toàn và đóng góp cộng đồng từ mọi người dân bình thường. Khi tri thức được sẻ chia và tâm thế sẵn sàng phụng sự, "hạ tầng mềm" của ĐBSCL thực sự vững chãi tạo bệ phóng cho tương lai.

Hãy để tinh thần dấn thân dẫn lối, để mỗi người dân miền Tây hôm nay không chỉ tự hào về quá khứ mà còn tự tin làm chủ tương lai, đưa "đất chín rồng" vươn mình mạnh mẽ từ chính sức mạnh nội sinh và nỗ lực bản thân của từng con người trên mảnh đất quê hương.