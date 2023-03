Nhan sắc gây thương nhớ của Song Hye Kyo qua thời gian

Sau Hậu duệ mặt trời, Song Hye Kyo trở lại màn ảnh với Encounter (2018), Now, We Are Breaking Up (2021) nhưng không nhận được phản hồi tích cực. Người đẹp bị chê diễn xuất một màu, gây nhàm chán với hình tượng quý cô xinh đẹp, giàu có sa vào những cuộc tình. Cô cũng chịu nhiều sự công kích khi đóng cặp với những bạn diễn kém mình mười mấy tuổi