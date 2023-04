Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi từ Ấn Độ tăng 326%

Theo Tổng cục Hải quan, trong quý 1, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu của Việt Nam đạt gần 1,16 tỉ USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ.

Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu từ Ấn Độ tăng mạnh CHÍ NHÂN

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu nhiều nhất từ thị trường Achentina, chiếm gần 31% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 358 triệu USD, tăng 35,5% so với quý 1/2022.

Đứng thứ 2 là thị trường Ấn Độ chiếm tỷ trọng gần 17%, đạt trên 195 triệu USD, tăng 220% so với cùng kỳ năm 2022; đặc biệt trong tháng 3, nhập khẩu từ thị trường này đạt trên 112 triệu USD, tăng 285% so với tháng 2.2023 và tăng tới 326% so với tháng 3.2022.

Mỹ đứng thứ 3 với 171 triệu USD, chiếm tỷ trọng gần 15%, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Đáng chú ý, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong tháng 3.2023 có xu hướng giảm so với tháng trước đó; cụ thể, giá đậu nành chỉ còn 677,2 USD/tấn, giảm 5,6%, giá lúa mì 363 USD/tấn, giảm 2,4%. Riêng giá bắp 339,7 USD/tấn, tăng 0,6% về giá so với tháng 2.2022.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc của cả nước trong quý 1/2023 đạt 229 triệu USD, giảm gần 16% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Trung Quốc đạt gần 100 triệu USD, giảm hơn 20% so với quý 1/2022. Tuy nhiên, xuất khẩu sang thị trường này tăng tới 38% trong tháng 3, đạt gần 51 triệu USD. Trung Quốc vẫn là khách hàng lớn nhất của Việt Nam. Thị trường lớn thứ 2 là Campuchia, trong 3 tháng đầu năm đạt 41 triệu USD, tăng 29,5% so với cùng kỳ.