Xuất khẩu thức ăn chăn nuôi sang Campuchia và Malaysia tăng mạnh

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu thức ăn chăn nuôi sang thị trường Campuchia trong 2 tháng đầu năm 2023 đạt gần 25 triệu USD, tăng gần 24% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính riêng trong tháng 2.2023, tăng tới 64% so với cùng kỳ năm trước. Campuchia cũng là nhà nhập khẩu thức ăn chăn nuôi lớn thứ 2 của Việt Nam. Thị trường Malaysia xếp thứ 3, trong 2 tháng kim ngạch đạt 15,5 triệu USD, tăng gần 67% so với cùng kỳ.

Việt Nam xuất khẩu thức ăn chăn nuôi đạt kim ngạch trên 1 tỉ USD/năm CHÍ NHÂN

Đáng chú ý, xuất khẩu sang khối thị trường CPTTP đạt gần 20 triệu USD, tăng khoảng 38% so với cùng kỳ, chiếm 15% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

Trong khi đó, thị trường nhập khẩu thức ăn chăn nuôi lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc. Trong 2 tháng đầu năm 2023 đạt trên 49 triệu USD, giảm 28,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trung Quốc hiện chiếm 38% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Sụt giảm của thị trường Trung Quốc khiến kim ngạch toàn ngành trong 2 tháng chỉ đạt 129 triệu USD, giảm gần 20% so với cùng kỳ 2022.

Việt Nam là nước có quy mô sản xuất thức ăn chăn nuôi lên tới gần 27 triệu tấn/năm, đứng thứ 8 thế giới. Xuất khẩu thức ăn chăn nuôi sang Trung Quốc giảm mạnh trong những tháng đầu năm nay do nước này đang đối mặt với khủng hoảng giá thịt heo vì nhu cầu tiêu thụ giảm. Trong khi Trung Quốc lại là nước đứng đầu thế giới trong lĩnh vực này với công suất lên đến gần 261 triệu tấn/năm.



Năm 2022, Việt Nam xuất khẩu thức ăn gia súc đạt 1,1 tỉ USD, giảm nhẹ so với năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc năm 2022 đạt 444 triệu USD, tăng 17% so với năm 2021, chiếm 39% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của Việt Nam. Campuchia đứng thứ 2, đạt 165 triệu USD, tăng 13%, chiếm 15% thị phần. Thị trường Mỹ xếp thứ 3 với kim ngạch 136 triệu USD, tăng mạnh 48% so với năm 2021.