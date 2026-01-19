Nhan sắc gây chú ý của Thanh Thủy sau khi kết thúc nhiệm kỳ quốc tế

Không còn hình ảnh 'kẹo ngọt' thuở mới đăng quang, Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy giờ đây khiến người hâm mộ xuýt xoa bởi vẻ đẹp ngày càng 'chín muồi', mặn mà.
Xuất hiện trong bộ sưu tập tết 2026 của NTK Lê Thanh Hòa, Thanh Thủy như mang cả mùa xuân về qua những thước lụa là, gấm vóc. Lấy cảm hứng từ cỏ cây hoa lá và ánh nắng xuân, bộ sưu tập mang đến làn gió mới với bảng màu tươi sáng cùng chất liệu lụa, chiffon, crepe mềm mại, giúp người mặc thoải mái du xuân nhưng vẫn giữ trọn nét thanh lịch, sang trọng.
Sự 'lột xác' của Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy
Kết thúc 2 nhiệm kỳ rực rỡ tại Hoa hậu Việt Nam 2022 và Miss International 2024, Miss International 2024 cho biết: "Tôi sẽ tiếp tục phát triển và đưa sứ mệnh truyền cảm hứng đi xa hơn. Mục tiêu của tôi là giúp phụ nữ trên toàn thế giới nuôi dưỡng vẻ đẹp của sự thanh lịch, trí tuệ và lòng nhân ái. Đó chính là những trụ cột vững chắc làm nên Sức mạnh Phụ nữ (Women Power)".
