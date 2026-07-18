Nhan sắc á hậu vừa tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I

Mới đây, Á hậu Đinh Y Quyên đón cột mốc đáng nhớ khi chính thức tốt nghiệp BS.CKI da liễu tại Trường ĐH Y dược Cần Thơ. Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả, bởi người đẹp không chỉ ghi dấu ấn trên đấu trường nhan sắc mà còn theo đuổi con đường học thuật một cách bền bỉ.
Trên trang cá nhân, Á hậu 3 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 đăng tải loạt ảnh trong lễ tốt nghiệp cùng những dòng tâm sự đầy xúc động. Với cô, giá trị lớn nhất của ngày đặc biệt ấy không chỉ là tấm bằng sau nhiều năm miệt mài học tập mà còn là sự hiện diện và yêu thương của những người luôn đồng hành. Y Quyên bày tỏ: "Có lẽ điều đẹp nhất của ngày hôm nay không chỉ là tấm bằng bác sĩ chuyên khoa I da liễu, mà là được nhìn thấy rất nhiều tình yêu thương hiện diện".
Người đẹp bày tỏ lòng biết ơn đến mẹ và gia đình vì luôn là điểm tựa vững chắc trên hành trình trưởng thành. Cô cũng trân trọng tình cảm của bạn bè, đồng nghiệp và những người thân yêu đã đến chung vui, gửi lời chúc mừng trong ngày nhận bằng tốt nghiêp.
Theo Đinh Y Quyên, mỗi lời chúc, mỗi cái ôm hay món quà đều trở thành những kỷ niệm đẹp, tiếp thêm động lực để cô bước vào chặng đường mới với tâm thế không ngừng học hỏi và cống hiến. "Quyên sẽ luôn nỗ lực học hỏi, rèn luyện và cống hiến để xứng đáng với tình yêu thương, sự tin tưởng và kỳ vọng của mọi người", mỹ nhân 9X bộc bạch.
Mong muốn của Đinh Y Quyên sau khi tốt nghiệp
Không chỉ Y Quyên, các thành viên trong gia đình cô phát huy truyền thống nhân văn này. Chị gái cô là Đinh Thị Thùy Trang cũng tốt nghiệp ngành y đa khoa và hiện làm việc tại một phòng khám da liễu ở Pleiku (Gia Lai). Bên cạnh đó, em trai út của người đẹp là Đinh Ta Bi - Á vương 2 Mr World Vietnam 2024 cũng vừa tốt nghiệp Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột, đồng thời hoạt động với vai trò người mẫu
Ảnh: NVCC
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