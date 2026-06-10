Nhan sắc quyến rũ của cô gái đóng ma nữ trong phim kinh dị 'Lầu chú Hỏa'

Diễn viên Trương Huỳnh Như gây chú ý khi hóa thân thành cô Hứa trong phim điện ảnh Lầu chú Hỏa của đạo diễn Hùng Trần. Vai diễn này được tiết lộ có số phận nghiệt ngã, gây ấn tượng bởi những màn ra tay tàn độc, khiến người xem tò mò. Phía sau hình ảnh có phần ma mị, bí ẩn trên màn ảnh rộng, Trương Huỳnh Như lại gây ấn tượng bởi nhan sắc rạng rỡ cùng phong cách thời trang quyến rũ.

Mối duyên với vai diễn trong 'Lầu chú Hỏa'

Trương Huỳnh Như khoe nhan sắc quyến rũ tại sự kiện ra mắt phim Ảnh: NVCC

Xuất hiện trên thảm đỏ ra mắt phim Lầu chú Hỏa, Trương Huỳnh Như khéo léo chọn đầm đỏ ôm sát khoe sắc vóc khỏe khoắn và gợi cảm. Nữ diễn viên trẻ kết hợp với kiểu tóc wet look thả tự nhiên cùng đánh mắt khói, giúp tôn lên nhan sắc quyến rũ. Hình ảnh lần này của người đẹp 9X khiến nhiều người bất ngờ vì khác xa với nhân vật trong phim.

Chia sẻ về việc tham gia phim kinh dị, Trương Huỳnh Như cho biết đó là một mối duyên bất ngờ. Bởi trước đó, nhân vật cô Hứa không nằm trong dự định tuyển diễn viên ban đầu. Tuy nhiên, chỉ cần qua video thử vai, người đẹp 9X đã thuyết phục đạo diễn Hùng Trần để được trao cơ hội góp mặt trong dự án điện ảnh này. Bởi anh tin rằng sự hóa thân của Trương Huỳnh Như có thể lột tả hết những nỗi đau bị vùi nén của nhân vật trong căn biệt thự kỳ dị.

Người đẹp 9X được trao vai trong Lầu chú Hỏa nhờ vào video casting online Ảnh: NVCC

Bản dựng cuối cùng của phim Lầu chú Hỏa khi ra mắt tạo sự tò mò vì ê kíp nhất quyết… giấu mặt thật của diễn viên. Quyết định này được đưa ra để bảo toàn cảm giác tò mò và khuếch đại nỗi sợ hãi trong trí tưởng tượng của người xem về cô gái bí ẩn này.

Dù vậy, Trương Huỳnh Như vẫn hoàn toàn tôn trọng và ủng hộ đạo diễn. Thậm chí, người đẹp còn gửi thêm lời đùa rằng: “Anh Hùng Trần có nói riêng với tôi, khi xem phiên bản lộ mặt lúc còn sống của cô Hứa thấy xinh quá, sẽ làm khán giả bớt sợ”.

Là một diễn viên, Trương Huỳnh Như mong muốn sự xuất hiện của vai diễn trong phim hay trên sân khấu phải phục vụ tốt nhất cho cảm xúc và thông điệp tổng thể. “Những suất chiếu sớm vừa qua, chính vẻ ngoài bị giấu đi của cô Hứa đã khiến khán giả quan tâm bộ phim và quan tâm tôi nhiều hơn. Cho nên quyết định “giấu mặt” này là hoàn toàn hợp lý”, diễn viên 27 tuổi bày tỏ quan điểm.

Trương Huỳnh Như không ngại biến hóa để có thêm nhiều trải nghiệm trong nghề Ảnh: NVCC

Trước khi tham gia phim kinh dị của Hùng Trần, Trương Huỳnh Như là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch. Từ đây năm đến giờ, người đẹp đảm nhận 2 vai diễn có sức nặng trong Mật mã cầu cơ và Gánh hát về khuya của Sân khấu Thế Giới Trẻ (TP.HCM).

Nữ diễn viên bộc bạch: “Bản thân tôi là gương mặt rất mới nên vẫn đang trong quá trình học hỏi, trau dồi và thử nghiệm bản thân ở nhiều dạng vai. Đối với tôi, việc tìm được màu sắc riêng biệt cho một người diễn viên vô cùng quan trọng. Mỗi màu sắc nhân vật khác nhau đều là những hành trang nghề nghiệp quý báu để tôi phát triển bản thân”.

Trương Huỳnh Như sinh năm 1999, tại tỉnh Bình Dương (cũ). Từ thời học phổ thông, cô đã ấp ủ giấc mơ theo đuổi nghệ thuật và tự luyện tập để thi tuyển vào trường sân khấu. Sau 4 năm học tập chăm chỉ và 2 năm tạm lắng để tiếp tục trau dồi kỹ năng, hoàn thiện sắc vóc, Trương Huỳnh Như bắt đầu tự tin tham gia casting các dự án phim. Sau vai diễn cô Hứa oan khuất, cô sẽ tiếp tục gặp gỡ khán giả với vai diễn vũ nữ gợi cảm, đầy tham vọng trong phim Mesdames Thanh Sắc và vai diễn đầy ma mị trong Út Lan 2.