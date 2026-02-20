Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Nhan sắc của Hoa hậu Đặng Thu Thảo gây chú ý

Thạch Anh
Thạch Anh
20/02/2026 14:44 GMT+7

Không tham gia hoạt động giải trí sôi nổi như trước song Đặng Thu Thảo vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả. Hình ảnh mới của cô trong dịp tết khiến dân mạng trầm trồ vì nhan sắc trẻ trung.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Đặng Thu Thảo gây chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh diện áo dài trong dịp đầu năm mới. Người đẹp 9X diện thiết kế tông màu cam nổi bật, tôn lên làn da trắng cùng nhan sắc rạng rỡ. Dù trải qua 3 lần sinh con song Hoa hậu Việt Nam 2012 vẫn giữ được vẻ trẻ trung cùng vóc dáng thon thả, khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa.

Hình ảnh mới của Đặng Thu Thảo

Nhan sắc của Hoa hậu Đặng Thu Thảo gây chú ý - Ảnh 1.

Kèm theo hình ảnh mới, Đặng Thu Thảo chia sẻ: “Một chút dịu dàng cho những ngày đầu năm”. Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, người hâm mộ dành lời khen ngợi cho vẻ ngoài của cô dù đã 14 năm kể từ khi đăng quang. Hoa hậu Ngọc Diễm nhắn nhủ: “Xinh quá, chúc mừng năm mới em và gia đình nhé”. Còn Hà Kiều Anh bày tỏ: “Đẹp như mơ em ơi”

ẢNH: FBNV

- Ảnh 2.

Trước đó, Đặng Thu Thảo gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh đón tết cùng gia đình, được nhiều người quan tâm. Đây cũng là lần hiếm hoi nàng hậu đăng tải khoảnh khắc bên con gái thứ ba. “Mong phúc lành và những điều tốt đẹp sẽ luôn hiện diện trong tổ ấm của mình”, người đẹp sinh năm 1991 bộc bạch

ẢNH: FBNV

- Ảnh 3.

Dù không hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước nhưng Đặng Thu Thảo vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng. Nhưng hình ảnh của cô hút hàng chục ngàn lượt thích và hàng trăm bình luận. Khán giả trầm trồ khi Hoa hậu Việt Nam 2012 vẫn giữ được vẻ đẹp đằm thắm, đúng với danh xưng “thần tiên tỉ tỉ” mà nhiều người ưu ái dành tặng

ẢNH: FBNV

- Ảnh 4.

Trước đó, Đặng Thu Thảo dành thời gian đến nhà Hà Kiều Anh cùng tham gia gói bánh. Trên trang cá nhân, đàn chị từng chia sẻ: “Năm nay vui hơn mọi năm vì có thêm em gái Đặng Thu Thảo qua học gói bánh và phụ chị một tay. Hai chị em vừa cười nói rôm rả, vừa nâng niu từng lớp lá, từng nắm gạo… mà tự nhiên thấy tết đến thật gần”

ẢNH: FBNV

- Ảnh 5.

Nhan sắc ngọt ngào của Đặng Thu Thảo ở tuổi 35 khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thậm chí, một số khán giả nhận xét nàng hậu ngày càng mặn mà, đằm thắm hơn so với trước. Cô cũng ưu tiên những thiết kế đơn giản cùng lối trang điểm nhẹ nhàng, trong trẻo

ẢNH: FBNV

- Ảnh 6.

Nhiều cư dân mạng cho rằng một trong những bí quyết giúp Đặng Thu Thảo giữ được sắc vóc “vạn người mê” đến từ tổ ấm viên mãn hiện tại. Sau khi kết hôn cùng chồng doanh nhân, người đẹp hạn chế các hoạt động nghệ thuật mà dành thời gian vun vén gia đình. Cô cũng kín tiếng hơn trên mạng xã hội, chủ yếu chia sẻ hình ảnh cá nhân hay những khoảnh khắc quây quần bên người thân

ẢNH: FBNV

Hoa hậu Đặng Thu Thảo khoe sắc với trang sức hơn trăm tỉ đồng

Hoa hậu Đặng Thu Thảo khoe sắc với trang sức hơn trăm tỉ đồng

Tối 23.1, Hoa hậu Việt Nam 1992 Hà Kiều Anh và Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo gây 'choáng' khi dát trang sức hàng trăm tỉ đồng tham dự một sự kiện ở TP.HCM.

