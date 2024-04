Nhân sự Cà Mau: Ông Huỳnh Văn Hiền giữ chức Bí thư Huyện ủy Đầm Dơi

Ngày 18,4, tin từ Huyện ủy Đầm Dơi (Cà Mau) cho biết, cơ quan này vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau chuẩn y ông Huỳnh Văn Hiền giữ chức Bí thư Huyện ủy Đầm Dơi, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Phạm Thành Ngại, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau (trái), trao quyết định cho ông Huỳnh Văn Hiền CTV

Trước khi được chuẩn y làm Bí thư Huyện ủy Đầm Dơi, ông Huỳnh Văn Hiền giữ chức Phó bí thư phụ trách Huyện ủy Đầm Dơi.

Ông Huỳnh Văn Hiền (55 tuổi, quê quán xã Tạ An Khương Đông, H.Đầm Dơi), có trình độ chuyên môn cử nhân luật. Ông từng đảm nhận nhiều vị trí, chức vụ tại địa phương, như: Chủ tịch UBND xã Tạ An Khương; Bí thư Đảng ủy xã Tạ An Khương Đông; Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND H.Đầm Dơi...

Như vậy, sau 10 tháng (từ tháng 6.2023), ông Nguyễn Chí Thiện, Bí thư Huyện ủy Đầm Dơi, được điều động giữ chức Giám đốc Sở Công thương tỉnh Cà Mau, đến nay Huyện ủy Đầm Dơi đã có tân Bí thư.