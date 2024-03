Nhấp vào đường link lạ, coi chừng bị lừa đảo, chiếm đoạt thông tin, tiền

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) vừa thông tin về thủ đoạn lừa đảo cũ nhưng khá tinh vi. Nếu trước đây, các đối tượng chỉ nhắm vào người dùng điện thoại sử dụng hệ điều hành Android thì giờ đây những ai dùng iPhone (iOS) cũng đã nằm trong danh sách nhắm đến của các đối tượng lừa đảo. Kẻ gian tìm cách dẫn dụ nạn nhân cài đặt các ứng dụng lạ, từ đó chiếm quyền điều khiển thiết bị và trộm tiền trong tài khoản ngân hàng thông qua quyền trợ năng Accessibility trên các điện thoại sử dụng hệ điều hành Android; tính năng Message Filtering trên iPhone (hệ điều hành iOS).



Sacombank khuyến cáo khách hàng thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo thường thực hiện là giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án, nhân viên ngân hàng sau đó cung cấp link "độc - lạ" để khách hàng cài đặt ứng dụng giả mạo của cơ quan chức năng. Sau đó ứng dụng xin cấp quyền theo dõi trên thiết bị di động của khách hàng. Khi đó, nếu khách hàng đồng ý cấp quyền sẽ bị kiểm soát điện thoại từ xa, các đối tượng lừa đảo sẽ lấy cắp toàn bộ thông tin trên điện thoại bao gồm thông tin cá nhân, danh bạ, thông tin tài khoản ngân hàng... Chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng, lừa đảo người thân, bạn bè của khách hàng.

Ngân hàng cảnh báo khách hàng không nên nhấp vào đường link lạ NGỌC THẮNG

Để ngăn chặn kịp thời các hành vi lừa đảo, Sacombank khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không làm theo bất kỳ chỉ dẫn nào của các đối tượng mạo danh công an, không truy cập vào các đường link lạ, không cấp quyền truy cập theo dõi trên điện thoại khi cài đặt ứng dụng lạ, không cung cấp các hình ảnh cá nhân CCCD, CMND, hộ chiếu...

Gần đây, cơ quan công an trên địa bàn TP.HCM phát đi cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tưởng "xưa" nhưng xuất hiện trở lại và tinh vi hơn. Đó là một số người nhận được bưu phẩm từ shiper, khi mở ra bên trong có phiếu cào trúng thưởng. Trên phiếu cào, khi cào ra có giải thưởng, để được nhận thưởng phải truy cập đường link trên mã QR và cung cấp thông tin cá nhân để làm thủ tục nhận thưởng. Đây là hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới rất nguy hiểm. Để tránh bị lộ lọt thông tin cá nhân và nguy cơ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không truy cập vào đường link trên mã QR và báo cáo kịp thời cho cơ quan công an gần nhất khi nhận được những bưu phẩm như trên. Người dân không nhận các bưu phẩm lạ không do mình đặt hàng, không nhận hộ bưu phẩm của người khác.