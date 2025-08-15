Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nhân viên giữ xe quán nhậu bị đuổi chém giữa đường
Video Thời sự

Nhân viên giữ xe quán nhậu bị đuổi chém giữa đường

Trần Kha
Trần Kha
15/08/2025 06:38 GMT+7

Nghe tiếng la ó, người dân thấy nhân viên giữ xe quán nhậu trên đường 1A, xã Tân Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ) bị một người cầm hung khí đuổi chém trên đường.

Nhân viên giữ xe quán nhậu bị đuổi chém giữa đường

Nhân viên giữ xe quán nhậu bị đuổi chém giữa đường

Đến 21 giờ ngày 14.8, Công an xã Tân Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ, TP.HCM), đang lấy lời khai, trích xuất camera an ninh và phối hợp các cơ quan chức năng liên quan điều tra, làm rõ vụ nhân viên giữ xe quán nhậu trên đường 1A bị chém nhập viện.

TP.HCM: Công an xã Tân Vĩnh Lộc truy tìm người chém nhân viên giữ xe quán nhậu- Ảnh 1.

Công an đến ghi nhận vụ việc cũng như trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra

ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, người dân tại khu vực cho biết, hơn 18 giờ cùng ngày, họ thấy 1 nam giới cầm hung khí rượt đuổi chém một người đàn ông chạy trên đường 1A. Người bị đuổi chém bê bết máu.

Trong khi đó, nhân viên quán nhậu trên đường 1A, xã Tân Vĩnh Lộc cho hay, người bị chém tên M. (ngoài 30 tuổi) là nhân viên giữ xe của quán nhậu này.

Theo đó, chiều cùng ngày, 1 nhóm người đến quán nhậu trên đường 1A, có xảy ra mâu thuẫn và xảy ra cự cãi với anh M.

Nhân viên giữ xe quán nhậu bị truy sát giữa đường

Anh M. bị người của nhóm này đánh và mọi người xung quanh đến can ngăn. Anh M., ra phía trước quán (ngoài đường) tiếp tục làm công việc trông giữ xe của mình.

Không lâu sau, 1 người trong nhóm trên cầm hung khí (dao) đi đến chỗ anh M. bất ngờ tấn công, chém nạn nhân. Anh M. phải bỏ chạy để thoát thân.

Sau khi băng bó tạm thời các vết thương trên người, anh M. được đồng nghiệp chở vào bệnh viện.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đến lấy lời khai, trích xuất camera an ninh của quán nhậu cũng như quanh khu vực, truy xét người liên quan để điều tra, xử lý.

