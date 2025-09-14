Nhan sắc Hoa hậu Thùy Lâm ở tuổi 38

Thùy Lâm chia sẻ khoảnh khắc đón tuổi mới nhận nhiều lời khen bởi vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ ẢNH: FBNV

Từng là một trong những gương mặt đình đám của làng giải trí, Thùy Lâm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 và cùng năm đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe, đạt top 15 chung cuộc. Trước đó, cô hoạt động nghệ thuật đa năng, vừa ca hát vừa đóng phim, để lại dấu ấn qua các bộ phim Kiều nữ và đại gia, Áo cưới thiên đường... Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang ở giai đoạn thăng hoa, Thùy Lâm bất ngờ chọn rút lui khỏi làng giải trí Việt.

Năm 2010, cô kết hôn với tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn rồi gần như rút lui khỏi showbiz Việt. Quyết định này từng khiến không ít người tiếc nuối, song với Thùy Lâm, lựa chọn an yên bên gia đình mới chính là hạnh phúc đích thực. Sau nhiều năm, nàng hậu sinh năm 1987 vẫn giữ dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả như một biểu tượng nhan sắc dịu dàng, chuẩn mực.

Cuộc sống viên mãn của Hoa hậu Thùy Lâm

Bên cạnh sự nghiệp, Thùy Lâm viên mãn bên tổ ấm của mình ẢNH: FBNV

Rời xa showbiz, Thùy Lâm dành trọn thời gian vun vén tổ ấm. Vợ chồng cô hiện sống tại Hà Nội cùng hai con. Người đẹp cho biết hạnh phúc nhất của mình chính là những khoảnh khắc quây quần cuối tuần, cùng chồng con đi ăn, mua sắm hay đơn giản chỉ là tận hưởng không khí gia đình. Cô chia sẻ rằng mình không nuối tiếc hào quang quá khứ, bởi những năm tháng gắn bó với nghệ thuật là trải nghiệm quý giá, nhưng hiện tại niềm vui lớn nhất của cô đến từ việc nhìn hai con trưởng thành từng ngày.

Hai con của nàng hậu 8X cũng gây chú ý bởi chiều cao vượt trội ẢNH: FBNV

Hai con của Thùy Lâm cũng nhận được sự chú ý đặc biệt. Con trai cô, được gọi thân mật là Su, hiện cao 1,86 m, vượt cả chiều cao 1,81 m của bố. Con gái út, bé Mon, mới 12 tuổi nhưng đã sở hữu chiều cao 1,72 m. Nàng hậu tiết lộ bí quyết nuôi con cao lớn và khỏe mạnh của mình rất đơn giản là duy trì thói quen uống sữa mỗi sáng. "Ngay từ nhỏ, các bé nhà tôi đều uống một cốc sữa vào buổi sáng, giúp bổ sung canxi và phát triển chiều cao. Nhờ vậy, các con có sức khỏe tốt và vóc dáng vượt trội", cô cho biết.

Không chỉ chăm sóc gia đình, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 còn thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Sau một thời gian đầu gặp khó khăn vì thiếu kinh nghiệm, Thùy Lâm kiên trì học hỏi, trau dồi kiến thức và dần khẳng định vị trí trong ngành làm đẹp. Đến nay, cô đã có hơn 10 năm tích lũy kinh nghiệm, gây dựng sự nghiệp vững chắc. Người đẹp thừa nhận sự quyết tâm, chỉn chu và tinh thần cầu tiến chính là chìa khóa giúp cô vượt qua thử thách và thành công.

Ở tuổi U.40, Thùy Lâm duy trì lối sống cân bằng, lành mạnh. Cô chọn yoga, đọc sách và chế độ ăn uống khoa học để giữ vóc dáng và tinh thần lạc quan. Thỉnh thoảng, nàng hậu chia sẻ trên mạng xã hội về công việc kinh doanh, khoảnh khắc đời thường bên chồng con hoặc màn phối đồ thời trang cùng con gái. Tuy nhiên, nhìn chung Thùy Lâm vẫn giữ cuộc sống kín tiếng, tránh ồn ào.

Ở tuổi 38, người đẹp gốc Thái Bình vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung, sự nghiệp ổn định và cuộc sống gia đình viên mãn ẢNH: FBNV

Dù hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí, mỗi lần tái xuất, Thùy Lâm luôn gây chú ý bởi thần thái cuốn hút. Hình ảnh mới đây trong dịp sinh nhật càng khẳng định sự trẻ trung bất chấp thời gian của nàng hậu. Với nhiều người, Thùy Lâm là minh chứng cho việc nhan sắc và sự viên mãn không chỉ đến từ hào quang showbiz, mà còn từ sự lựa chọn sống bình yên, trọn vẹn bên gia đình.

Sau 17 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Thùy Lâm vẫn là một trong những hoa hậu để lại dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng. Ở tuổi 38, nàng hậu vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung, sự nghiệp ổn định và cuộc sống gia đình viên mãn.