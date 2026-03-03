Nhân viên sở thú cứu bé gái 10 tuổi từ móng vuốt sư tử

Nhân viên sở thú giằng co cứu bé gái ẢNH CHỤP TỪ CLIP THE SUN

Một bé gái bị sư tử vồ tại một sở thú ở Trung Quốc khi cô bé tìm cách cho nó ăn qua song sắt, và người trông thú phải dùng hết sức bình sinh cứu em khỏi móng vuốt con thú dữ.



Đoạn video gây sốc ghi lại cảnh tấn công kinh hoàng khi con sư tử cái thọc bàn chân to lớn của nó qua một khe hở trên song sắt chuồng, tóm lấy ống quần của đứa trẻ, rồi kéo cô bé về phía chuồng, nơi hai con sư tử khác đang chờ sẵn.

Cảnh tượng hỗn loạn đã diễn ra tại Công viên Sán Đầu Trung Sơn thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc hôm 26.2, theo tờ The Sun mới đây đưa tin.

Cô bé hét lên kinh hoàng, trong lúc được người trông thú nắm chặt lấy để tìm cách giải cứu. Người trông thú sau đó vớ được một thanh kim loại từ dưới đất và đánh con sư tử nhiều lần.

Sau cuộc giằng co kinh hoàng, người trông thú đã cứu được cô bé khỏi móng vuốt của con sư tử.

Truyền thông địa phương đưa tin sở thú đã mở cuộc điều tra về vụ việc. Kết quả điều tra cho thấy người trông thú đã đưa bé gái vượt khu vực an toàn được chỉ định để cho sư tử cái ăn.

Đây cũng không phải lần đầu tiên người trông thú này cho phép khách tham quan vào khu vực cấm để cho động vật ăn. Ông ta đã bị đình chỉ công tác và điều chuyển sang vị trí khác.

Các nhân viên sở thú cho rằng con sư tử cái đã cố gắng vồ lấy bé gái sau khi nhìn thấy miếng thịt trong tay cô bé. Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện để điều trị và may mắn chỉ bị trầy xước nhẹ ở chân.

Bé gái đã được xuất viện và về nhà với bố mẹ sau khi được tiêm phòng bệnh dại. Gia đình cho biết họ không buộc sở thú phải chịu trách nhiệm về vụ việc.

Nổi tiếng với dịch vụ cho khách tham quan trải nghiệm cho động vật ăn, sở thú này đã tạm thời đóng cửa để ngăn chặn một vụ tấn công tương tự. Cơ quan chức năng cũng đã bắt đầu một cuộc rà soát toàn diện hơn về các quy trình an toàn và quản lý.