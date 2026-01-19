Nhan sắc gây chú ý của Thanh Thủy sau khi kết thúc nhiệm kỳ quốc tế

Xuất hiện trong bộ sưu tập tết 2026 của NTK Lê Thanh Hòa, Thanh Thủy như mang cả mùa xuân về qua những thước lụa là, gấm vóc. Lấy cảm hứng từ cỏ cây hoa lá và ánh nắng xuân, bộ sưu tập mang đến làn gió mới với bảng màu tươi sáng cùng chất liệu lụa, chiffon, crepe mềm mại, giúp người mặc thoải mái du xuân nhưng vẫn giữ trọn nét thanh lịch, sang trọng.

Sự 'lột xác' của Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy

Mở đầu năm mới bằng sắc đỏ may mắn, Thanh Thủy lựa chọn thiết kế váy ngắn trẻ trung. Phần cổ vuông cổ điển không chỉ giúp nàng hậu khoe khéo xương quai xanh quyến rũ mà còn tôn lên làn da trắng sứ không tì vết. Những chi tiết hoa 3D đính kết thủ công trên nền vải lưới ôm sát tạo nên vẻ đẹp "nửa kín nửa hở" đầy tinh tế Ảnh: NVCC

Chất liệu chiffon và lụa cao cấp xuyên thấu nhẹ nhàng tạo nên hiệu ứng thị giác đầy mê hoặc. Trong sắc vàng rực rỡ của nắng xuân, Thanh Thủy trông như một "nàng thơ" nhưng vẫn đầy sức hút nhờ thiết kế tôn vinh vòng eo thon gọn Ảnh: NVCC

Cận cảnh nhan sắc ngày càng thăng hạng của Đại sứ du lịch TP.Đà Nẵng

Ảnh: NVCC

Thanh Thủy khoe trọn bờ vai trần mảnh mai trong thiết kế trễ vai xếp tầng bay bổng. Vẻ đẹp ngọt ngào pha chút gợi cảm của nàng hậu như mang cả mùa xuân về gần hơn Ảnh: NVCC

Trong thiết kế đầm xanh cổ vịt với chất liệu dập ly độc đáo, Thanh Thủy khoe trọn phần xương quai xanh quyến rũ. Ánh mắt mơ màng cùng bờ môi gợi cảm tạo nên vẻ đẹp ngọt ngào cho nàng hậu Ảnh: NVCC

Lựa chọn thiết kế lệch vai với họa tiết hoa nhí tông cam pastel, Thanh Thủy mang đến làn gió nhiệt đới tươi mát. Kiểu dáng bất đối xứng giúp cô khoe khéo một bên vai trần, tạo nên vẻ đẹp vừa phóng khoáng, tự do lại vừa quyến rũ, ngọt ngào Ảnh: NVCC

Sau 2 nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2022 và Miss International 2024, nhan sắc Thanh Thủy được nhận xét là ngày càng thăng hạng nhờ biết cách làm mới bản thân, thay đổi phong cách. Thanh Thủy ngọt ngào trong gam màu hồng pastel, khéo léo khoe trọn nét duyên dáng cùng thông điệp về một năm mới 'Mã đáo thành công' Ảnh: NVCC

Nét đẹp Á Đông giao thoa cùng hơi thở đương đại trong từng thớ vải. Trên nền lụa mềm mại, những họa tiết ngựa cách điệu được NTK Lê Thanh Hòa lồng ghép khéo léo giữa vườn hoa xuân rực rỡ, tạo nên một bức tranh thị giác đầy mê hoặc. Miss International 2024 Thanh Thủy khoe trọn thần thái kiêu sa, nổi bật nhưng vẫn giữ trọn nét thanh tao trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 Ảnh: NVCC

Thanh Thủy diện thiết kế đầm cocktail màu đỏ đô. Điểm nhấn của trang phục nằm ở kỹ thuật xếp nếp tinh xảo nơi cổ áo và phần tà bay bổng phía sau, tạo nên sự mềm mại nhưng vẫn đầy quyền uy. Sắc đỏ trong văn hóa Á Đông không chỉ tượng trưng cho hỷ sự và may mắn mà còn là màu của hành Hỏa, đại diện cho năng lượng bùng nổ và sự thăng hoa Ảnh: NVCC

Kết thúc 2 nhiệm kỳ rực rỡ tại Hoa hậu Việt Nam 2022 và Miss International 2024, Miss International 2024 cho biết: "Tôi sẽ tiếp tục phát triển và đưa sứ mệnh truyền cảm hứng đi xa hơn. Mục tiêu của tôi là giúp phụ nữ trên toàn thế giới nuôi dưỡng vẻ đẹp của sự thanh lịch, trí tuệ và lòng nhân ái. Đó chính là những trụ cột vững chắc làm nên Sức mạnh Phụ nữ (Women Power)".