Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Nhan sắc Hoa hậu Thùy Lâm ở tuổi 38

Hải Duy
Hải Duy
14/09/2025 16:22 GMT+7

Ở tuổi 38, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 Thùy Lâm khiến nhiều người xuýt xoa bởi vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ. Trong loạt ảnh mừng sinh nhật vừa qua, người đẹp nhận về 'cơn mưa' lời khen từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả.

Nhan sắc hoa hậu Thùy Lâm ở tuổi 38 - Ảnh 1.

Thùy Lâm chia sẻ khoảnh khắc đón tuổi mới nhận nhiều lời khen bởi vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ

ẢNH: FBNV

Từng là một trong những gương mặt đình đám của làng giải trí, Thùy Lâm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 và cùng năm đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe, đạt top 15 chung cuộc. Trước đó, cô hoạt động nghệ thuật đa năng, vừa ca hát vừa đóng phim, để lại dấu ấn qua các bộ phim Kiều nữ và đại gia, Áo cưới thiên đường... Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang ở giai đoạn thăng hoa, Thùy Lâm bất ngờ chọn rút lui khỏi làng giải trí Việt.

Năm 2010, cô kết hôn với tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn rồi gần như rút lui khỏi showbiz Việt. Quyết định này từng khiến không ít người tiếc nuối, song với Thùy Lâm, lựa chọn an yên bên gia đình mới chính là hạnh phúc đích thực. Sau nhiều năm, nàng hậu sinh năm 1987 vẫn giữ dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả như một biểu tượng nhan sắc dịu dàng, chuẩn mực.

Cuộc sống viên mãn của Hoa hậu Thùy Lâm

Nhan sắc hoa hậu Thùy Lâm ở tuổi 38 - Ảnh 2.
Nhan sắc hoa hậu Thùy Lâm ở tuổi 38 - Ảnh 3.
Nhan sắc hoa hậu Thùy Lâm ở tuổi 38 - Ảnh 4.

Bên cạnh sự nghiệp, Thùy Lâm viên mãn bên tổ ấm của mình

ẢNH: FBNV

Rời xa showbiz, Thùy Lâm dành trọn thời gian vun vén tổ ấm. Vợ chồng cô hiện sống tại Hà Nội cùng hai con. Người đẹp cho biết hạnh phúc nhất của mình chính là những khoảnh khắc quây quần cuối tuần, cùng chồng con đi ăn, mua sắm hay đơn giản chỉ là tận hưởng không khí gia đình. Cô chia sẻ rằng mình không nuối tiếc hào quang quá khứ, bởi những năm tháng gắn bó với nghệ thuật là trải nghiệm quý giá, nhưng hiện tại niềm vui lớn nhất của cô đến từ việc nhìn hai con trưởng thành từng ngày.

Nhan sắc hoa hậu Thùy Lâm ở tuổi 38 - Ảnh 5.

Hai con của nàng hậu 8X cũng gây chú ý bởi chiều cao vượt trội

ẢNH: FBNV

Hai con của Thùy Lâm cũng nhận được sự chú ý đặc biệt. Con trai cô, được gọi thân mật là Su, hiện cao 1,86 m, vượt cả chiều cao 1,81 m của bố. Con gái út, bé Mon, mới 12 tuổi nhưng đã sở hữu chiều cao 1,72 m. Nàng hậu tiết lộ bí quyết nuôi con cao lớn và khỏe mạnh của mình rất đơn giản là duy trì thói quen uống sữa mỗi sáng. "Ngay từ nhỏ, các bé nhà tôi đều uống một cốc sữa vào buổi sáng, giúp bổ sung canxi và phát triển chiều cao. Nhờ vậy, các con có sức khỏe tốt và vóc dáng vượt trội", cô cho biết.

Không chỉ chăm sóc gia đình, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 còn thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Sau một thời gian đầu gặp khó khăn vì thiếu kinh nghiệm, Thùy Lâm kiên trì học hỏi, trau dồi kiến thức và dần khẳng định vị trí trong ngành làm đẹp. Đến nay, cô đã có hơn 10 năm tích lũy kinh nghiệm, gây dựng sự nghiệp vững chắc. Người đẹp thừa nhận sự quyết tâm, chỉn chu và tinh thần cầu tiến chính là chìa khóa giúp cô vượt qua thử thách và thành công.

Ở tuổi U.40, Thùy Lâm duy trì lối sống cân bằng, lành mạnh. Cô chọn yoga, đọc sách và chế độ ăn uống khoa học để giữ vóc dáng và tinh thần lạc quan. Thỉnh thoảng, nàng hậu chia sẻ trên mạng xã hội về công việc kinh doanh, khoảnh khắc đời thường bên chồng con hoặc màn phối đồ thời trang cùng con gái. Tuy nhiên, nhìn chung Thùy Lâm vẫn giữ cuộc sống kín tiếng, tránh ồn ào.

Ở tuổi 38, người đẹp gốc Thái Bình vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung, sự nghiệp ổn định và cuộc sống gia đình viên mãn

ẢNH: FBNV

Dù hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí, mỗi lần tái xuất, Thùy Lâm luôn gây chú ý bởi thần thái cuốn hút. Hình ảnh mới đây trong dịp sinh nhật càng khẳng định sự trẻ trung bất chấp thời gian của nàng hậu. Với nhiều người, Thùy Lâm là minh chứng cho việc nhan sắc và sự viên mãn không chỉ đến từ hào quang showbiz, mà còn từ sự lựa chọn sống bình yên, trọn vẹn bên gia đình.

Sau 17 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Thùy Lâm vẫn là một trong những hoa hậu để lại dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng. Ở tuổi 38, nàng hậu vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung, sự nghiệp ổn định và cuộc sống gia đình viên mãn.

Tin liên quan

Hoa hậu Thùy Lâm khoe 2 con sở hữu chiều cao 'khủng'

Hoa hậu Thùy Lâm khoe 2 con sở hữu chiều cao 'khủng'

Tuy không còn hoạt động trong làng giải trí nhưng cuộc sống và gia đình của Hoa hậu Thùy Lâm vẫn được mọi người quan tâm. Trong đó, hai con của nàng hậu 8X được nhiều khán giả ngưỡng mộ vì sở hữu chiều cao vượt trội.

Khám phá thêm chủ đề

Thùy Lâm Hoa hậu Thùy Lâm Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 gia đình sao sao việt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận