Nhân quyền lớn nhất là người dân được sống trong tự do, hạnh phúc

Sáng 11.12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chủ trì hội nghị toàn quốc về giáo dục quyền con người.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng nhấn mạnh hội nghị gửi đi thông điệp quan trọng của Việt Nam với thế giới, với các nước quan tâm về bảo vệ quyền con người và giáo dục quyền con người. Tại Việt Nam, việc bảo vệ quyền con người và giáo dục quyền con người được thực hiện thường xuyên, xuyên suốt, được khẳng định trong đường lối, chính sách, tổ chức thực hiện với tất cả trách nhiệm, không hình thức, với mục tiêu cuối cùng là hướng tới người dân với vai trò trung tâm, là chủ thể.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị toàn quốc về giáo dục quyền con người Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng cho biết Hiến pháp năm 2013 có 120 điều thì gồm 36 điều quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng nêu rõ: "Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã khẳng định "không để một số điều luật trở thành điểm nghẽn cản trở thực hiện quyền con người, quyền công dân và phát triển kinh tế - xã hội".

Thủ tướng nhấn mạnh bảo đảm quyền con người, triển khai giáo dục trong những năm qua đạt nhiều kết quả quan trọng như đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. "Nhân quyền lớn nhất của Việt Nam là làm sao để hơn 100 triệu người dân được sống trong tự do, ấm no và hạnh phúc, an ninh, an toàn, an dân", Thủ tướng khẳng định. Theo Báo cáo Phát triển con người của UNDP, Chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam năm 2024 tăng 8 bậc so với kỳ trước, từ 115 lên vị trí 107/193 quốc gia. Tuổi thọ trung bình tăng từ 65,5 tuổi năm 1993 lên 74,5 tuổi năm 2023 và cao hơn trung bình thế giới (73 tuổi)...

Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội theo hướng toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững trên tinh thần lấy người dân là trung tâm, là chủ thể. Thực hiện tốt chính sách bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, trợ giúp các đối tượng yếu thế...