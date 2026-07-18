Nhan sắc á hậu vừa tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I

Á hậu Đinh Y Quyên (ngoài cùng bên phải) tốt nghiệp BS.CKI da liễu tại Trường ĐH Y dược Cần Thơ

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Mới đây, Á hậu Đinh Y Quyên đón cột mốc đáng nhớ khi chính thức tốt nghiệp BS.CKI da liễu tại Trường ĐH Y dược Cần Thơ. Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả, bởi người đẹp không chỉ ghi dấu ấn trên đấu trường nhan sắc mà còn theo đuổi con đường học thuật một cách bền bỉ.

Trên trang cá nhân, Á hậu 3 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 đăng tải loạt ảnh trong lễ tốt nghiệp cùng những dòng tâm sự đầy xúc động. Với cô, giá trị lớn nhất của ngày đặc biệt ấy không chỉ là tấm bằng sau nhiều năm miệt mài học tập mà còn là sự hiện diện và yêu thương của những người luôn đồng hành. Y Quyên bày tỏ: "Có lẽ điều đẹp nhất của ngày hôm nay không chỉ là tấm bằng bác sĩ chuyên khoa I da liễu, mà là được nhìn thấy rất nhiều tình yêu thương hiện diện".

Người đẹp lưu lại cột mốc đặc biệt bên gia đình Ảnh: NVCC

Người đẹp bày tỏ lòng biết ơn đến mẹ và gia đình vì luôn là điểm tựa vững chắc trên hành trình trưởng thành. Cô cũng trân trọng tình cảm của bạn bè, đồng nghiệp và những người thân yêu đã đến chung vui, gửi lời chúc mừng trong ngày nhận bằng tốt nghiêp.

Theo Đinh Y Quyên, mỗi lời chúc, mỗi cái ôm hay món quà đều trở thành những kỷ niệm đẹp, tiếp thêm động lực để cô bước vào chặng đường mới với tâm thế không ngừng học hỏi và cống hiến. "Quyên sẽ luôn nỗ lực học hỏi, rèn luyện và cống hiến để xứng đáng với tình yêu thương, sự tin tưởng và kỳ vọng của mọi người", mỹ nhân 9X bộc bạch.

Mong muốn của Đinh Y Quyên sau khi tốt nghiệp

Đinh Y Quyên sinh năm 1997, quê Gia Lai, là người dân tộc H'rê. Sở hữu chiều cao 1,73 m cùng nhan sắc hiện đại, cô giành danh hiệu Á hậu 3 Miss Grand Vietnam 2025. Trước khi nhận bằng BS.CKI da liễu tại Trường ĐH Y dược Cần Thơ, người đẹp đã tốt nghiệp ngành Y đa khoa thuộc Trường ĐH Tây Nguyên vào năm 2021 và có thời gian công tác tại Bệnh viện tỉnh Gia Lai

Ảnh: NVCC

Lựa chọn theo nghề y của Y Quyên không phải là ngẫu nhiên. Cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm bác sĩ. Hình ảnh người cha tận tụy khám, chữa bệnh cho người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số đã trở thành nguồn cảm hứng lớn nhất. Những chuyến đi thiện nguyện cùng tinh thần hết lòng vì bệnh nhân của cha đã gieo trong cô khát vọng được tiếp nối nghề nghiệp, dùng kiến thức chuyên môn để chăm sóc sức khỏe và lan tỏa sự sẻ chia đến nhiều người hơn Ảnh: NVCC

Không chỉ Y Quyên, các thành viên trong gia đình cô phát huy truyền thống nhân văn này. Chị gái cô là Đinh Thị Thùy Trang cũng tốt nghiệp ngành y đa khoa và hiện làm việc tại một phòng khám da liễu ở Pleiku (Gia Lai). Bên cạnh đó, em trai út của người đẹp là Đinh Ta Bi - Á vương 2 Mr World Vietnam 2024 cũng vừa tốt nghiệp Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột, đồng thời hoạt động với vai trò người mẫu Ảnh: NVCC

Lớn lên giữa núi rừng Tây Nguyên, tuổi thơ của Y Quyên gắn liền với buôn làng và những nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc Gia Rai, Ba Na, H'rê. Chính những trải nghiệm tại vùng cao, nơi điều kiện chăm sóc y tế còn nhiều hạn chế, đã thôi thúc cô nỗ lực học tập với mong muốn góp phần cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số Ảnh: NVCC

Bên cạnh nghề bác sĩ, Y Quyên còn thử sức kinh doanh nông nghiệp để phụ giúp gia đình. Kinh nghiệm từ gia đình giúp cô vừa có tư duy thương mại, vừa thấu hiểu người lao động. Cô xem đó là một cách để mở rộng tầm nhìn, chuẩn bị cho ước mơ lớn hơn trong tương lai. "Tôi muốn sau này có thể mở một phòng khám da liễu riêng, vừa điều trị bệnh ngoài da, vừa chăm sóc thẩm mỹ", cô bày tỏ Ảnh: NVCC



